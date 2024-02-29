明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：為何愈多人看的內容愈不值錢？

【明報文章】不少跳槽至Netflix的科技人才，都由原本的經理級，降至員工級的individual contributor（獨立貢獻者），由管人去做，變成自己落手編碼，為何如此奇怪？原來這是該公司的獨特企業文化——要求每名員工成為自己的經理。

這個有趣的資訊，來自一個名叫「The Data Scientist Show」（數據科學家節目）的播客，主持人每集請一名數據從業員作嘉賓，分享行情、技術和科企文化，讓聽眾了解美國頂尖科技公司人員的處事方式和技術知識，比起閱讀任何科技媒體的文章得着更大。

該節目屬於自媒體，由在亞馬遜當過數據科學家的Daliana Liu在家裏錄製。由於她本身是資深數據人員，因此提問和對答起來，比起任何科技版記者更游刃有餘，能做技術對答。

這突顯主流傳媒的弱點——主流傳媒的讀者是大眾，內容要合家歡，深入內容不是深挖專業知識，而是追求公眾利益。例如講到數據，深挖的方法就是調查大公司利用數據所衍生的私隱問題，或者科企裁員行動。要看專業一點，就要看「The Information」、「The Verge」等科技新聞網，但文章很多時候講的都是行業趨勢，談不上實用價值。

「資訊倒金字塔」

若要再看專門一點，社交媒體上有數之不盡的「網紅」，拍片製圖教你如何入行、分析行情等。這些網紅本身就是科技人員，不是外行人談內行人，但由於社交媒體用戶耐性有限，故內容不能做太長，也不能做太深，導致內容專門但淺薄。

播客即是電台節目，長達一個小時並不過分，聽眾可以一邊聽一邊做其他事。寬鬆的空間容許內容挖得更深，因此更實用，例如了解美國近期最火熱的新興數據工種、年輕數據分析師如何在一年內跳槽兩次令人工翻倍，甚至大公司如何選擇不同的預測模型去分析趨勢。

如果這還不夠，要看更深，方法就是上堂讀書和看論文。這種選擇資訊的流程，儼然一個「資訊倒金字塔」——塔頂的受眾最廣，亦即主流傳媒的報道；隨之而下的是愈來愈專業的內容。每下一層，受眾人數愈少，但對每名受眾所帶來的個人價值也愈高，因此他們愈捨得付錢。

主流傳媒在倒金字塔頂，影響力最大；惟對每一名受眾來說，也是最不值錢的資訊。這解釋了為何很多人願意課金數以萬元計，去上千奇百怪的課程，都不願意每月付一百幾十元去看新聞。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞