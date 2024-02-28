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田方澤

田方澤：盛事經濟抑或「傻事」經濟？

【明報文章】特區政府推動盛事經濟，各區議會又交差要設「打卡點」，繼美職球會國際邁阿密球賽後，最近又有巨型心心「Chubby Hearts」，卻被公眾質疑斥巨資但缺乏美感、未能吸引遊人；近日深水埗「光劍攻殼」市集，又被指表演草率、市集不吸引。彷彿政府的努力都是捉錯用神。

「盛事」的定位？

如何理解「盛事」？翻查政府的2024上半年「香港盛事年表」，不少活動都與公眾理解不同——諸如嬰兒用品展、文具展、世界貨運研討會等業界展覽和會議，都列入在內。近日常討論的「夜繽紛」、「日夜都繽紛」及深水埗「光劍攻殼」市集，則不在列表中。不過無論哪一種，我們都見到政府付出的努力，透過舉辦各類活動，帶動消費，建立香港品牌。

然而活動能否創造長遠收益？各類商貿展覽，部分向來持續舉辦，暫且不談，但Chubby Hearts和各類市集，似乎未能吸引遊人。Chubby Hearts甚至惹來批評，認為首3日有20萬人次的統計不準確，以及混淆路過的遊人和刻意前往的遊客；深水埗市集雖以光劍作賣點，但電力安排失當、表演不吸引，市集銷售旁邊電腦商場的電腦熒幕，不見特色；舉辦如國際邁阿密球賽的大型活動，則考驗特區政府對活動的管理能力和介入程度；又如去年11月的World RX賽車，最終因工程延誤而取消龍和道直賽道，令公眾失望。這些事例都見盛事變「傻事」，反而影響市民和遊客對香港舉辦活動的信心。

另一方面，這些大型活動多是舉辦一次就完，未能吸引遊客再度來港，或建立香港形象。雖然政府想製造香港是有能力舉辦國際活動的國際城市印象，卻未有證據顯示這些活動能夠帶動長遠收益。

歸根究柢，如何理解「盛事」的定位？透過舉辦「盛事」，想達成什麼目標？香港是一個適合舉辦國際活動的城市、是國際展貿中心，抑或有本地特色的旅遊城市？這些活動用作推廣長遠的多次來港旅遊，抑或結合本地文化產業和各項活動，以建立香港品牌？當然這些目標並不互相矛盾，但似乎至今仍未見政府有清晰的解說，反而令市民感覺只為「交數」而做。

由奢侈品消費到「窮遊」

談到旅遊業，似乎當下需要正視一個問題——遊客的消費模式已經轉變。在上世紀八九十年代，憑着軟實力和獨特的城市景觀，香港吸引了中西遊客參觀和消費。開放「自由行」之後，一段時間我們依賴奢侈品消費；後來則是水貨。然而在疫情過後的今天，不少遊客已是來港「窮遊」，以及「小紅書」流行的「city walk」。

窮遊也好，city walk也好，其特徵都是減低消費、講究城市體驗。近年到麥當勞道和舊油麻地警署拍照「打卡」，便是例子。如果仍然希望像過往一樣藉「爆買」促進零售業，似乎捉錯用神。這些遊客的目標是開開眼界，不見得有意願和能力花大錢購物。香港是一個消費高昂的小城市，來一次幾天便可走遍，未必會再來。沒有大錢，考慮到民生影響，這類遊客又是否符合成本效益？

城市體驗可以是軟實力的體現，長遠對香港發展亦有好處。然而過去不少本地文物建築未得保留，標誌性的霓虹燈招牌則大量拆卸，我們是否仍能發掘香港特色、建立香港品牌？在網上看見一名小紅書「網紅」說，大量內地企業進駐香港，餐飲和店舖都愈來愈像深圳，將來也沒有必要再來港。鄰近的內地旅客都不來了，在如今的國際環境下，我們又有什麼可吸引願意消費的海外旅客？

必須承認，政府認為吸引的活動，似乎對不少市民來說都毫不吸引。截稿之日有傳媒透露，財政預算案可能提出每個月在維港放煙火，又是一個例證。盛事變「傻事」，固然悲觀，但也不是不可能。說遠一點，也跟如今政府在意願上和制度上，會不會、能不能廣泛聆聽和吸納民意有關。然而這一點，你知我知，我就不多說了。

作者是教育及時事評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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