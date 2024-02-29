林筱魯：抗逆境穩民心 力求建設——財政預算案應有之舉

預算案多次強調本港的國際金融中心地位。香港既是國際金融中心，也是國家的國際金融中心，有着「量」與「質」的優勢。面對今天的國際政治狀况，不可能期望西方陣營放棄他們的「剪翅行動」；但若香港在「金融戰爭」中成為「遺址」，不單是香港市民受害，國家的對外金融鏈接系統亦會被重創。作為外向型經濟體和自由市場典範，加上在與美元掛鈎下的高息與強匯率環境，香港雙手受綁，既無險可守，自衛能力亦極度有限。

香港非不堪一擊

惟市場信心不足

審視本港財政，外匯儲備資產達4200多億美元，相當於流通貨幣的5倍多；政府儲備有六七千億港元；總存款量升至16多萬億港元；逾七成的全球離岸人民幣支付在港完成，本港有全球最大的離岸人民幣資金池。縱觀情况，香港並非不堪一擊，亦無必要純取守勢、示敵以弱。惟另一方面，銀行的港元存貸比率跌至84%，所有貨幣的存貸比率更跌至63%。

去年統計數字顯示，政府的經營收入，尤其是反映民生及企業經營狀况的利得稅、個人入息稅和薪俸稅並無減少；對比前兩年，明顯下跌的是印花稅。而非經營收入則大幅下降，由前年佔總體收入近四分之一，跌至去年的六分之一，主因是賣地收入；若沒有調撥各類小金庫的帳目，實况會更差。

政府和民間都有庫存，但市民省消費、企業減投資，明顯反映市場對前景信心不足，而非經濟基礎動搖。

世情市道如斯，經濟結構轉型需時，實在需要時間復蘇，才能扭轉市場投資氣氛、穩定人心。總體而言，是次預算案提及落實一套全面的財政整合計劃，本着精打細算的理財思維，以節流為重點，持務實態度增加部分收入，其中包括控制經營開支增長、檢視政府基本工程的緩急優次。

增容擴容 充盈庫房

開源以外，政府亦需要為自己、為市場壓縮開支和成本。按政府估算，日後每年的工務及私營工程建設開支達3000億元。檢視緩急優次，固然可減輕即時的財務負擔，但不是唯一可行的方法。不少工程因延誤而增加成本，工程成本高企的主要因素之一是審批流程過於繁複；而政府習慣將風險一應轉嫁給市場，間接推高時間和風險所產生的成本。

凡此種種，政府皆可以主動大幅調整，絕不費分文。若將目標定在減省10%工程成本，已可大大降低直接削減社福、教育、醫療開支等的壓力，亦必然有助推動市場投資買地建設。

步伐可以調節，方向不能迷失；不做不代表節省，力求建設才能有新機遇。要在短、中期充盈庫房，填補非經常收入的缺口和穩定現金流，就要「增容、擴容」。筆者樂見預算案加大發債，提及每年發債約950億至1350億元，繼續推動建設，增加香港吸納產業和人才的容量，紓解市民住屋和生活的困迫環境。

解困不一定是開庫，開庫不一定是派錢。這是一份擴張型的預算案，針對金融及地產市場的疲弱氣氛，這正發放了強而有力的提振信息，有助穩定信心。總的來說，這份不含退縮信息的預算案，正切合香港今天需要。

作者是立法會議員

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[林筱魯]