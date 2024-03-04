鄭浩：改善中美關係 有無其他思路

同以往一樣，王毅與蘇利文和布林肯會晤時，台灣問題再次擺上桌面。1月中台灣剛完成大選，民進黨連續三屆執政。民進黨被大陸定性為頑固堅持「台獨」立場的政黨，兩岸關係未來4年是「和」是「戰」，存在不確定性。同樣，美國對台關係保持「戰略模糊」，即不支持「台獨」，也不助推兩岸統一，這是美方基本立場。在這種情况下，台大選後舉行的兩次中美高官會上，雙方重申各自對台灣問題的立場，不過是中美外交博弈的必要過場，大家心知肚明。

達成台灣問題新共識 改善兩國關係新起點

筆者認為，中美關係改善進程緩慢多變，在一定程度上或與雙方在台灣問題上難有更明確的共識有關。簡單來說，台灣問題被中國定義為中美關係第一道「不可踰越的紅線」；美方則強調「反對任何一方以實力改變現狀」，依舊把手中的台灣問題當作遏制中國的牌。因此，中美雙方圍繞台灣問題的爭拗，就成為中美兩國難以確立政治互信的心魔，甚至成為干擾阻礙中美關係正常發展的主要障礙之一。

問題是，如果中美雙方努力尋求改善關係，能否暫時擺脫台灣問題而另闢蹊徑？例如，雙方暫時擱置棘手的台灣問題，達成針對台灣問題的新共識，並以此作為改善兩國關係的新起點。具體來說，美方可否承諾，只要中方不以武力相威脅並與島內各政治勢力展開對話，那麼，美方以凍結對台軍售、嚴控美台官方交往等予以配合，並同中方一道，有效管控島內台獨勢力；而中方是否也可以承諾，減少對台擠壓等。顯然，這即是一個大膽的設想，也並非完全是空想。

設想的出發點，正是中美兩國都已看到但又都不願承認的一個基本現實，即：台灣問題很可能在可預見的時間內無法和平解決，而在當前國內外複雜局勢下，中國又不大可能迅速以武力解決兩岸統一問題。當然，中國絕對有能力採取「武統」，但可能要為此付出極大代價。

當前，兩岸關係持續緊張，引發大陸民間「武統」呼聲高漲。毫無疑問，大陸政府樂見民間愛國主義與民族主義情緒有序增長，這顯然有利於最高領導層牢牢掌握執政大權，有利於軍隊發展壯大。但在如何解決國家統一問題上，北京除了不斷強調「台灣回歸祖國是大勢所趨、民心所向」等宣誓外，從未對外透露過會在何時、以何種方式實現統一。

另一方面，儘管華盛頓已經多次明確表明，如果中國以武力實現統一，美國會協助台灣，但如何協助、是否出兵等同樣乏於定論。華盛頓一如既往保持對台關係模糊政策，並多次對華嚴正聲明「不支持台獨」，也反對「以武力單邊改變現狀」。華盛頓的基本策略就是，根據台海局勢的變化，獨立制定對應策略，而不會受兩岸任何一方的影響。

所有設想需行動來完成 時間不會等待

實際上，對台灣問題的未來前景，大陸和美方都在觀望和算計中。從時間線上考慮，2049年，即新中國成立100周年，可以看作是解決台灣問題的最敏感、最接近實現中華民族統一大業目標的時間點。簡單來說，如果到建國百年之際，兩岸仍未實現統一，國家主權仍處在分裂狀態，這對中共和大陸14億民眾來說，即是不幸，更是恥辱。從這個角度認真考慮，在2035到2039年實現兩岸統一，再給予台灣地區10年左右，完成地方政權、司法制度和經濟成長民生安定等工作，造就一個和平、穩定和安樂的新台灣盛景，確實對舉國慶祝建國百年具有難以想像的影響。不過，所有的設想，需要行動來完成，而時間不會等待，台灣又難有妥協，美國大概率也不會袖手旁觀。

筆者需要特別強調的是，中美雙方認真思考如何處理影響兩國關係良性發展的台灣問題，即不是哪一方的勝算，也不是哪一方的敗北。任何理性的思考都會認同，在台灣問題上更實際、更有效地做出戰略性選擇，才符合中美兩國長遠關係發展利益，才最有利於兩國人民的福祉。新構思不存在所謂的「妥協、投降或出賣民族利益」，不存在拿國家主權作交換，更不存在刻意迴避解決台灣問題的困難和挑戰之說。中國曾有過「擱置爭議，共同開發」的主張。因此，從外交策略層面思考，對台問題理應允許探索新的思路。筆者堅持認為，如果在一定期限內能夠實現國家和平統一，並且中美關係又不會因此而受到更多更複雜的影響甚至衝突的話，那麼，一個合理的疑問是，為何中國不在數十年前或現在採取行動實現統一呢？

顯然，北京何時及以何種方式解決台灣問題，仍在猶豫不決中徘徊，而其中的所謂「美國因素」是難以迴避的重要因素之一。猶豫不決，就意味着時間拖延，也就意味着在拖延中持續影響中美關係。因此，接受一個困難的現實並找到一個妥善的安排，或是考驗中美兩國決策層智慧和心胸的新契機。

作者是美國布魯金斯學會訪問學者、時事評論員

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[鄭浩]