陳紹雄：設「檢討工程造價與成效委員會」 確保「錢用在刀口上」

基建涉龐大資源 須謹慎規劃優次融資

面對嚴峻的財赤，本港多項基建陸續上馬，工程期更橫跨未來20多年，包括北部都會區、交椅洲人工島及《香港主要運輸基建發展藍圖》載列的38項交通運輸基建，涵括「三鐵三路」優化方案，及在北部都會區東面發展「兩鐵一路」等項目，陸續在2024至2039年後建成；當中更有17個項目主要集中在2029至2038完成，11個項目預計在2034至2038年完成。每項基價均造價不菲，動輒以百億、千億元計，但至今仍未有確實的造價估算。

推展基建項目涉及龐大公共資源，政府須做詳細的財務評估，謹慎規劃基建優先次序和穩妥融資方案，明確開列每個基建項目涉及的開支、財務安排、融資方案及經濟效益，敲定技術方案及具體落實時間表，做好人力資源規劃和分配，確保本港有充裕資金，才能有序推展工務工程，貫徹以基建驅動發展、擴大經濟發展容量的發展方針。

由於地價收入是記入基本工程儲備基金，今年賣地收入大跌，將直接影響基建工程推展。社會寄望由財政司長帶領的大型發展項目融資委員會，及其轄下的大型發展項目融資辦公室，積極落實各項大型發展項目的財務安排、制訂全面融資方案，包括設立碳中和、綠色基建相關債券，及引入「公私營合作」等，利用市場力量籌劃穩妥的融資模式和安排，早日落實各項有利於社會發展和民生的基建項目。

未來10年本港將有多項大型基建工程陸續上馬，預計政府的基本工程開支將逐步增至達到每年1000億元；計及公營和私營工程，建造業總工程量將增至每年約3000億元。

財赤下工程造價攀升 衝擊政府財政

近年工程造價飈升的聲音不絕於耳。雖然發展局於2016年成立項目成本管理辦事處，並於2019年升格並改名為項目策略及管控處，藉以加強對工務工程項目的管控，但基建工程項目造價仍不斷上升。例如沙田T4號主幹路，2023年提出的造價高達約72億元，遠超2004年首次提出建議時約6億元，以及2006年刊憲的11億元；北環線古洞站由2021年估算的35億元，增至2023年的59億元；屯門南延線2023年提出造價高達158億元，對比2020年估算的114億元，造價升近四成。

面對逾千億元財政赤字，節節攀升的工程造價，無疑衝擊政府的財政穩健度，而且工務工程涉及多個政策局和部門，為加強各局及部門的項目管治能力，筆者建議成立跨部門的「檢討工程造價與成效委員會」，嚴格審視工程項目預算，檢視工程項目的規劃、招標程序、人力和物料成本、設計或工序優化等，節省工程造價及減低超支風險，確保「錢用在刀口上」。

設立中央採購平台

筆者同時建議政府，盡快探討及研究成立一個由政府領導和統籌的中央採購平台，按照未來工務工程需要，由平台統一採購通用建造工程物料，利用規模化量產效應，降低物料採購成本，供工務工程承建商採用，從而節省工程造價。

本港公共財政已進入結構性財赤的初期。政府在擴大發展容量作出投資之際，更應審慎理財，遵循「應使則使、應慳則慳」的理財哲學，確保基建項目的財務延續性及可行性，方能真正帶動經濟發展、長遠增強香港競爭力。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]