周棨洭：廿三條立法猶如解渴充飢 平常不過 且重要有必要

本港立法的迫切性及必要性

2002年政府啟動23條諮詢，政府多番強調不引進內地法例或法律觀念。在公眾諮詢後及立法會提修正案，政府多次修訂草案，包括表明可囚終身的罪行必須經陪審團審訊，但最終方案擱置。

特區成立27年之久，國家安全則存有極大漏洞，無疑2019年反修例風波的經歷中，亦深深烙印在每一位香港市民心中，百姓絕對不會希望香港社會再落入2019年般的景象，加上剛剛才經歷過新冠疫情，社會以及經濟才剛剛步入安定，香港不可能再走回頭路，被有心人有機可乘，再次將香港放入亂局。許多國家訂立了相關的國安法例，相反香港在這方面十分薄弱，香港確實有立法的迫切性及必要性。

參考其他國家立法維護其國家安全

所有主權國家都有維護國家安全的法律。事實上，美西方早有眾多嚴苛的維護國家安全的法律。冷戰時期，那些法律被不斷強化；冷戰後，為了應對恐怖主義活動，極為嚴苛的法律更陸續出台。與美西方擁有的、涵蓋面廣闊的法律相比，香港的維護國家安全的法律其實尚未完備。世界很多國家或地區均有國安法，英美國安法更是極端嚴苛，同時亦沒有任何證據證明有國家安全法會損害營商環境。

新加坡去年底開始實施防止外來干預法令，在法例下被列為「具政治影響力」的人，都必須遵守嚴格規例，包括披露他們與外國實體的關係。據報道，新加坡政府早前首次引用防止外來干預法令，將新加坡九龍會會長、新加坡香港商會前會長陳文平列為「具政治影響力者」，指其有可能被外國勢力影響，嘗試影響新加坡政治，要求他每年向新加坡內政部披露收到的政治捐獻及涉外關係。

事實上，許多國家都制定有非常嚴苛的國安條例，美西方沒資格搞「雙重標準」批評香港。新加坡的陳文平事件未見引起外國媒體的廣泛報道，相信如果同類事件出現在香港，特別是由特區政府作出行動，一定會得到海外媒體以及英美當局的「高度關注」。由此可見，西方所謂的普世價值往往也有雙重標準，對中國嚴苛但對其他的「自己人」則相對寬鬆，再一次印證有關差別對待的霸權主義。

美西方國家「雙重標準」

外國勢力無私顯見私，經常打着「人權民主」的幌子，肆意誹謗、杯葛以及霸權欺凌對其存在利益威脅的國家。筆者只望文章的分析，可以令香港市民更宏觀地從身為中國人的角度思考，理解現時隨中美角力以及世界政局的變化，香港會成為有心人遏制我國發展的「扯線布偶」，美西方國家的手段前車可鑑。政治世界對百姓而言，未必具仁義道德，但寧作真小人，莫做偽君子。

總而言之，基本法23條立法正如標題所言猶如解渴充飢，平常不過，香港市民沒必要理會外國勢力過分放大事件。反觀，全球各國眼見美西方國家對中國的政治操弄，已經低調為其國家安全立法，以免日後捲入中美角力漩渦當中，反被外部勢力入侵。民間愈大的反應，只會陷入外部勢力的圈套，但同時中央及特區政府有必要為香港向外部宣示主權。筆者誠請百姓與中央及特區政府共同努力為實現中華民族的偉大復興而努力。

最後，香港回歸近廿七載，社會人心回歸比預期慢，部分市民對國民身分認同以及國家意識等概念較為薄弱，因此對23條立法存有疑問是正常的。只要愛國者擇善固執，其後做好解說工作，筆者堅信對於維護正義以及國家主權，趕絕外部勢力入侵，香港特區政府以及社會各界有必要站起來對抗一切有心人！

作者是香港青年時事評論員協會成員、東區青年發展及公民教育委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周棨洭]