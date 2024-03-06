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梁敬國

梁敬國：促進良性競爭 保障本地承建商

【明報文章】香港的建築市場一向對外地及本地承建商一視同仁，多年來，政府推出了不同措施改革承建商名冊制度，藉以吸引更多非本地的承建商進入本地建造業市場，提升競爭力。然而，去年12月發展局修訂了《承建商管理手冊》第2.3.1段及附錄2A的規定，宣布認可非本地承建商憑藉外地合約經驗直接申請進入丙組（確定級別）。

事實上，修改前的制度已經為非本地經驗的企業提供了進入香港市場的渠道，他們需在「試用期」內圓滿完成適當的工程合約，累積經驗，適應本地法規及行業運作等，才可根據確認標準申請取得確認身分（與本地承建商相同）。對於外地及本地承建商來說，這無疑是一個公平制度，因為申請公司必須一步步親自實踐，令政府信納表現良好者才能晉升。

中小型承建商生存空間或再受擠壓

針對是次修訂允許沒有任何本地合約經驗的承建商直接進入丙組（確定級別）承接公共合約工程，業界有聲音認為是不利行業體系持續發展。筆者觀察到，過去就曾出現外地承建商在工程未完成時便整個集團撤離香港，結果需由其他本地承建商「執手尾」，亦造成社會成本不必要的增加，納稅人只能無辜承擔。而且外來承建商亦不熟知本地建築模式，貿然讓他們加入本已「僧多粥少」的建造業，難免令社會對其施工過程、項目質素、工人管理、安全及環保水平等存疑。

雖然香港經濟在去年出現復蘇迹象，但外圍環境及地緣政治仍充滿挑戰及不確定因素，例如金融狀况偏緊、經濟不明朗等，業內不少人士對當局是次低調修訂上述規定感到不解，業界亦憂慮中小型承建商的生存空間進一步受到擠壓，不利孕育本地承建商成長，難以透過參與大型工程累積經驗，繼而局限其承接工程的種類及規模，形成惡性循環。

促進建造業持續發展

持續投資在關鍵的基建工程，除了滿足社會需要，亦有助維持香港競爭力，所以提升企業能力和促進建造業的健康發展至為重要。因此，針對引進外來承建商此一議題，考慮到相關承建商過往沒有任何地盤安全表現及環境許可經驗，亦無履行社會及行業責任，例如投放資源做培訓工作，當局宜在評審標書相關項目中不給予評分（而非給予平均分數），此舉才能營造公平的競爭環境。

除了面對外來競爭，有些中小型承建商亦受行業偏重大型承建商所影響，如果當局未能針對根本成因對症下藥，理順行業生態環境，改善歸邊及單一化現象，確保每一個持份者能公平競爭，將不利行業和香港整體利益。只有悉心聆聽業界困難所在，提供更到位的支援，包括扶持以中小企為主的本地承建商發展，從而促使良性競爭及多元化發展，才可為行業人才創造更多發展空間。

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]

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