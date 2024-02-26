曾鈺成：民主存亡年底見？ 「超級選舉年」對全球民主發展的考驗

對民主的危機

西方國家看到，他們普遍信奉的民主陷入了全球性的衰退。專門研究民主理論的學者拉里．戴蒙德（Larry Diamond）最近指出：「這時代的精神，不是民主的精神。」早在2008年，戴蒙德已在一篇文章裏寫道：「自1974年（該年葡萄牙發生『康乃馨革命』，被視為『民主化第三波』的開始）以來，超過90個國家轉變為民主國家；至世紀之交，民主國家約佔全世界獨立國家的60%……可是，我們對民主的勝利慶祝得太早了。在短短數年裏，民主化的浪潮已被一股強大的威權主義暗湧煞住，世界陷入了民主衰退。」

在當前形勢下進行的選舉，或會暴露民主更多的缺點和弱點，進一步削弱人們對民主的信心。這是「超級選舉年」給民主帶來的危機。

西方政治學者和監察機構關注的，是各國進行的選舉是否真正的民主選舉。事實上，在一部分「民主國家」的選舉裏，諸如選舉暴力、買票賄選、發放假消息誤導選民，或者當權者利用職權扶植親信打壓異己、操控傳媒等違反民主原則的手段，層出不窮。這些現象不遏止，便不可能有公平的選舉，人們對選舉和民主便會失去信心。

還有另一個令人憂慮的問題：選舉民主不能保障政治民主。正如瑪麗亞．雷薩指出：「民主的選舉，可以選出不民主（illiberal）的領袖。」特朗普2016年當選美國總統，被視為「黑天鵝」：2016年之前，沒有人會想到美國的民主選舉竟然會選出一個反民主的總統。但其實西方國家的民選領袖中，從來不乏爭議人物，例如匈牙利總理歐爾班、委內瑞拉總統馬杜羅、土耳其總統埃爾多安等，由於行事往往與西方國家的主流意見相悖，經常被西方媒體針對，指他們的施政違反民主。

選舉民主不能保障政治民主

「超級選舉年」剛過了兩個月，舉行了大選的國家和地區已有10多個，其中包括孟加拉、巴基斯坦和印尼3個人口排在全球首10名內的大國。孟加拉的國會選舉，暴力不絕，百多人在連續多個月的暴力衝突中喪生；過千名反對派領袖和維權人士被逮捕拘禁；最後反對派杯葛選舉，總理哈西娜在沒有競爭下當選連任。

巴基斯坦同樣在選舉期間不斷發生嚴重暴力事件：兩名候選人被槍殺，數十人遭襲擊；選舉日前夕在兩個選舉辦公室外分別發生爆炸，死傷多人；在投票進行中也至少有9人被殺。選舉前，反對黨的創辦人、前總理伊姆蘭汗因多項控罪被判囚，他的政黨被禁參選。人們會相信這場選舉公平公正嗎？

相比之下，印尼的大選十分和平。選舉前社交媒體被指有大量虛假政治信息，投票結束後又有候選人投訴有舞弊和違規情况，但這些問題並未嚴重影響選舉的公信力。2億選民在一天內完成投票，官方的投票結果要數星期後才公布，但民調機構推算的結果顯示，現任國防部長普拉博沃肯定奪得總統寶座。

普拉博沃贏得這次大選，很大程度是倚仗現任總統佐科的支持。擔任了兩屆總統、今年依憲法規定卸任的佐科，民望甚高。他以一介平民出身，通過選舉晉身政界，拾級而上，由市長、省長，到最後當選總統，成為人民擁戴的國家領導人，可說是民主制度成功的樣板。

然而佐科或許晚節不保：他涉嫌使用不正當手段建立自己的世襲王朝。他的長子吉布蘭在這次大選中是普拉博沃的競選拍檔，篤定當選副總統；但36歲的吉布蘭本來未達到憲法規定的競選正副總統的最低年齡（40歲），憲法法院卻給他參選開了後門，而作出有關裁決的首席大法官是佐科的妹夫。此外，將成為佐科繼任人的普拉博沃是爭議人物：他曾經是前獨裁總統蘇哈托的女婿，1990年代任職軍方高層時，曾被指控違反人權，包括涉及1998年的排華慘案。印尼成功進行了一次民主選舉，但會不會選出了一個反民主的領導人呢？

選舉年揭序幕 重頭戲在後頭

這兩個月的選舉新聞，從選舉過程到選舉結果，沒有太多振奮人心的消息。不過，我們只看了「超級選舉年」的序幕，重頭戲還在後頭。

有「全球最大的民主國家」之稱的印度，4、5月間將進行大選。以現任總理莫迪的強勢，他再次連任將無懸念。莫迪有歧視穆斯林族群和打壓記者、非政府組織以及異見人士的紀錄；他領導的印度人民黨也常被指利用政府權力迫害政敵。今年的大選是否公平公正，有待觀察；各方觀察者更關注的是，莫迪連任後，會否變本加厲推行反民主的、歧視性的政策措施。

今年最重要、對民主的前途影響至大的一場選舉，當是11月的美國大選。多數評論都認為，倘若特朗普再次成為美國總統，將對美國和世界帶來災難、對民主帶來災難。同時，幾乎所有預測都說，今年的美國大選將重演特朗普對拜登，這次特朗普勝。如果是這樣，民主的前景可十分黯淡。

35年前，美國政治學者福山（Francis Fukuyama）發出驚世豪言，宣告「歷史的終結」：人類找到了「自由民主制度」（liberal democracy），改進社會制度的探索可以告終了，因為沒有比這更好的制度了。蘇聯解體、冷戰結束，西方國家普遍認同福山的說法，認為他們奉行的「民主」已取得最後勝利。誰知「歷史終結論」剛炒熱，「民主化第三波」便戛然而止，世界陷入了戴蒙德所說的「民主衰退」。

西方的「文化狂妄」

美國政論作家卡普蘭（Robert Kaplan）把西方國家認為任何地方——不論當地情况如何——都應實行民主的這種思想，形容為「文化狂妄」（「our belief in democracy regardless of local conditions amounts to cultural hubris」，《大西洋月刊》，1997年）。「歷史終結論」代表了這種文化狂妄：西方國家認為他們實行的「民主制度」就是最優越的社會制度和政治制度；其他所有國家，不論歷史文化背景和現實情况，都應跟隨他們，建立同樣的制度；人類文明發展的最終目標，就是全球民主化。他們陷入了「民主-獨裁」二元對立的思維：「民主」只此一家，任何不同於他們的制度都是「獨裁」；不肯跟他們走的國家就是「獨裁國家」，而「獨裁國家」是全球民主化的最大威脅。

既然他們實行的是最優越的終極的制度，那就沒有改革的餘地了。過去這數十年，民主國家裏，人民生活質素為什麼會下降？貧富懸殊為什麼會愈來愈嚴重？人民為什麼會選出反民主的領袖？這些問題他們不從自身制度的改革去解決，只集中力量對付「獨裁國家」。他們就是不能讓世人看到「獨裁國家」的經濟社會發展竟跑贏「民主國家」，於是一方面破壞國際間公平競爭的環境、摧毁互利共贏的生態，另一方面恣意炮製假消息、不停發動輿論攻勢，務必把「獨裁國家」妖魔化。今天的世界格局，一半是這樣形成的。

期望「超級選舉年」挽回人們對民主的信心，恐怕是水中撈月。如果今年這幾十場選舉，特別是美國的大選，可以把一部分西方政治領袖和學者從「歷史終結」夢中喚醒，民主倒還有希望。

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