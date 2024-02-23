陳沛良：對2024年財政預算案的期望

從扣稅政策入手支援市民

2023年作為香港復常首年，政府推出一系列刺激經濟措施，配合多項盛事活動，在一定程度上有利香港疫後經濟復蘇。但同時，過去一年亦突顯香港作為一個細小外向型經濟體，始終受限於外圍政經環境影響。當前，本港股市和物業市場表現低迷、訪港旅客消費模式改變、港人北上漸成熱潮、政府賣地收入不理想等眾多「後疫情」時代的經濟不確定因素，令本港整體經濟表現放緩。財爺早前表示2023/24年度財政赤字略逾1000億元，2024/25年度或續財赤，亦令人擔憂公共財政的可持續能力。毫無疑問，財政開支經一段較長時間高速增長後，現階段必須進入穩固環節，適當節流管控開支，研究開源、增加政府收入是無可避免。

面對香港財政現狀，相信本年度預算案將很難再出現如過去幾年疫情期間大幅「派糖」的情况。但無論是一般市民還是中小企業，仍要面對較大的生活和經營壓力，期望政府即使不「派糖」，也可以在力所能及情况下支援市民。我建議當局可從扣稅政策入手，提高相關扣稅額度或下調可扣稅門檻，尤其是涉及有關醫療衛生及養老保障的公共福利開支，例如提高自願醫保扣稅額度、供養父母免稅額及子女免稅額等。

鑑於香港人口老化嚴重，退休及需長期護理的長者人數不斷增加，我過去多次建議政府要充分借助市場力量紓解退休養老問題，尤其是發揮保險養老的作用。我建議當局可利用稅務優惠，鼓勵市民為退休做好準備，以長遠減輕政府財政負擔，包括在稅務優惠體系中納入更多退休／儲蓄型保險產品，例如分拆合資格延期年金（QDAP）與可扣稅自願供款（TVC），使納稅人可享受稅務扣減上限提高至12萬元；同時亦建議政府允許納稅人為其暫無工作的配偶支付QDAP，並享受相同水平的扣稅額。

公共財政的可持續能力，關乎着市民和市場對政府財政穩健的信心。未來交椅洲人工島及北部都會區等眾多大型公共基建項目上馬，市民亦關注龐大開支錢從何來？政府必須盡早規劃相關融資渠道和財務方案，並適時向公眾交代。

鑑於當局以往推展大型基建項目時，除了以基本工程儲備基金支付，亦會積極考慮適度運用市場資金，包括公私營合作等。對此，我建議政府推動保險資金參與基建項目融資，考慮讓保險資金購買政府發行的相關基建債券參與融資，有關債券在保險公司的認可資產價值不低於100%，從而提高保險公司保費投資的意欲。增設基礎設施項目投資，可令投資組合更多樣化，亦可為投資者提供更穩定回報。

應檢視稅基 訂稅改藍圖

展望2024年，在外圍政經環境不明朗的情况下，本港經濟相信仍會是逆水行舟，機遇與挑戰並存。政府有必要未雨綢繆，謹慎避免未來會出現結構性赤字的長遠風險，理財哲學更要突顯遠見戰略。基於政府收入和支出需要相適應，在現行稅基狹窄的情况下，當局應在適當時機重新檢視本港稅基，就稅改可行性展開公眾諮詢，並研究制訂稅改藍圖，盡可能在維持本港簡單低稅制的前提下，開拓新的稅收來源。甲辰龍年，我衷心祝願港人及香港可以實現年年有餘。

作者是立法會議員

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[陳沛良]