伍鳳嫦、關仲然、陳小敏：歐洲移民政策 怎左右中國移民行為（下）

政策和制度的設計與人的行為往往是息息相關，因此移民政策是否清晰和便捷，與移民的意欲、計劃和執行，都有直接影響。普遍而言，歐洲各國都不是香港和內地人移民的熱門目的地，當中一大原因可歸因於歐洲各國移民政策的模糊和複雜。這方面的困難，對所有到過歐洲的內地人來說都是感受至深，因為內地人即使只是到歐洲短期旅行，也要申請神根簽證，而申請過程就需要提交旅行計劃（酒店及機票）、財政證明（銀行戶口）、親人關係證明等各種各樣文件，才能夠取得旅行簽證。

移民簽證申請複雜 良民證動輒需時數月

如果申請長期移民的簽證，像學生或工作簽證，所需的文件和過程也是更多、更複雜，移民申請者需要面對和解決的難題就更多了。舉例來說，部分歐洲國家要求簽證申請者必須提供俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書（像比利時、葡萄牙就需要申請者提供良民證，而德國則不需要），單是良民證的申請和與之相關的要求，就已經嚇怕不少移民申請者。

整個良民證的申請程序，申請者首先要請求使館向警方發出良民證的申請信，申請者必須攜同此信才能到警署申請良民證；之後警方會將良民證寄送到使館，使館再通知申請者領取良民證，這時候大概完成了三分之一的流程。取得良民證之後，申請者要帶同良民證到民政事務處宣誓（如果是內地申請者，由於在內地發出無犯罪紀錄證明書的語言是中文，所以需要另外將良民證翻譯），宣誓之後將良民證和宣誓聲明帶到法院加簽，經宣誓和加簽之後的良民證，才算達到使館要求，用作簽證的申請。

以良民證為例，從申請到宣誓、加簽，涉及不同步驟，即使完全掌握整個過程的要求，也動輒需時數月才能完成相關準備。正因為手續繁複，不少移民聘請移民顧問中介，以協助辦理移民所需各種文件的不同申請步驟。實際上，移民顧問的角色只是協助辦理繁瑣程序，但不是不可或缺。

移民政策資訊複雜模糊

滿足移民政策的要求，是移民申請者面對的一大難題，當中有兩大原因：一是資訊複雜模糊，二是缺乏求助通道。資訊複雜模糊，對移民申請者來說，取得資訊的最重要源頭，應是移民國家的使館，但在不同國家的使館網站，資訊要麼不齊全，要麼會連接到當地外交部或其他政府部門網站，移民申請者容易感到無所適從。

以申請比利時工作簽證為例，比利時領事館的網站顯示「要申請簽證，請首先在網上提交申請及預約」，然而同一網頁下面的位置，又說「需要先取得工作證（work permit）才能申請簽證」，相關工作證要由比利時的僱主申請，但領事館網站並沒有提供更多關於工作證的資料。要取得工作簽證，實際上要先由僱主申請，然後等待比利時政府不同部門的確認才能取得，過程又會牽涉數個月的時間。但沒有此工作證，即使跟比利時的僱主簽妥合約也無濟於事，無法開始申請工作簽證，也就不能到達比利時開始工作（如果是香港人，可以免簽到比利時逗留最長90日，但不能工作）。另外，以我們研究的6個歐洲國家為例，當中只有德國、意大利和葡萄牙在大使館網站提供中文資料，像比利時、捷克和芬蘭，都沒有提供中文的指引，這對移民申請者來說也是另一可能的障礙。

資訊模糊、過程不便利，令到希望移民的人在計劃過程已經面對不少壓力，當中又以內地移民申請時所面對的困難為甚。相比大部分國家在香港都設立領事館，香港移民申請者可以在各國領事館申請簽證，內地移民申請者很多時候都有另外的程序和途徑。

大部分歐洲國家的簽證，內地移民都是通過外判簽證公司VFS Global辦理簽證申請。VFS Global在中國全國有15個中心，但並不是每個簽證中心都能辦理所有的簽證。舉例來說，要申請意大利的簽證，只有4個中心可以申請（分別是上海、廣州、北京和重慶），但這4個中心所能申請的意大利簽證也各有不同。上海的簽證中心可以辦理25種不同類型的意大利簽證（例如不同工作種類的工作簽證、長短時間的簽證等等），而北京和重慶的簽證中心則只能夠申請當中14種不同類型的簽證。這意味着移民申請人，必須先清楚自己需要申請的簽證類型，並且到達指定的簽證中心才能夠順利申請得到。

缺乏求助通道 申請漫長的等待

以上例子只屬冰山一角，但反映申請移民的過程複雜、需時甚久，雪上加霜的情况是申請者在不同文件的申請過程當中，並無適切途徑可以詢問申請狀態，即使申請者心急如焚也無法了解申請進度。漫長的等待是行政手續效率欠奉，還是因為遞交資料不全或有誤，申請者也無從得知。近年經歷2019冠狀病毒和俄烏戰爭爆發，歐洲各國在處理移民申請都出現更多的滯後，在缺乏求助查詢渠道之下，申請者的等待時間都是數以月計、甚至是年計。以葡萄牙黃金簽證為例，不少申請者都通過移民顧問協助申請，但同樣無助查詢申請進度，只能漫長地等待。

以上難題，當然不見得只在歐洲國家出現，但在研究歐洲移民政策的時候，不難發現政策設計和要求，對移民歐洲的申請者都帶來各種有形和無形的壓力，在申請移民的時候，常常不確定是否滿足到所需的要求；到提交申請之後，又需要不斷等待，這在在都影響到移民計劃的執行。之前提及，移民歐洲的大部分人，首要條件都是需要有特定目的，例如工作、讀書等等，但漫長的申請時間，加上查問無門的情况，都會打亂這些生活計劃，對移民歐洲的人來說都是一種極大的煎熬。

註：報告全文見網址 shorturl.at/eg689

作者伍鳳嫦是香港教育大學社會科學與政策研究學系助理教授，關仲然是比利時布魯塞爾自由大學博士後研究員，陳小敏是香港教育大學社會科學與政策研究學系研究助理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[伍鳳嫦、關仲然、陳小敏]