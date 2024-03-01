盧文端：夏主任香港調研的幾個要點解讀

落實習主席講話體現「六個突出」

夏主任抵達香港機場就開宗明義說明，今次來香港考察調研，是貫徹落實習主席去年12月聽取行政長官李家超述職時的重要講話精神。夏主任今次考察香港，訪社區、會各界、看發展、聽民意，全方位、多層次實地了解香港經濟社會民生發展、地區治理等各方面情況，幾乎涉及香港所有的重大發展範疇，充分說明夏主任全面貫徹落實習主席講話精神，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠。

整體來說，夏主任的調研體現了「六個突出」：一是突出中央全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針；二是突出中央對香港高度重視，對香港同胞親切關懷；三是突出中央對特區政府工作充分肯定；四是突出「一國兩制」實踐和經濟社會發展的光明前景；五是突出支持香港做好地區治理實現良政善治；六是突出中央堅定支持23條立法後集中精力抓經濟謀發展。這「六個突出」增強了香港社會對未來發展前景的信心。正如行政長官李家超總結夏主任調研行程時所說，夏主任向香港社會傳遞習主席的關心和愛護，傳遞中央對香港的關懷、關愛，以及對香港經濟發展和地區治理的殷切期待，釋放中央將不斷推出惠港政策的信息，對香港新階段、新發展起了積極提振作用。

「國安之重」與「經濟之要」相結合

夏主任選擇在即將公布《財政預算案》和23條立法公眾諮詢快將結束前來香港調研，當然不是偶然的巧合，確實有其特別針對性。

香港當前正面對兩個突出議題：一是23條立法；二是拼經濟謀發展。前者是「國安之重」，後者則是「經濟之要」。從考察的整體過程來看，夏主任雖然也重視就23條立法聽取意見，但重心則是落在經濟上面，他會見的團體，商界包括外商的分量最重，講話內容大多都是涉及經濟層面。其中的道理也很簡單：

第一，23條立法事關國家安全和香港安定，是香港的憲制責任，其重要性不言而喻，不過，由於近年「黑色暴亂」的血的教訓和《港區國安法》止暴制亂的寶貴經驗，落實23條立法已在香港社會形成廣泛共識，來自外面的干預和攻擊也較預期的少得多。完成23條立法並不存在難以踰越的阻礙，並不需要夏主任親自來港支持督陣。

第二，築牢國安防線也是為香港經濟民生更好發展提供有力保障。這是23條立法的一個落腳點。因此，夏主任反覆強調，堅定支持香港完成23條立法後，集中精力抓經濟謀發展。

第三，始終聚焦發展是香港的第一要務。這是習主席給香港的諄諄教誨。發展是永恆的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種民生問題的金鑰匙。當前，儘管特區政府盡力推動經濟復蘇，但仍然面臨許多困難，傳統優勢在弱化，新的優勢還沒有形成，消費疲軟，股市和房地產市場持續下滑，結構性財赤不易化解。香港社會最關注經濟，也期待得到中央的大力支持。

香港社會都看到，夏主任來港考察的第二天，中央就公布增加西安和青島兩個個人遊城市。夏主任亦表示，中央更多惠港政策將陸續有來。這不僅彰顯了夏主任今次香港視察的經濟意義，而且也是夏主任香港之行受到香港各界歡迎的重要原因之一。

今年的預算案，社會最關心的是樓市撤辣。本人之前在《明報》撰文呼籲撤辣，得到輿論熱烈反應。雖然政府內部對全部撤辣或部分減辣有不同意見，但預算案還是果斷宣布「全撤辣」，贏得社會一片掌聲。夏主任強調中央對特區政府工作充分肯定、大力支持。樓市「全撤辣」是大事，雖說由李家超特首領導的特區政府作出決定，但筆者相信也得到了中央的支持。中央當然知道，房地產是香港經濟的支柱產業，對香港的經濟發展具有舉足輕重的作用，對香港國際金融中心地位有直接影響。相信中央也希望香港樓市復常，助力香港經濟平穩回升。

金融中心地位乃調研重中之重

對於香港經濟面對的挑戰，中央最關注的是國際金融中心地位。這不僅因為金融是香港的命脈，更由於金融也是香港貢獻國家的最重要優勢和功能。然而，香港的金融市場正面臨投資萎縮、資金外流、股市不斷跌破心理關口的困境。這些情况引起中央高度重視。

比較而言，香港的金融、貿易和航運三大國際中心中，貿易和航運，內地城市可以在某種程度上替代或彌補，唯獨金融不行。金融安全事關國家安全。我們國家對外開放力度雖然愈來愈大，但金融開放則十分謹慎小心。香港作為國際金融中心，是我國最大的外資來源地，是內地企業境外投融資的首選通道，是人民幣國際化的重要基地和強化國際金融合作的重要抓手，在我國的對外開放中扮演極為重要而不可取代的角色。中央肯定香港連結中國內地與紐約、倫敦等國際金融中心的市場優勢，希望透過香港吸引和撬動更多的國際資本參與內地建設。這些都是上海、深圳不可能做到的。

當然，香港財通四海，是金融的風水寶地，不用過於擔心。中國巨大的經濟體量及在國際經濟中的重大影響力，不僅需要香港這樣一個國際金融中心，而且有能力對香港國際金融中心提供所需的強大支持。夏主任今次調研，金融是重點中的重點。據李家超特首介紹，夏主任密集地與特區政府管治團隊進行了5場座談交流，特別與財經系統、各個金融監管機構進行了兩場專題座談，還與金融界的代表座談。相信夏主任今次廣泛深入的調研，肯定會給中央加大力度支持鞏固提升香港國際金融中心地位，提供重要參考。

作者是第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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