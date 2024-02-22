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陳帆川

陳帆川：烏克蘭戰地記者 如何接受VR特訓

【明報文章】Halyna Yakushko在烏克蘭為自由電台、BBC（英國廣播公司）、加拿大廣播公司等擔任自由記者採訪戰事；但她在戰爭爆發前，是從未上過戰場的生活版記者，報道演唱會、時裝和名人資訊。

突如其來的戰事，令很多記者一夜之間化身戰地記者，他們如何保障自己？

據烏克蘭全國記者聯盟指，截至去年7月，近70名記者在戰事裏喪生。同為資深戰地記者的夫婦Roman Stepanovych和Katerina Sergatskova，在戰爭爆發後成立非牟利機構「2402 Foundation」，利用VR（虛擬實境）技術模擬戰場環境，向記者提供安全訓練。

他們分別來自頓涅茨克和克里米亞，兩人都是由於國家被俄羅斯入侵而當上戰地記者，因此深知迫不得已上戰場採訪的無助。Sergatskova接受英國牛津大學路透新聞研究所訪問時說：「對我們來說，支持其他毫無戰地採訪經驗的記者非常重要。」

訓練有點像電子遊戲，學員除了赴虛擬戰場，還會經歷拘留和審問，每一個決定都會影響遊戲結果，「你會看到那如何影響你、你的家人、你的消息來源、你的公司」。課程不但教學員應對突發情况，更重要的是讓學員感受戰場上的心理壓力，「你有機會體驗屆時的感受，想像要下什麼樣的決定。這都針對你的情緒」。

另一家提供同類訓練的機構Head Set Immersive，其創辦人Kate Parkinson受訪時說：VR的好處是當你戴上眼罩後，你便沒有退路，不能望其他地方，也不能看手機，只能困在虛擬世界裏，直至結束。

他們的課程以CG（電腦圖形）呈現，而非採用真實的360度影片，原因非常有趣——抽象的環境能夠增加學員投入度。他們做過實驗，發現影像愈真實，學員反而會更加意識到那並非真實，降低投入度。

展望未來，他們除了向戰地記者提供訓練，還會將服務擴展至非牟利組織於戰場上的工作人員，也會訓練記者採訪社會運動。慶幸香港的記者因為媒體資金不足而鮮再出外採訪，亦因社會由亂入治而毋須在動盪下奔波勞碌，這些訓練跟我們無關。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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