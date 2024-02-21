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劉銳紹

劉銳紹：畫地為牢絲作繭 坐困愁城空自鳴——中國內外策略調整 方能互補解困

【明報文章】最近金門附近海域發生大陸漁民死亡事件，此事發生在民進黨將要連續3屆執政之前，更令兩岸關係進一步緊張。不過，外長王毅出席慕尼黑安全會議並訪問西班牙等國，努力緩和國際形勢。對比之下，可見中國對外對內策略鬆緊不同，但效果都不完全符合北京所想，以致事倍功半，甚至憂心忡忡，出現「畫地為牢」（語出漢代司馬遷《報任少卿書》）、「作繭自縛」（源於南朝梁誌公和尚）和「坐困愁城」（源於《舊五代史．趙思綰傳》）的局面。

相反，假如內外政策的鬆緊程度能夠調整和互補，也許會事半功倍。故把上述幾點化為今天標題和副題，以免空自哀鳴。

（1）如何看金門翻船事件？

──據台方資料，出事的船是沒有船名的「三無船舶」，船上4名大陸人士也不是福建籍漁民，而是由四川、重慶和貴州去到福建的人。陸方沒有自己的版本，只作強烈譴責，並要求台方確保大陸漁民安全。有關詳情有待核實，但眼前最重要的是，雙方都要努力避免擦槍走火，勿讓兩岸民情對立升級，以致更少迴旋空間。

此外，事件可能引發兩岸接觸模式的爭議。金門縣的地方政府較多由國民黨人士主導，與廈門關係不錯，所以金門紅十字會建議以「海難事故」方式加快處理；但台灣檢控部門則認為要依正常流程和渠道處理，使用官方公權力。這有點像香港與台灣之間的「陳同佳案」，用什麼模式處理，成了各自堅持的論點。

至本文截稿前，陸方表示決定昨日由泉州市紅十字會等派人陪同家屬赴金門，接回兩名生還者並善後，今天（21日）離開。此行是否順利？對未來兩岸關係有何影響？一切有待觀察。

──陸方已「按需要」派出4艘海警船在廈門和金門海域執法，並登上台灣遊艇檢查。此舉日後可能常態化，金門方面還擔心大陸可能不承認「兩門」之間的「禁限制水域線」。大陸近年已用行動表示台海之間「不存在中界線」，試圖增加對台壓力。

那麼，這次翻船和死亡事件將會在兩岸之間火中加油？還是適可而止？外界無從估計，只能希望摩擦不再升溫，看看兩岸執政者能否運用高明的政治技巧排難解紛？否則，對兩岸也毫無好處。

──就近年兩岸的摩擦可見，即使大陸不斷施壓，也不能改變現狀，既不能統一，台灣也不會獨立；唯一可見的是兩岸民情愈走愈遠，台灣人對大陸政府的抗拒感更強。陸方指摘台灣阻礙和中斷交流，但其實大陸停止交流的行動更早出現。例如台灣繼續有學生到大陸學習，而大陸學生赴台升學的政策早在2020年停止。

以前兩岸和港澳還有半官方交流，例如台灣陸委會時任副主委陳明通，曾以學者身分前往回歸後的澳門交流；大陸的部級官員（如台辦主任陳雲林和科技部等高官）曾以民間身分赴台；已故港區全國人大代表馬力，曾以傳媒人身分到台灣，並與當時競選中的陳水扁碰頭；香港建制政黨赴台觀選和交流，當時更是名正言順，還學了不少造勢和競選技巧。

可惜，這一切已隨風而逝，台灣版本的原因是：陸方在接觸交流之後，擔心軟實力不如台灣，所以斬纜了。事實是否如此？也許各自心中有數，不一而足。

──無論如何，大陸對台灣愈緊張，這個蠶繭只會縛得更死。相反，如果大陸對台灣戒而不壓、察而不動、強而不戰，改為剛柔並濟、平常放話、政治經濟區別對待、官民政策和姿態分流，也許效果更佳。

在這裏順道一提，去年「習拜會」在美國舉行後，中方強調的是中美關係和台灣問題，美國則強調中美兩軍恢復交流。為什麼會這樣？如今底蘊逐漸外露了。

外交界消息指，美國努力恢復兩軍接觸的意圖有三：一是避免雙方誤判（只是表面原因）；二是向中國軍方作「有傾向的露底」，作為軍事心理戰的一部分；三是希望洞悉中國軍心虛實（較難遂意，但一試無妨）。

到了最近，底蘊更進一步外露（不排除是故意的）。國際消息指台灣「自行研製的潛艇」，其魚雷、炮彈的設計和口徑剛好與美國某種型號相同。在國際交惡和戰爭歷史中，曾出現交鋒雙方也不知原因和沒有答案的破壞；近期的例子，莫如2022年俄烏戰爭中北溪天然氣管道被破壞。這些都不是我們平民百姓可知的事情，只感到大陸對台灣愈緊，外國以不同方式介入的機會就愈大。與其急而不能解決問題，倒不如靜而後觀、徐圖後計。

（2）中國外交政策的利弊並存

──外長王毅最近出席德國慕尼黑安全會議，並與多國外長雙邊會談，目標清晰和務實，就是要努力加強美國以外的其他西方國家的關係，以經濟為主軸和誘因，減少中國的外在壓力。這是長期的合縱連橫策略，即使不能一時見效（隨行作民間解說的中國學者王義桅也承認「外國對中國仍有誤解」），但必須持之以恒，繼續對話。

──但中國也心中有數，西方陣營不會相信中國，因為對方看的是行動。西方一般認為，中國政治仍與國際主流格格不入，但又無法改變，所以只保持「策略性戰術」（例如對中國人權和香港《基本法》第23條保持批評但不使勁）。

中國近年出席國際人權會議，香港泛民陣營已難參與，建制派的發言（包括書面）已成主唱。中國認為這是輿論戰成功、擊退外國攻勢，不過外國官民多認為這反映中國民主倒退。反正感覺不同，又影響不了實際大局，於是各自唱戲算了。

──不過，值得注意的是外國也按它們的務實角度行動，例如掏空中國經濟（中國去年的外商直接投資較前年下跌82%，跌至30年來新低）；在外交上也嘗試逐步改變依存關係，最近韓國與古巴建交是一個例子；軍事上的聯盟態勢更為明顯，在烏克蘭問題上，中國力求創造「和平使者」角色，但與俄羅斯的關係卻令中國無比尷尬。更糟糕的是，中俄關係並非「鐵哥們」，中國經常被俄方綁上烈火戰車，最近還要派中聯部長劉建超出席俄羅斯首屆「共同抵制新殖民主義」論壇。凡此種種，都是中國在政治、經濟和外交上面臨最大的不安全。

（3）如何調整內外的鬆緊程度

──最近湖南提出「解放思想大討論」（黑龍江也跟隨），在某程度上反映地方政府在緊縮政策下也受不了，才用「配合中央」的「擦邊球」方式尋求出路，隱約追溯鄧小平的改革開放路線。所以，不妨因勢利導，把地方和民間智慧視為中央政策的補充，不再視為「要向中央分權和擺脫中央領導的甩繩馬騮」。

──把說服外國的耐性，同樣應用在兩岸、香港和內部事務上，切忌說服不了就一錘定音；同樣，讓實效思維回歸本位，毋須用政治思維蓋過一切。對香港尤其應該如此，這才是信心的表現。香港不會自亂，也不會「獨立」和「反中央」，毋須「畫地為牢絲作繭，坐困愁城空自鳴」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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