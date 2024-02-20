徐楓：外資撤離背後 對「中國經濟基本面」的客觀解讀

惟中國經濟基本面是真實「向衰」，還是潛在「向好」？可以從需求端「三駕馬車」投資、消費、淨出口3個層面來客觀分析。

中國實體經濟的「底盤」

一、大消費是2023年中國經濟確定性的事實，是GDP增長的主動力。

「網絡＋」大消費市場全方位、全時段開啟，是確定性的事實。「買買買」硬消費體現在大數據層面：2023年中國快遞業務量1320.7億件，增長19.4%，業務收入增長14.3%。同時，在逾10億個移動支付端的隱性消費上，「眼球經濟」（流量消費）崛起。文娛產業通過大數據「流量」動態調整，搶抓市場紅利。流量消費可以低成本篩選出真實消費群體，基於搜索偏好的大數據，商家以「0元」等成本引流、「吸粉」，匯聚需求群體，再精準化篩選真實消費者。

大數據流量加持下，消費突破了空間與時間限制，全天候「不打烊」。2023年影片分享網站bilibili月均活躍用戶3.41億；抖音、快手等持續豐富電商賽道；拼多多、淘寶等大平台均實現增長。尤其是拼多多的拼單模式，形成了規模化購買力，放大了消費能級，引導各平台開啟普惠消費，普通民眾成為消費中堅力量，契合了當下製造業的供給現狀。這是中國實體經濟的「底盤」。

2023年中國房地產市場向弱，與之直接、間接相關的商品需求收縮，猶如經濟主動脈受阻。但市場可以重構造血通道，通過毛細血管分流，化解系統性的風險，例如新商業模式（淄博燒烤、哈爾濱迎接南方「小土豆」等）的出現，其後續紅利效應鼓勵更多的創新在消費端持續開啟。「idea」的創新，成本低、頻率快，只需重組資源即可。

另外，房地產的市場騰挪空間較大。受困於地產端的產業長期將實現市場分流，大基建分流建築業原材料；以租代售分流滯銷的房產；消費升級帶動家居類產品銷售。產業分流需要「陣痛」，順應需求的變化而實現。

絲路電商開啟貿易通道

二、對「一帶一路」共建國家的貿易增長，是2023年中國外需市場確定性的事實，是GDP增長的強動力。

中國海關淨出口數據表明，中國對外貿易平穩且微漲，其中對一帶一路共建國家貿易規模和佔比，達到最高水平。在出口結構上，一是一帶一路基礎設施建設的大宗商品，二是附加價值較高的製造業產品，如機電、電動汽車、船舶、家用電器等。2023年中歐班列開行數量與貨物標箱發送，分別增長6%、18%。惠及到普通消費者衣、食、住、行、用各個生活細節，是外需市場普遍需求的大宗類、民生類產品，是中國製造業的主流。這種底層邏輯，是中國對外貿易堅實的「底盤」。當前，「絲路電商」開啟了雙向貿易通道，「買全球、賣全球」的大消費正在拓寬。

綠色發展問題，一定是先「有」，才能提及「高質」。共建一帶一路中，發展落後的國家需要先解決基礎建設、基本衣食住行需求，方能逐步進入高質量發展。例如不具備發展清潔能源的國家，只能先建設水電或火電基礎設施。若為了綠色化目標而摒棄一般製造業，許多國家的民眾將返回工業化之前的生活。

融資需求不足 乃現實困境

三、資本投資層面，信心缺失與市場受阻是2023年中國投資市場確定性的事實，是阻礙GDP增長的困境。

2024年中國貨幣政策為「通脹預期目標制」，寬鬆的節奏更加平穩。中國在基建領域將會直接「輸血」；基建項目投資大、周期長，非一次過貨幣「放水」。並且，在宏觀領域裏，長期內「通脹與失業」兩者不存在替代，市場「無形的手」會解決經濟的失衡態，「自然態」主導再平衡是根本。

外資層面，2023年中國仍是全球投資熱土，新設外商投資企業5.3萬家，增長39.7%；實際使用外資1.1萬億元（人民幣，下同），下降8%，規模仍處於歷史高位。減少的外資，一是一般製造業，投資外移至東南亞等；二是服務業實際使用外資下降13.4%。中國服務業目前外資准入限制較多，開放程度在逐步提高。高技術製造業、科技成果轉化等領域，仍是外資熱點。

儲蓄層面，2023年中國居民總儲蓄達到137萬億元。儲蓄端匯集流動性，一定程度上反映了居民對民生的擔憂。

綜上，投資市場流動性充裕、融資需求不足，是市場的現實困境。需要確定性的預期，這是投資與消費持續增長的「精神底盤」。

需精準施政 適應消費分級趨勢

結論：經濟發展大方向，長期看好中國經濟。

中國經濟目前是短期結構性的調整。未來出路：一是科技創新與商業模式創新並行驅動；二是就業問題，國有經濟、民營資本與外資、小微經濟體，互為補充，穩就業；三是將城市消費引導至鄉村振興等領域；四是進一步分流、化解房地產風險。總之，需要精準施政，適應消費分級的趨勢。

聽風八百遍，才知是人間。對於宏觀經濟的調整，需要增強政策韌性。中國正在不斷試水、調整。基於發展的經驗，有理由相信中國政府有信心、有能力，引領經濟穩健前行。

作者是北京聯合大學商務學院副教授、中國社會科學院財經戰略研究院副研究員

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[徐楓]