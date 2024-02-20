狄志遠、崔定邦：「新型自由行」模式：提振本港經濟 助力內地發展

特區政府新一份財政預算案難以實施任何「派糖」措施，即使去年本港經濟仍然有3.2%增長，但任何人都感受到本地經濟依然身處寒冬，當局需要看到本地經濟狀况的癥結。

預算案要為香港精準把脈

推動經濟發展，都是希望財富可轉移到社會有需要的人和弱勢社群。新思維強調，縱然香港面對財赤，但當局仍有財政手段，例如發債，紓緩短中期壓力。政府對基層醫療、社會福利的開支，絕對不能減少，這是政府對基層的最基本承擔。現在根本沒有靈丹妙藥可迅速解決財赤，新思維希望新一份財政預算案能為香港帶來信心和希望，亦要為香港精準把脈，讓全城有信心克服難關！

政府也要留意人工智能正迅速發展，有可能在幾年後，令部分私人企業職位、文書職位被淘汰，香港有需要紮實地發展更高水準、檔次更高的服務業。自古以來，人類都有旅遊的興趣，而現代旅遊業講求真實的人與人體驗、講求服務質素，始終需要人手參與，難以用機械人或人工智能替代。因此，鞏固更高端及高增值的服務業，對於保留就業職位，以及為從事非科技行業的市民提供穩定而高增值的就業職位，至為重要。

政務司長上周六在電台表示，已向內地爭取開放更多自由行城市，我們表示絕對同意。香港要面對現實，眼前最有效，又可快速挽救本地經濟、企業及市民信心的手段，的確是盡快讓更多內地旅客到港旅遊消費。2018年香港旅遊業高峰的時候，旅客消費佔本地消費超過三分之一，經濟作用巨大。

使自由行政策昇華

自由行政策是追溯至2003年SARS後的振興香港經濟措施。事隔廿載，內地經濟規模已經更強大，到處都是人口眾多、經濟成熟的大城市，龐大的中產階層有豐富的旅遊經驗。

新思維認為，當我們今日希望有更多內地居民可以用自由行方式來港旅遊，同時香港是經濟發達的國際大都會，而且港人也熱愛旅遊，那麼香港能否有相對的措施，鼓勵香港居民、旅行社業界、遊學團隊到內地一些二三線城市，體驗當地文化歷史，支持當地旅遊業發展，令自由行昇華成為「雙互有利」的旅遊和經濟措施？

內地的內陸地區，例如甘肅、絲綢之路、內蒙古、寧夏，經濟正迅速發展，對港商而言充滿機遇；而且當地美景如畫，這些地區的大城市，都可以成為「新型自由行」模式下的通行城市，促進開拓香港與西北內陸更多直航路線，令香港成為兩地居民、商人，以至外商的門戶，使自由行政策不單是惠港的經濟措施，亦能夠成為鞏固香港格局、幫助內陸地區發展，並助力香港經貿創新的啟動措施。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

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[狄志遠、崔定邦]