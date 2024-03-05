狄志遠：對港經濟的未來 政府可有想像？

另外就是發債1200億元，以增加政府收入，但前財爺曾俊華就表示擔心，香港政府會靠借貸解決經常開支，而不只是非經常開支。

撇開上面兩項討論，今年的財政預算案真的沒有什麼進財大計，難怪就只會約束開支，就以我所熟悉的社福界，近年整體對社福機構的資助被削減，當社會愈來愈多人跌進貧窮人區內，經濟也不濟時，減少對社福機構的資助，必然加劇低下階層的苦楚。在這方面，我是不可接受。

今天不起步發展新產業 明天可能就遲

不過，政府沒有良策增加收入，不但令人關心日後政府的收支問題，更重要的是，這顯示政府對香港經濟應該何去何從沒有方向。香港還只是靠金融、旅遊、運輸及物流、零售這些傳統的產業？但是，過去一年的境况告訴我們，這一切都不能帶動香港經濟。香港是否發展新產業？如何發展？這一切在今次財政預算案差不多毫無落墨。

發展新產業不是一兩年的事，沒十年都沒有可見的成就。今天不起步，明天可能就遲。怕就怕政府今年如此，明年也如此，幾年過去後，香港不單會輸給新加坡，甚至一些後進的城市，也會超越香港，這才是真正令人擔心的地方。

作者是立法會議員（社福界）

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[狄志遠]