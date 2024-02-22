梁家權：新聞平台和內容形式的大洗牌

但時移世易，這些一度稱霸的科網巨擘近年不斷出現負面消息。facebook雖然用戶量仍多，但似乎已失去年輕人歡心；而Twitter被富豪馬斯克收購後，則發生一連串內部巨變，包括裁員和易名。與此同時，一些較新興的平台如Instagram和TikTok正步步進逼。在社交媒體新舊交替的大潮下，傳媒將如何自處呢？

WhatsApp與TikTok成新興平台

英國牛津大學路透新聞研究所今年初發表了《2024年新聞、媒體、科技趨勢和預測》報告，訪問了314名來自56個國家／地區的新聞機構高級管理人員。我們可以從他們的回應，了解到全球新聞業界今年會如何部署社交媒體策略，當中有幾點值得向讀者分享。

首先，facebook和X不再是傳媒趨之若鶩的新聞傳送平台。超過六成受訪者擔心這兩個平台為他們機構帶來的人流將會減少。報告指出有兩大原因導致facebook和X的衰落：一是這些平台的時事討論氛圍惡劣；二是影像傳媒如YouTube和TikTok的興起。此外，近年facebook和X被發現充斥假資訊、仇恨言論及兒童性虐內容，亦大大打擊了它們的形象。

有見及此，受訪者表示其機構將在今年減少投放資源於兩大平台；反之，WhatsApp和TikTok會成為傳媒的新寵兒。前者能夠提供一個較私密的空間，讓傳媒直接發送新聞予忠實讀者；而後者提供的精簡影像內容，更能吸引年輕受眾。另外，Google search、YouTube、Instagram亦會繼續吸引傳媒投放資源。

奪回自主 直接接觸讀者

第二，傳媒會爭取逐步脫離社交媒體的掣肘。報告指出，近八成（77%）受訪者表示其機構會更積極建立能夠跟讀者直接聯繫的渠道，包括利用網站、手機應用程式、電子報和podcast。

過往，新聞媒體擁有頗大的專業自主性，既負責新聞製作，亦掌控傳送新聞的方式。讀者要閱讀文字新聞，必須購買一份報章；要收看視像新聞，就需要扭開電視台。記者們透過新聞內容的擺位，設定新聞議題，告訴讀者哪些事情值得關注。但現時傳媒需透過社交媒體傳送新聞，某程度是將影響輿論的權力相讓予科網公司。

另外，當讀者只意識到自己是在社交媒體上看新聞，忘卻或忽略了真正製作新聞的傳媒時，新聞機構的品牌也會受損。故此，傳媒有需要奪回自主權，減少對社交媒體的依賴，以重塑品牌和重構跟讀者的緊密關係。

新聞收費趨勢持續

第三，新聞收費才是商業王道。過去多年，面對科網巨企的夾擊，新聞機構在網絡廣告收益可謂節節敗退。當大部分網上流量都是流向社交媒體，廣告商當然會選擇在這些平台投放廣告，以接觸更多潛在顧客。要解決利潤不斷流失的困局，傳媒既要節流，也需開源，而設立會員制或訂閱制，在近年成為業界普遍採用的解決方案。

上述報告發現，超過七成（73%）受訪者表示其機構去年的網上訂閱量有所增長；另外近兩成（18%）表示保持穩定。此外，八成受訪者認為，會員制或訂閱制會是機構今年最重要的收入來源。這些數據反映新聞付費已同時得到傳媒和讀者認可。

不過，隨着訂閱市場逐漸飽和，傳媒未來需要持續推出更創新的產品爭奪顧客，包括利用podcast節目、煮食、遊戲等多元豐富資訊與新聞內容綑綁銷售，務求令受眾覺得付費是物有所值。

由文字轉移至影像和聲音

第四，純文字報道的重要性下降，未來新聞會更多以影像和聲音形式出現。報告問及受訪者所屬機構今年會增加或減少製作哪種類型的新聞，結果發現，影像內容的淨值（即表示會「增加」的比例扣除會「減少」的比例）為最大的64點；其次是電子報（52點）和podcast（47點）。至於文章，淨值是0，表示業界的正反意見參半。

報告引述部分新聞工作者，形容由文字過渡到影像和聲音，是為新聞業數碼革新的「第二階段」。一方面，科技持續進步，容許新聞機構更易製作影音內容；另一方面，上述提到新生代讀者更鍾情影音內容（如TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts）多於文字，故新聞機構也有經濟誘因推行改革。

總的來說，近年科技急速發展，迫使傳媒不得不改弦更張。隨着人工智能和虛擬實境技術漸趨普及，新聞製作和接收方式或會在不久將來再次迎來巨變。而傳媒未來的數碼改革之路，將會任重而道遠。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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