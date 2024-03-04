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施麗珊

施麗珊：「連續性合約」的連續性不公

【明報文章】經濟尚未全面復常，「似乎」勞工權益已傳來喜訊。日前勞工顧問委員會就檢討《僱傭條例》下「連續性合約」的規定（俗稱「418」規定），最終達成共識，將規定放寬至「468」，即僱員只要在4星期內為同一僱主工作滿68小時，便可視為連續性合約，享有有薪病假、法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等，當局預計修例後將有約1.1萬人受惠，僱主總體每年或需增加1億餘元開支。特首在去年《施政報告》中已提出檢討，如今通過決定連同稍後修例，可見當局又一任務成功達標。從表面上看，計算僱員服務工時少了，更多零散工和兼職工受惠，固然屬好事，條例自上世紀九十年代實施至今逾三分之一個世紀才獲修訂，可謂「遲來的春天」，有改善總是比沒有改善的好。然而，連續性合約是否真的能讓打工仔女受惠？

20萬非418僱員

77%屬每周少於18小時兼職工

過去20多年，非418僱員的實際人數及比例上亦有所增加。根據統計處調查（註），2019/2020年全港有20.4萬名僱員不符合418規定（即非連續性合約員工），較2001年12.9萬名非418僱員人數多出近一倍；其佔私營機構僱員總數的百分比亦由2001年至2009年的5%至5.2%，逐步攀升至2019/20年的6.9%。

在逾20萬名非418僱員中，有因求學、需料理家務、照顧家人、年老或屬退休人士而不能較長時間工作，亦有因僱主只請兼職或散工，但都屬重要人力資源。若按僱員類別分析，其中包括兼職工人、短期工人和非連續工人。兼職工人（即為同一僱主每周工作少於18小時的僱員）數目亦在過去10年激增177%，於2019/2020年達至155,800人。兼職工人於非418僱員中佔比重最多，比例高達77%；至於短期工人（即為同一僱主每周工作多於18小時，但在現職工作少於4周的僱員）數目在同期則減少一半至37,800人，比重亦同時縮減至近兩成（19%）；此外，非連續工人（即為同一僱主工作超過4周，但不一定每周工作多於18小時的僱員）人數最少，僅為9900，佔非418僱員總人口值5%。上述趨勢反映非418員工中以兼職工人為主，短期工人為次向，客觀結果是愈來愈多非418員工是因每星期工作少於18小時，而未能被視為連續性合約。

兼職化零散化普遍 修訂亦可惠及僱主

上述數據正好反映在就業市場中工作兼職化、零散化的情况愈趨普遍，有些僱主會積極壓縮開支節省人手，多聘兼職或散工有助更機動地控制營運成本，可隨時因應市道聘用員工。然而，所謂「靈活」，帶來是降低工作穩定性，亦減少對僱員福利的承擔，包括：有薪法定假日（每年13天）、休息日（每周1天）、有薪年假（每年7天至14天）、疾病津貼（每月可累積2至4天）、有薪產假（14周）、有薪侍產假（5天）、遣散費或長期服務金（視乎服務年期）等。當然亦有些僱員因家庭需要而希望有靈活上班時間。

10年前已研4方案

修例未針對職場主流

有商界議員對是次修訂有極大保留，認為會增加僱員福利，增加企業經營壓力；但實情「過牆梯」總會衝着「張良計」而來。就如現行的418規定，不少從事零售、餐飲的工友均會工作4星期、每星期僅17小時後，僱主將安排「被放假」，隔數天或一星期後「過冷河」後，又重新投入職場；有些更直接，要僱員聲明是自僱人士，擺明車馬不承擔僱傭關係。因此，最新修訂改為468後，「精明」的僱主或會以每4星期不聘用僱員多於68小時為上限，避免負上連續性合約衍生的法定僱員福利；因此，預計修例後有1.1萬人受惠的成效極有可能被高估。正如有僱主亦認為，日後僱主可以有更大彈性聘用員工，每星期不一定以18小時為聘用上限。結果可以是首3個星期每聘用22小時或更長時間，然後第4個星期員工「被自行離職」，最終仍不屬連續性合約，僱主依舊可逃脫對僱員提供的法定保障。

其實早於2013年，政府已就改善「連續性合約」的規定諮詢勞顧會，除了「維持現狀」，更提出4個更改連續性合約規定的可能選項：（1）完全取消規定；（2）按比例計算僱傭福利；（3）將每周工時門檻由18小時降低至16小時；及（4）將門檻改為在4周內工作72小時。以方案（1）為例，最主要受惠的兼職工作及非連續工人，受惠人數近16.6萬（佔總人數81.4%）；方案（2）因屬按比例計算僱員福利，可令所有20.4萬非418僱員受惠（佔總人數100%），至於方案（3）將門檻降至16小時，主要受惠兼職工人，涉及人數最多15.6萬（佔總人數76.5%），方案（4）即改為將4周內工作72小時計算，受惠主要是非連續工人（僅9900人）（佔總人數4.9%）。奈何當年勞顧會成員未達共識，憂慮放寬規定後或削弱僱主招聘意欲而擱置。

「連續性合約」是否必然存在？

如今最新方案傾向方案（4），僅微調4星期內的工時規定至68小時，受惠者主要是非連續工人，修例亦未有針對職場中以兼職工人屬主流的現實，反而讓「連續性合約」對打工仔女帶來的不公繼續存在，長遠恐怕非勞工之福。進取一點地想：其實「連續性合約」是否必然存在？若尊重勞工權益，關心僱員福祉，按比例計算僱員福利，是工作期間愈長，福利按比例調升又會否更合理？

註：調查報告見網址t.ly/OPLqZ

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施麗珊]

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