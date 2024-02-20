林緻茵：完善了的制度 是否就能避免政策「實施滯後」

說「有效率」是新制度的特點，相信沒有錯；餘下影響施政成效的因素，就是行政機關實現政策目標的「能力」。「實施滯後」（implementation lag）是各地都常見的公共行政現象，指的是政策實施所需的時間遠超預期。「實施滯後」並非沒有社會代價，它連帶的後果之一，就是推遲了政策達到預期效果或目標的時間。為何在外在因素難以構成強烈反彈的情况下，「實施滯後」問題仍有機會在今天的政策實施過程中發生？

「實施滯後」的原因

「實施滯後」現象的形成，可能是基於政策影響範圍太廣，政府需要花大量時間籌備。例如印度的商品及服務稅，由一個概念至最終落實，就耗費了超過10年時間；而箇中的原因，並非源於社會看不到改革的好處。除中央與邦政府之間的稅收分配問題之外，新稅制的制訂過程亦要克服眾多技術問題，包括全國數碼化系統及合規程序（compliance procedures）的建構等；商界亦需時了解新稅制、報稅期限，以進行內部調整與培訓。

另一些情况，就是政策設計未臻完善就已經推行，導致執行過程出現失誤。的確，政策未必需要百分百完美才推出，因為政策實施之後，無論是政府或是社會，雙方仍有空間適應和微調，逐步解決問題——前提是這些設計漏洞仍是可控。當市民發現當初憂慮的問題最終沒有發生，反對聲音自然平息。不過，假如臨近推行政策前，政府才發現政策設計出現明顯問題，或重要配套還未齊全，它就可能需要考慮「押後實施」。

以上兩點，都是針對政策在設計與籌備過程中出現的延誤。也有一些觀點認為，「實施滯後」可能是源於執行資源不足，或是政策通過官僚架構執行時，遇上程序過於繁複、部門間協調不良、執行意志不足等問題。這類情况，偶然會出現於一些需時審批的項目，例如資助、津貼等。2021年特區政府以電子方式派發消費券時，就曾因申請程序問題，而導致一批長者未能如期收款。然而，政策設計者如有縝密的思維，官僚架構特點對政策造成的潛在影響，應該早在設計階段就被納入考量之中。至於外在反對聲音造成的阻力，只是眾多實施滯後的原因之一。以康文署早前推出的訂場系統「SmartPLAY」為例，相信無人會反對以科技解決通宵排場、「炒場」、「霸場」等問題。SmartPLAY在推出後未能有效運作，更多是跟系統設計及部門協調有關。

「易通行」與「垃圾收費」之別

又以垃圾收費為例，政府就選擇了「押後實施」。官員以「易通行」押後3個月實施為類比，指政府早有押後重要政策措施實行日期的先例。政府有這個想法，或許是因為「易通行」實施一段時間後，雖偶有技術問題，但整體運作已大致暢順。

「押後」確是以時間換取空間的方法；惟「易通行」的規模及押後原因，與「垃圾收費」並不相同。如果說政府押後實施「易通行」是為了爭取時間「解說」，這個研判大致準確，因為臨近政策實施前，有很多駕駛者不知道是否必須申請「易通行」、如何申請，或是在申請期間遇到困難。當時「車輛貼」缺貨、部分司機未能購入司機卡等，亦帶來不便。

以上種種，都是解說和技術層面問題，並非政策設計本身有明顯漏洞。「易通行」宣布押後實施之後，運輸署的解說工作亦明顯加強，包括在港鐵加設諮詢站、在隧道口廣播等。相比起來，垃圾收費的持份者及政策所衍生的各類場境、涉及的跨部門協作等，都遠比「易通行」多和複雜。把兩個需要押後實施的政策都歸類為「解說」問題，看來是把問題簡化了。

避免「實施滯後」的方法

要避免「實施滯後」，可以有很多方法，這些方法在政策設計及執行的各個階段都存在。其中一些，相信政府本身已有經驗，例如以試行方式測試政策效果。更根本的方法，是在設計過程中反覆做思想實驗，盡可能想像政策有可能存在的缺陷。

不過，這種嚴格的思想實驗，並非單靠幾個人「圍爐」就能夠做到。找出潛在缺陷的方法之一，是靠日常經驗累積：當政策設計者（包括官員和公務員）本身在日常工作中，已主動接觸各類持份者，並從中了解持份者的思路，他們就更容易以設計思維制訂政策。

另一方法，就是透過外來意見去驗證政策。近來筆者友人推介美國前總統奧巴馬的自傳，書中就提到他在次按危機之後，如何制訂針對銀行業的方案。過程涉及兩輪驗證：第一輪是由政府內部審議各方案的利弊，從最高層內閣官員到總統辦公室最初級的成員，都有機會提出疑問；內部審議過後，就由兩組不同學派的經濟學家做第二輪驗證，確保政府已充分考慮了各方案的利弊、沒有問題被遺漏。此例並非要說明世上存在百分百完美的政策，而是決策必須是基於知情選擇（informed choice）。

為改善政策執行的進度，英國曾考慮在內閣層級設立「政策成效主管」（Head of Policy Effectiveness）一職，以審視所有跟政策制訂和執行相關的問題，包括就失誤做檢討。香港的體制裏，似乎未有人擔當此角色。本屆政府出現執行上的問題（包括郵輪碼頭交通問題和垃圾收費）後，都由副司長親自協調。為何一些執行問題，未有在事前已經想到？往後應如何加強事前的協調？副司長親自督導後，望能找出答案，避免問題再次發生。

除大型項目，政府將來更可能需處理一些不熟悉的政策範疇與突發情况。而縱觀其他地方的經驗，「實施滯後」在一些新型政策（如人工智能政策）更常見。立法會與區議會選制完善後，政府政策確實容易爭取議會支持，亦能夠直通地區；惟這個制度同時也需要政府內部的自我調節和自我學習，才能實現更有名有實的「行政主導」。

作者是公共政策顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林緻茵]