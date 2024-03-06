黃壽康、蕭文浩：助樓市穩經濟　改善稅規鞏固地位

全面撤辣 提振樓市

去年香港樓價下跌了7%，而截至本份財政預算案發表前，2月份的中原城市領先指數更比2021年8月時的歷史高位下跌超過24%。負資產住宅按揭貸款個案正在不斷增加，物業交投也較為疏落。因此，最近數月社會各界持續向政府表達訴求，希望政府為樓市「減辣」，以穩定樓價並重振市場信心。

就此，財政預算案提出由即日起「撤辣」，取消所有住宅物業交易的額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），結束為期超過13年的住宅物業需求管理措施。配合較早前實施的人才計劃，撤銷相關印花稅除了吸引本地買家置業外，亦減低了海外人才在港購買住宅物業的成本，希望通過此舉刺激本地房地產市場，帶動物業交投量。

政府能及時因應情况作出應對值得讚賞，寄望政府定時審視樓市發展，適時調整，穩定市場及民心。

改善現行稅務法規

鞏固國際金融中心地位

在現行稅制下，申索商業建築物及工業建築物免稅額的最長期限為1998/99年度起的25年（即2023/24年度）。如建築物在25年期限過後售出，賣方需要根據售價對已申索的免稅額作出納稅調整，但買方在現有機制下卻無法對該建築物享有任何免稅額。

這不對稱的稅務處理對舊建築物的交易會產生重大影響，有見及此，本行在財政預算案發表前向政府提出了修改相關稅規的建議。筆者樂見政府採納意見，取消工業、商業建築物及構築物的免稅額申索期限，新業主在2024/25年度或以後仍可就相關購入的物業申索免稅額。

另一方面，為了吸引更多外來資金流入本地市場，香港政府近年向私募基金、合資格私募股權投資附帶權益，以及單一家族辦公室持有的家族投資控股工具提供多項稅務優惠。在今次預算案中，政府提出延長「開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃」3年，並承諾檢討對有關基金、單一家族辦公室和附帶權益相關的稅務寬免制度，例如增加合資格交易的種類、提升有關處理附帶交易的彈性，此舉回應了本行以及業界對現行基金和單一家族辦公室稅務優惠制度進行「升級」的訴求。

總體而言，本地經濟仍在復蘇階段，筆者期望「撤辣」能穩定本地樓市市場，促進相關經濟活動。同時，外圍息口逐漸放緩，有望在年底減息，寄望配合預算案中建議的其他優惠措施，政府能夠扭虧為盈。

作者黃壽康是德勤中國稅務總監，蕭文浩是德勤中國稅務經理

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[黃壽康、蕭文浩]