周忠菲：兩岸關係發展 豈容美國「開錯藥方」

拜登政府對台政策發出一個特殊信息，即台灣「大選」前夕，在民進黨、國民黨、民眾黨三方候選人之間，究竟支持誰的問題上，開始裝模作樣，最終故意「露餡」——通過美國對民進黨的「政治加持」，產生影響，最終導致賴清德勝選。

而在不久前的「王（毅）蘇（利文）會」後，美國國家安全顧問蘇利文在美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）又解釋美國在台灣問題上的立場，宣稱美方公開和私下對台灣所有利益相關者都明確及直接地表示：「我們在這些選舉中沒有立場。我們始終保持中立。」他還稱「這次台灣『大選』沒有發生重大事件，形勢好於預期」。這是明顯地在國際輿論場中給賴清德當選「貼金」。

不過這次台灣媒體卻「不買帳」。台灣一個新聞節目中，某媒體人披露「大選」前夕的關鍵時刻，一個被稱為「來自美高層的神秘電話」，「直接通到」民進黨高層和美國在台機構。她指出這個「不到20分鐘」的電話，對投票結果發揮了非常重要的「臨門一腳的作用」。實際上，民進黨「勝出」，就是強化了台灣作為地區戰略熱點的地位。

亞太目前形勢 不如美方所期

現在亞太地區的局勢，遠不如美國亞太政策所期。如美國要拖住日韓，讓它們與美國綁在一起走地緣政治老路的戰略，就沒有得到日韓完全認同。日本早前組成近200人的大型工商團體訪問中國大陸，以及韓國企業在東北亞、東南亞地區產業鏈重組方面，發出高度關注與中國大陸企業關係的信號等，都是例證。

在中美競爭關係上，美國對華政策調整也不得不考慮到美國實體經濟與亞洲經濟發展。中美關係的不穩定或中美衝突，成為當今世界大多數國家，尤其是亞太地區國家最不希望看到的現象。

在美台關係上，「大選」造成了台灣與美國綑綁得更緊密的結果；但民進黨未來的「三長兩短」，也更直接地與美國利益相關。島內政壇「三腳督」似乎已塵埃落定，許多政治人物認為這極可能是暫時的、未來島內政治分裂有可能進一步加劇、台灣的地緣政治風險不是減少而是加大，並斷言台灣未來難以預測。這也是「美國自找的負擔」。

與台灣綑綁 美受壓趨增

中國大陸反覆強調：台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。大陸反「台獨」的力度愈來愈強大。台灣民進黨扮演挑釁角色，大陸施以反擊，在這種美國一手促成的「挑釁-反擊」模式下，目前兩岸形勢發展顯然不利於「台獨」。

對美國而言，利用「事實台獨」執政，會促使台灣政治結構進一步與美國利益綑綁。美國也看到其對台政策，受大陸要求「美國兌現不支持台獨」這一承諾的壓力將愈來愈大。此外，從整體經濟格局來看，大陸經濟的引領作用，以及與東亞和東南亞國家關係，還有兩岸經貿關係，將在亞洲經濟發展當中愈來愈具有重要影響。從這種趨勢看，拜登政府對台政策出現智庫學者、國會代表團、行政部門三管齊下，在兩岸關係上「發聲」的現象。

美國圖開藥方 已被大陸看破

遵循相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，是中美正確相處之道。拜登政府在台灣問題上的一連串算計，尤其是加大對台灣干涉立場的行徑，並不符合兩國元首達成的共識。美國還試圖利用民進黨以「事實台獨」身分在台灣「高坐危樓」，可以隨時拿揑、「操控」台灣安全，並妄圖促進「民進黨與大陸對話」，扮演影響兩岸關係的中間人；再以兩岸關係為籌碼，實現美國利益的最大化。美國「一中政策」仍然在強調「與台灣關係法」、「六項保證」的「始終如一，繼續向前」。美國理想的藥方是：美國出面促成民進黨與大陸對話，進而成為兩岸對話中間人，再出面維護兩岸和平與穩定。這真是虛偽到家了。

實際上，美國把目標轉向兩岸，妄圖進一步在台海地區安全上翻雲覆雨，通過「認可」民進黨執政，增強美國的影響。這一行為已被大陸看破。若美國繼續試圖給兩岸關係開藥方，就是徹底高估了自己、看錯了形勢。

作者是上海台灣研究會研究員

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[周忠菲]