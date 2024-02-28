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周浩鼎

周浩鼎：遲來20多年 期盼完成立法的一天

【明報文章】《基本法》第23條立法諮詢期結束。筆者在整個諮詢期過程內，接觸到社會不同階層的人，普遍也認同23條立法的迫切性及重要性。

2019年歷歷在目的黑暴及對市民的傷害，令市民切身體會、明白到健全的維護國家安全機制的必要。

筆者感受較深的是，有工商界代表向筆者表示，正經做生意，何須害怕會干犯盜取國家機密罪行或危害國家安全？他們明白，23條立法是針對一小撮別有用心的人，而非社會大眾。

事實上，維護國家安全是天經地義的事。相反，沒有國家安全，哪來安全穩定的營商環境？不少工商界人士亦認同，他們期盼盡快完成23條立法、完善維護國家安全的機制，香港才可全力拼經濟。今次23條立法，亦呼應了全國人大於2020年5月28日提出香港訂立維護國家安全機制的相關決定。

有些人會問：既然已有《港區國安法》，為何仍需要基本法23條立法呢？在港區國安法中，的確已涵蓋了顛覆國家及分裂國家等罪行，然而我們目前的港區國安法維護國安機制當中，對於一些罪行，仍然未有針對性的、與時俱進的法律作處理，當中包括竊取國家機密及間諜罪、危害國家安全的電子系統破壞罪行等。今次23條立法，恰恰為上述罪行作了適切的法律制訂；特別是破壞電子或電腦系統的相應危害國家安全罪行，亦需要與時俱進，以應對一日千里的科技發展。

因此今次23條立法，其實是為我們維護國家安全的機制作進一步完善。

當局的23條諮詢文件內，列舉了世界各國在維護國家安全方面的相關法律數目——美國最少有21部、英國最少有14部、澳洲最少有4部、加拿大最少有9部、新西蘭最少有兩部；亞洲國家如新加坡，亦最少有6部。

絕對符國際標準 避免被抹黑

英國於去年通過的《國家安全法》（National Security Act 2023），裏面規定外國力量和組織在當地的每項活動，都需要向當局登記；單是沒有登記也即干犯刑事罪行，最高刑罰是監禁5年。可見，其他國家就防範外國干預當地事務的風險，皆有相應嚴謹措施。

特區政府在23條立法諮詢解說中，指出香港無需要作此安排，相反是賦予當局權力，就有可能危害國家安全的個別外國組織，禁止它們活動。這個我相信是平衡了香港作為國際都會，外國正常組織活動的需要，也能夠維護國家安全。

香港的基本法23條立法，絕對符合國際標準，也絕非一些指控所謂的違反人權或國際慣例；需讓公眾更明白此道理，避免香港被抹黑。

遲來20多年的一條本地立法，筆者期盼早日完成，以完成香港特區這個維護國家安全的憲制責任。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周浩鼎]

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