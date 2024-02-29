陳帆川：為何愈多人看的內容愈不值錢？

這個有趣的資訊，來自一個名叫「The Data Scientist Show」（數據科學家節目）的播客，主持人每集請一名數據從業員作嘉賓，分享行情、技術和科企文化，讓聽眾了解美國頂尖科技公司人員的處事方式和技術知識，比起閱讀任何科技媒體的文章得着更大。

該節目屬於自媒體，由在亞馬遜當過數據科學家的Daliana Liu在家裏錄製。由於她本身是資深數據人員，因此提問和對答起來，比起任何科技版記者更游刃有餘，能做技術對答。

這突顯主流傳媒的弱點——主流傳媒的讀者是大眾，內容要合家歡，深入內容不是深挖專業知識，而是追求公眾利益。例如講到數據，深挖的方法就是調查大公司利用數據所衍生的私隱問題，或者科企裁員行動。要看專業一點，就要看「The Information」、「The Verge」等科技新聞網，但文章很多時候講的都是行業趨勢，談不上實用價值。

「資訊倒金字塔」

若要再看專門一點，社交媒體上有數之不盡的「網紅」，拍片製圖教你如何入行、分析行情等。這些網紅本身就是科技人員，不是外行人談內行人，但由於社交媒體用戶耐性有限，故內容不能做太長，也不能做太深，導致內容專門但淺薄。

播客即是電台節目，長達一個小時並不過分，聽眾可以一邊聽一邊做其他事。寬鬆的空間容許內容挖得更深，因此更實用，例如了解美國近期最火熱的新興數據工種、年輕數據分析師如何在一年內跳槽兩次令人工翻倍，甚至大公司如何選擇不同的預測模型去分析趨勢。

如果這還不夠，要看更深，方法就是上堂讀書和看論文。這種選擇資訊的流程，儼然一個「資訊倒金字塔」——塔頂的受眾最廣，亦即主流傳媒的報道；隨之而下的是愈來愈專業的內容。每下一層，受眾人數愈少，但對每名受眾所帶來的個人價值也愈高，因此他們愈捨得付錢。

主流傳媒在倒金字塔頂，影響力最大；惟對每一名受眾來說，也是最不值錢的資訊。這解釋了為何很多人願意課金數以萬元計，去上千奇百怪的課程，都不願意每月付一百幾十元去看新聞。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]