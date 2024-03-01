尹佩儀、羅穎霖：優化稅務措施助經濟復蘇 開源節流保財政穩健

筆者樂見政府投放資源紓困利民，贊同推出更多政策推動高品質發展，包括綠色轉型及數位化轉型，以鞏固香港的國際地位。

為復蘇添有利條件調整 助房地產穩健發展

在樓市方面，在息口上升及週邊環境充滿不確定性的情况下，市場交投淡靜，樓價及交投量均下跌。財政預算案提出撤銷所有住宅物業需求管理措施，即所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。根據現時的市場情况，住宅物業的炒風並不活躍。這項措施不但可助市民置業，亦可吸引來港工作的人才和海外投資者投資香港房地產，協助香港房地產穩健發展。

此外，預算案提出建議豁免房地產投資信託基金（REIT）單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務的印花稅。這措施可進一步提高市場競爭力，促進股票市場流動性。

優化稅務政策 加速推動高品質發展

德勤早前曾向財政司長建議，取消商業建築物的免稅額的期限。筆者樂見政府採納德勤此建議，並將範圍擴充至工業建築物及構築物。這新措施讓出售和購入物業作工商業用途的納稅人有公平的稅務處理。同時，預算案亦提及容許利得稅納稅人就還原租用物業至租用前狀况所招致的開支，獲得稅務扣減。現時，納稅人還原租用物業至租用前狀况所招致的開支，在稅務上視為資本性質不可扣稅。這是很多零售或餐飲業的痛點。加上現在零售或餐飲業生意還有待恢復，這措施可降低有關納稅人的稅務負擔。

綠色經濟是香港未來發展的重點之一，我們建議政府可進一步優化相關措施，對於企業投資或升級合資格的綠色節能物業、廠房及設備，提供加計扣除稅收折舊免稅額。政府也可考慮從稅務角度鼓勵企業在香港發展綠色經濟，讓香港邁向國際綠色金融中心。

總括而言，這份預算案涵蓋全面，貫徹開源節流、穩中求進的理念，充分兼顧財政的可持續性。

作者尹佩儀是德勤中國稅務合伙人，羅穎霖是德勤中國稅務經理

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[尹佩儀、羅穎霖]