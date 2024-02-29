黃俊恒：預算案全然忽視殘疾人士

隻字不提照顧者的訴求

縱觀整份財政預算案，政府當局的焦點僅放在推進旅遊、發展創科、催谷金融、挽救樓市之上，但對於社會關愛共融的投放，卻是乏善可陳，其中對殘疾人士的資源投放更是幾近一片空白。

預算案提到，會向有從事工作的殘疾綜援受助人提供每月500元的鼓勵金，惟實質意義着實存疑。倘若政府當局有意完善針對殘疾人士的資源投放，實宜從根本改變資源規劃的思維。本會甚願「除障為本」的概念，能夠落實於政府的公共資源分配之中。

最令人氣結的，乃是預算案對照顧者的訴求可謂隻字不提，以為把3000元的照顧者津貼恒常化，並設立一條照顧者熱線便已萬事大吉。可惜照顧者除現金津貼以外期望的其他訴求，卻完全得不到回應。這就是本會一直爭取的、讓有能力承擔照顧者工作的殘疾人士領取照顧者津貼，陳茂波司長卻是充耳不聞。試問司長如何對得起一眾辛勤的照顧者，特別是自身同為殘疾人士的一群？

預算案中論及要花資源培訓本地人才，又向不同行業的人才培訓提供資源；但陳司長似乎完全忽略殘疾人士同為社會上可動用的人力資源。

只要在資源上提供適當配套，殘疾人士的勞動力也可有效地釋放出來，回應社會對人才的需求。可惜，預算案對促進殘疾人士就業並無任何新增資源，令一眾有能力投入職場、只是苦無合適機會的殘疾人士再一次失望。到底政府當局是否看得到殘疾人士並不是社會負累，而是有用的資源？

檢討2元乘車優惠

須開放予民間參與

另一方面，預算案建議透過數碼轉型支援先導計劃，資助餐飲業和零售業的中小企運用數碼科技，完善線上和線下服務。但自不少餐飲和零售企業引入數碼服務，例如自助點餐、自助付款、網購平台等以後，視障人士經常在使用該等服務時遇上障礙。

政府當局若能夠在有關計劃中，要求企業引入無障礙數碼服務，便已是「除障為本」的資源分配方向的體現。偏偏政府當局就是忽略了這一點，其對殘疾人士的關注如何，可見一斑。

最後，陳司長提出檢討殘疾人士2元乘車優惠計劃，以更有效運用公共資源。誠然此舉屬無可厚非，惟整個檢討必須開放予民間參與，特別是聽取一眾受惠群體的意見。坦白說，如果要對預算案就回應殘疾人士的需要下一個評語，也只能寫下「零分重作」四字也。

作者是香港失明人協進會會長

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[黃俊恒]