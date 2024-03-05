林緻茵：深度遊不是「放煙花」 最忌「三分鐘熱度」

深度與速度，本身就存在矛盾。一些速效措施（quick fix），或許能讓人覺得政府反應快，但如果措施只是為了應急，就會觸不到問題的根源。深度遊要有深度，就不可能是一些今天說要開發，明天就能看到成果的項目；深度遊的效益，亦不能只以「創造了幾多GDP」來衡量。假如當局不是以「三分鐘熱度」的心態發展深度遊，應該怎樣做？

深度遊是否長期政策？

疫情差不多接近尾聲時，社會零星地出現了一些關注深度遊的討論；其中一個原因，是旅行社在疫情期間根本無法接待境外遊客，本地團（包括一些以深度遊定位的旅行團）成為了旅行社的唯一出路。其實早在10多年前，已有人創辦了「城市漫步團」，不過他們一直都是默默耕耘，未得到政策上的配合。

疫情後，政府以「Hello Hong Kong」重新吸引旅客，惟宣傳片呈現的香港，都是典型的香港：纜車、帆船、迪士尼。直到小紅書開始出現旅客在路牌打卡的照片、香港開關多個月後仍「旺丁不旺財」，深度遊才逐漸進入議程。

「深度遊」應否成為一項長遠政策，部分視乎這種旅遊文化形成的原因，以及它會否成為長期趨勢。有一點可以肯定的，是旅遊必然會愈趨多元化：第一，在資訊年代，旅客計劃行程的能力很高；以前是「山旮旯」的地方，旅客都能走出一條路。筆者認識的人中，有人在出版社工作，20年前他們出版的「旅遊天書」大受歡迎，現在已無人問津。社交媒體充滿各種專門資訊，每個人都可以成為這些資訊的提供者和消費者。人人按圖索驥，自然衍生出大量旅遊路線。第二，疫症令網上消費更普遍，我們不需等待旅行期間才「買爆」，加上香港價格上的優勢不及從前，更難以購物天堂作招徠。

深度遊的目標是誰？

一些旅行社負責人表示，香港深度遊的客源主要是本地人或外國旅客，內地客較少。雖說香港歡迎任何人，但如果深度遊要成為政策，就不可能漫無目的地推進。

旅發局近來與小紅書博主合作，推廣「深度」遊路線。假如深度遊是以內地客為目標，香港就不應只以內地城市為參考對象，發展自身的旅遊業。假如我們見到內地有夜市，就覺得香港也要搞夜市；見到內地有無人機表演，就覺得香港也要搞無人機表演，香港在內地客眼中的價值就難以提升。每月放煙火的消息一出，微博及小紅書等平台的反應都是負評居多，甚至有內地網民嘲諷「我們是沒看過煙花嗎？」

香港要吸引內地客，要突顯的應該是香港與內地的不同；油麻地警署、電車、路牌等一些「舊有」的事物，往往才是受內地客歡迎的打卡點。先不論有人來「打卡」，是否就等同香港已被深度了解，但上述現象，正好顯示內地客的旅遊經驗，已有別於20年前（當時中央正是以自由行挽救香港疫後經濟），而他們感興趣的，不會是一些見慣見熟的事物。

文化資源，影響一個地方的旅遊資源

台灣和日本都是港人一年有機會去幾次的地方。為何這些地方能吸引「回頭客」？深度旅遊能否持續發展，讓人百看不厭，很視乎當地有沒有足夠的文化資源。無論是流行文化，還是傳統文化，都能帶動深度遊，但這些文化資源都需要時間累積與創造。

以鄰近東京的埼玉縣春日部市為例，它本來不是旅遊景點，但卻意外地因漫畫《蠟筆小新》而成了文化輸出（主角小新一家居於春日部）。春日部市把握這個機會，透過整合漫畫出現過的場景製作旅遊地圖，甚至連小新遛狗的河岸都是景點。平平無奇的一條樓梯、天橋、一個十字路口都可以成為旅遊資源，這些資源是取之不竭的，前提是它們背後有故事，而故事之所以吸引，在於當地有很強的文化產業。近來日本舞團Avantgardey來港跳《科目三》宣傳，表示最想跟成龍合作；跳舞片段因爭議下架後，她們改為跳許冠傑的《打雀英雄傳》。這是否反映香港的文化輸出，仍停留在八九十年代？

深度遊也是賦予地區經濟和傳統作業自給自足能力、同時避免旅遊產生的收入流向小部分財團手中的方法。日本一些面對高齡化和人口嚴重流失的地區，就是透過藝術文化振興地區經濟。以2000年開始、每3年舉辦一次的「越後妻有大地藝術祭」為例，藝術家與當地義工以新潟縣南部十日町市一帶的空屋、廢校、棄耕地為素材，創造別具意義的裝置藝術作品，其中為人熟悉的，是2018年大地藝術祭上的作品：以燈光及水鏡活化的清津峽溪谷隧道（名為「光之隧道」）。作品與自然的聯繫，非生硬地加上一些燈飾就能創造出來。

路線策劃、人力規劃、研究與宣傳

深度遊需要各種政策配套，包括：路線策劃、人力規劃、研究與宣傳。筆者近來在電視節目中得知廣東台山市有一所「陳百強紀念館」，它位於一間學校之內，附近什麼都沒有，到訪的人也寥寥無幾。這反映所謂的「景點」難以獨立存在，亦無法帶動周邊經濟。

深度遊要有深度，除了導遊要有深度外，背後也需要研究支持，例如日本仙台市伊達政宗博物館裏就有一個伊達政宗研究室。那麼香港深度遊，是否需要結合香港研究？香港不乏獨特的文化習俗、人物、景觀、歷史和體驗；如有心推動，深度遊可成為帶動研究、地區經濟和文化發展的助力。

不過，一些有內涵、有代表性的旅遊資源，卻不是一時三刻就能「爆」出來，或單靠打卡「打」出來。深度遊更不是一個政策局獨力就能完成的任務；如沒有其他局和法例的配合，一些能吸引旅客的地點（如塗鴉和舊式路牌），隨時會消失。假如政府對自己的能力有信心，其實不必急於向市民展示它的能力；因為時間到了、政策成熟了，大眾自然會看到成果。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]