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歐陽五

歐陽五：兩會將如何釋放中國信心？

【明報文章】中國又迎來一年一度的全國兩會「政治熱季」，有關中國政經走勢及政策信號等關鍵資訊即將釋出，無疑吸引全球關心中國事務者的圍觀。在這些圍觀中，不乏從中國與世界高度關聯性的角度產生的理性追問，但也存在一些來自西方輿論的「唱衰」之聲。

慎對輿論攻勢 「做好自己的事」

其實，美西方部分輿論對中國發起的這輪「唱衰」攻勢，已持續一段時間。一些美國學者炒作「中國經濟見頂論」，本質上反映了中美兩國博弈在加劇，且美國對此充滿焦慮。他們對去年中國GDP同比增長5.2%、在世界主要經濟體中名列前茅的事實故意視而不見，對中國今年春節消費復蘇的旺勢吹毛求疵，甚至炮製「外資加速撤離中國」等扭曲之論。以至於不少外國學者都表達了對於這些西媒的失望，認為這些論調已經不顧基本經濟常識和資料事實，目的無非是擾亂外部對中國的信心。

對於中國而言，慎重對待這波輿論攻勢很必要，但更重要的始終是「做好自己的事」。開好今年兩會，就是中國聚焦自身、展現定力的首要大事。從高層來看，中共中央政治局已召開會議，討論國務院擬提請審議的《政府工作報告》稿。從基層來看，許多代表委員會前透過媒體與民眾互動交流，更有代表委員在社交媒體徵集民眾意見、吸納到建議或提案中，帶着民眾訴求上會。自上而下各司其職，顯示出中國政治生活有條不紊、自有活力。

3熱點議題：經濟信心、新質生產力、對外開放

根據慣例，每年兩會的不少熱點，實則已在會前引起社會廣泛討論。筆者梳理認為，今年兩會的熱點議題或將涵蓋以下方面。一是提振經濟信心。今年中國經濟增長目標將如何制定，是反映經濟信心的重要指標，目前各方的預測大多不低於5%。不過，相比於目標，類似「路線圖」的政策信號分量更重。政府能否拿出「真金白銀」促消費、保障民生就業、激發民營經濟動能、穩定資本市場預期，將關係到目標的執行效果，值得重點關注。

二是新質生產力，這已是地方兩會及近期備受關注的熱詞，料會在全國兩會上繼續吸睛。最近，生成式人工智慧模型Sora引起全球轟動，亦帶動中美算力博弈的話題熱度。而中國綢繆佈局的新質生產力，正涵蓋人工智慧、腦機界面、智慧製造等最前沿科技產業。接下來，中國如何營造更好的創新環境、突破美國「小院高牆」的政策重圍，留待兩會提供思路細節。

三是高水準對外開放。近段時間，中國推出一系列落地舉措，釋出擴大高水準對外開放的積極信號。譬如，施行便利外籍人員來華5項措施；修訂全國版外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施；對一些國家實行免簽政策等。不管部分西媒將「外資離華」等論唱得多響，中國對外開放的大門始終愈開愈大，彰顯了行勝於言的力量。兩會或將進一步推出相關政策舉措，增強中國對外資吸引力。

今年兩會恰逢人民政協成立75周年和全國人民代表大會成立70周年。中國自改革開放以來，經歷過多輪西方「唱衰」攻勢，卻仍一步一個腳印走到當前位置。這離不開中國對政治制度的設計探索與不斷完善，而兩會正是中國式民主的集中體現。未來中國勢將面臨風急浪高的外部環境與多重挑戰，只要中國堅持實踐與制度的雙向促進，開好兩會，過好自己的重要政治生活，相信將繼續消解各種唱衰攻勢，繼續向世界釋放中國信心。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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