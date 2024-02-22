莫建成：公屋加租一成 居民百上加斤

房屋署長言論「離地」

加租的金額，並不是市民是否能夠負擔得到的問題。縱使基層市民可以負擔到，但加租之後，整個家庭或要節衣縮食，影響生活質素，更會造成經濟惡性循環，經濟復蘇難上加難。

近年入伙的新屋邨的租金訂定水平都較高，有些單位需繳交近4000元租金；而他們當中很多都是依靠一個家庭支柱掙錢養活一家大細的核心家庭，收入不多，入伙時已動用大部分儲蓄。對這些家庭而言，加租造成的負擔更大，故羅的言論實在非常「離地」。

加到上限10%的說法，十分離譜，因過去兩年一般市民的薪金加幅都沒有10%。而面對地緣政治不穩、俄烏及以巴戰爭持續、中國內地房地產泡沫，未來一年香港經濟前景不容樂觀，不少僱員有可能面對凍薪裁員問題。

網上有言論稱公屋居民開名牌電動車、公屋停車場不時泊了名貴豪車，「加租加到盡」是理所當然。但實情是，擁有名車的居民只佔極少數，而且居民擁有私家車，必須向房屋署申報，瞞報是刑事罪行。近日房屋局也表明會與運輸署合作主動查核公屋戶所持車輛價值，打擊濫用公屋的行為。以此合理化公屋大幅加租，根本站不住腳。

同時，房委會應檢討加租機制，不應集中計算住户收入，亦應該多加考慮通脹及家庭開支。不要每次租金調整都是「有加無減」，同港鐵票價如出一轍。

社會困難時期 政府更要體恤基層

財政預算案公布前夕，不斷有高官「放風」要大幅加公屋租金，或「出口術」聲稱不少人濫用急症室服務，因而需增加急症室收費云云，嘗試做期望管理。民主黨當然明白政府正面對嚴峻的財政危機，惟增加政府服務收費必然會直接影響民生。筆者促請政府在社會困難時期，仍要以民為本，更要體恤基層市民。

作者是民主黨副主席

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[莫建成]