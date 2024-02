王耀宗：以巴「兩國方案」前景暗淡

其實以哈雙方均有誘因再次停火:內塔尼亞胡受到國內人質家屬的極大壓力,其戰時內閣成員亦不滿其表現;其次是戰爭已持續4個多月,以國基本上控制了加沙,只剩下少數南部地區未清剿。據以軍估計,哈馬斯軍士總共約3萬人,被殺約9000人,受傷約1.6萬人;加沙約有2.5萬平民死亡,無家可歸人口達二三百萬。因此,內塔尼亞胡拒絕停火,可能有其個人權謀計算在內;若長期停火,他可能職位不保。另方面,加沙星羅棋布的地道,相信大部分已被摧毁,哈馬斯無力還擊,亟需停火期來重整旗鼓。

不過儘管沒有停火,美國、以色列、埃及、卡塔爾及其他溫和阿拉伯國家,一定密鑼緊鼓地商討加沙的管治前途問題,希望長遠解決中東地區穩定性的危機。

世紀之交 以國政壇最傾向兩國方案

就當前中東局勢言,似乎「兩國方案」是各國的最大公約數,美國及大多數溫和阿拉伯國家都是支持者,但以哈雙方卻不曾公開支持過。兩國方案作為一個外交政策,始於上世紀90年代。早於1947年,聯合國決議將巴勒斯坦分成兩部分,分別由巴勒斯坦人及猶太人管治,耶路撒冷則由國際共管。那時以色列還未立國。巴人不同意該方案,其他阿拉伯國家也反對;阿拉伯國家發動戰爭但失敗,1948年5月以色列宣布立國。之後雙方衝突無日無之。1967年六日戰爭後,以色列佔領西奈半島、加沙、約旦河西岸、戈蘭高地及東耶路撒冷。1979年以埃簽訂和約,以方歸還西奈半島。

其實在1947年以後,以色列國內政治力量最傾向兩國方案的時候,是在1990年代及新世紀的頭10年,大約是在拉賓(Yitzhak Rabin)、巴拉克(Ehud Barak)及奧瑪(Ehud Olmert)3名總理當政的時間。在拉賓讓步和推動下,兩國方案得以啟動,成立巴勒斯坦自治政府。

1993年9月13日,在美國總統克林頓見證下,拉賓與巴解組織領袖阿拉發(Yasser Arafat)在白宮締結《奧斯陸和約》。拉賓當場說了一段十分動人的演辭,「讓我對你們巴勒斯坦人說:我們注定要在同一片土地上生活……今天我們以響亮清楚的聲音對你們說:血和淚都流夠了。我們沒有復仇者的欲望、沒有仇恨。我們和你們一樣,希望建立家園、種樹、去愛,並且作為一個人,一個自由人。讓我們祈禱我們有天可以這樣說:永別了,武器」(註1)。可惜1995年拉賓被極右猶太教徒暗殺,和談雖受挫,但仍然持續。

1990年代末,以國總理巴拉克再向阿拉發提出和解,他準備給予巴人約旦河西岸96%土地、加沙及東耶路撒冷之巴人區域;以國只保留加沙殖民區約2%土地,並以以方領土償還。但阿拉發拒絕,他堅持巴人應全部都有回到巴勒斯坦居住的權利。

以國右翼當政 溫和力量趨弱

其後於2006至2008年,以國總理奧瑪跟巴勒斯坦政府領袖阿巴斯(Mahmoud Abbas)會談逾35次,向後者提出最全面的和平方案,其建基於1967年戰爭後的土地重劃:以方會取得西岸6.4%土地,但巴人可得到以方的同等土地。奧瑪更提出在西岸與加沙之間建立一條隧道,由巴人控制,但主權在以方;耶路撒冷變成共管,巴人區域由巴勒斯坦政府管轄,猶太區由以國政府管轄;以色列不反對巴人將耶路撒冷立為首都等。可惜巴勒斯坦政府拒絕。

之後以色列國內溫和力量減弱,右翼的利庫德集團長期當政,內塔尼亞胡三度執政,成為任期最長的總理。以國人口約1000萬,當中約200萬是阿拉伯裔,約40%人口是世俗主義者(secular),屬溫和派;20%是保守主義者;14%是傳統猶太教徒;11%是原教旨猶太教徒(ultra-Orthodox)。原教旨猶太教是指猶太教中的哈雷迪派(Haredi),此派信徒崇尚神靈生活,不事生產,在以國內享有特殊地位。他們生育率特高,預料2050年其人口會達到150萬,政治影響力更大(註2)。以國內宗教保守化傾向顯著加深,對外也更強硬。而愈保守的人,對兩國方案自然是愈抗拒。

以哈之外 牽涉伊朗態度

除了以色列與哈馬斯雙方不曾公開支持兩國方案,還牽涉中東伊斯蘭勢力的最大支持者——伊朗。它積極支持中東非政權的代理人力量:黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、伊拉克國內叛亂分子、巴勒斯坦哈馬斯等。更且,自1979年伊斯蘭革命後,伊朗憲法就提出要建立一個統一的伊斯蘭世界。這樣看來,兩國方案的未來並不樂觀;近日更傳出伊朗能夠在短期內生產核武。這樣,中東的局勢將更複雜,後果更不可預料了。

