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吳永輝

吳永輝：評財政預算案——高官有沒有站在小市民一邊？

【明報文章】財政司長昨公布財政預算案，未有驚喜。在外圍環境十分困難的局面裏，政府投入大量資源推動各產業發展，這方面算是不過不失。民主黨對於政府高層拒絕減薪，未能展示與市民及中小企業一起共渡時艱的誠意，表示失望。對小市民支援有限，但卻全力支持地產相關界別，我們不禁質疑高官有沒有站在小市民一邊？

紓困措施有限 令人失望

對於支援小市民打工仔女，民主黨建議派發消費券及有2萬元薪俸稅和個人入息稅寬減，及提出多項福利、社區、青年、舊樓支援措施，但不被政府接納。政府只建議一次過3000元的課稅寬減措施，即年度收入20萬元或以下者平均只少交770元稅款（註）。

對於打工仔女及小企業，特別是低收入群組而言，課稅寬減可直接減輕稅負。現時的寬減幅度幫助不大。民主黨對政府不派發消費券及只有十分有限的紓困措施表示失望，市民和中小企仍要面臨一段困難日子。

雖然政府表示明白部分行業和市民面對經濟壓力，但推出對中小企及小市民的支援有限，反而對於地產相關界別的「撤辣」要求卻完全應承——宣布取消新住宅印花稅、買家印花稅及額外印花稅，本港炒家買細價樓印花稅由7.5%減至1.5%，稅款大減約八成；而內地客印花稅更由15%減到100元至4.25%不等，豪宅甚至可以慳千萬元「辣稅」。

金管局亦同時宣布放寬住宅按揭成數，及暫停物業按揭貸款的2%壓力測試。由於市民居住負擔仍然高企，仍處於世界上最難負擔的前列，政府的措施無助小市民改善居住環境、減輕負擔。至於取消各種印花稅能否推動物業市場，仍有待觀察，因為物業市場主要由整體經濟決定，而外圍環境和地緣政治仍不穩定。

至於供樓壓力測試，當年推出時是為了防止小市民負擔不了供款成為負資產，引發社會問題。壓力測試是在低利息環境推出，但現在是高息時期，利息負擔上升，惟當局卻暫停測試。這是否任由負擔不起的人仍然「上車」？故我們建議政府在適當時候再實行壓力測試。

強推北都人工島 恐成沉重負擔

此外，我們要求政府盡快制訂「2050長遠規劃」和因應經濟困境的應變計劃，以加強香港競爭力。另一方面，司長表示將優先推動北部都會區，而下降中部水域填海工程的優次，以回應社會對耗資龐大的人工島工程的質疑。我們仍然不支持人工島填海，要求政府檢討。由於地產界對投資北都和人工島填海的意願不高，當局強推項目，只會對政府日後帶來更沉重的財政負擔。

政府經營開支長期增加，已連年財赤，預計2024/25年度將持續出現400多億元赤字。我們理解政府的財政困難，對此政府可以適量發債達1200億元，實施標準稅率兩級制，令高收入人士的負擔略為增加。

我們支持上調一些費用及煙草稅，惟不支持政府提高公司登記費，因大量中小企業的經營仍然困難。

對於政府要檢討2元乘車優惠計劃及公共交通費用補貼計劃，我們理解乘車優惠對政府略有負擔，惟我們重申現時計劃能夠鼓勵大量「初老」者活躍於社區，以及支援他們投入工作、提供更多勞動力，故我們不支持下調相關計劃優惠。

至於定期放煙火幫助旅遊，我們質疑其成效。我們建議爭取在港舉辦國際體育賽事、大型嘉年華會、國際巨星演唱會等，並放寬文化藝術盛事基金的申請資格。

我們曾要求當局承諾未來3個財政年度不削減社會福利開支、加強支援殘疾人士及其照顧者、加強協助大廈管理、為參加中學文憑試的學校考生代繳考試費、增加對青年發展投入的資源、協助冷門運動等，卻未見政府回應，希望當局持續跟進。

保持國際大都會特色

外企必重新投資香港

香港特區在一國兩制之下，有靠近西方的特色；但近來中外專家都質疑香港「孤島化」，甚至「大陸化」。在專家質疑聲當中，外國專家如羅奇（Stephen Roach）受到強烈批判。

我們期望政府要注意保持香港之多元、包容、自由的國際大都會特色。我們當然不希望香港的情况惡化，冀盼香港保有過往的獨特性、國際性；深信外資若感到香港仍享有自由、多元、民主、開放的社會氛圍，必然會重新投資於香港。

註：2024/25年度財政預算案補編「一次性稅務寬減」

作者是民主黨中央委員會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝]

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