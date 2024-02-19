明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
周忠菲

周忠菲：兩岸關係發展 豈容美國「開錯藥方」

【明報文章】隨着上月台灣「立法院」選舉結束，韓國瑜也已完成「首秀」。結合近期美國動向，再度回看不久前結束的台灣「大選」，拜登政府在「美台關係」方面採取的舉措，值得觀察。美國在兩岸關係上開始行動，不但試圖對兩岸關係的發展「插上一腳」，而且還擺出要給兩岸關係「開藥方」的姿態。

拜登政府對台政策發出一個特殊信息，即台灣「大選」前夕，在民進黨、國民黨、民眾黨三方候選人之間，究竟支持誰的問題上，開始裝模作樣，最終故意「露餡」——通過美國對民進黨的「政治加持」，產生影響，最終導致賴清德勝選。

而在不久前的「王（毅）蘇（利文）會」後，美國國家安全顧問蘇利文在美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）又解釋美國在台灣問題上的立場，宣稱美方公開和私下對台灣所有利益相關者都明確及直接地表示：「我們在這些選舉中沒有立場。我們始終保持中立。」他還稱「這次台灣『大選』沒有發生重大事件，形勢好於預期」。這是明顯地在國際輿論場中給賴清德當選「貼金」。

不過這次台灣媒體卻「不買帳」。台灣一個新聞節目中，某媒體人披露「大選」前夕的關鍵時刻，一個被稱為「來自美高層的神秘電話」，「直接通到」民進黨高層和美國在台機構。她指出這個「不到20分鐘」的電話，對投票結果發揮了非常重要的「臨門一腳的作用」。實際上，民進黨「勝出」，就是強化了台灣作為地區戰略熱點的地位。

亞太目前形勢 不如美方所期

現在亞太地區的局勢，遠不如美國亞太政策所期。如美國要拖住日韓，讓它們與美國綁在一起走地緣政治老路的戰略，就沒有得到日韓完全認同。日本早前組成近200人的大型工商團體訪問中國大陸，以及韓國企業在東北亞、東南亞地區產業鏈重組方面，發出高度關注與中國大陸企業關係的信號等，都是例證。

在中美競爭關係上，美國對華政策調整也不得不考慮到美國實體經濟與亞洲經濟發展。中美關係的不穩定或中美衝突，成為當今世界大多數國家，尤其是亞太地區國家最不希望看到的現象。

在美台關係上，「大選」造成了台灣與美國綑綁得更緊密的結果；但民進黨未來的「三長兩短」，也更直接地與美國利益相關。島內政壇「三腳督」似乎已塵埃落定，許多政治人物認為這極可能是暫時的、未來島內政治分裂有可能進一步加劇、台灣的地緣政治風險不是減少而是加大，並斷言台灣未來難以預測。這也是「美國自找的負擔」。

與台灣綑綁 美受壓趨增

中國大陸反覆強調：台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。大陸反「台獨」的力度愈來愈強大。台灣民進黨扮演挑釁角色，大陸施以反擊，在這種美國一手促成的「挑釁-反擊」模式下，目前兩岸形勢發展顯然不利於「台獨」。

對美國而言，利用「事實台獨」執政，會促使台灣政治結構進一步與美國利益綑綁。美國也看到其對台政策，受大陸要求「美國兌現不支持台獨」這一承諾的壓力將愈來愈大。此外，從整體經濟格局來看，大陸經濟的引領作用，以及與東亞和東南亞國家關係，還有兩岸經貿關係，將在亞洲經濟發展當中愈來愈具有重要影響。從這種趨勢看，拜登政府對台政策出現智庫學者、國會代表團、行政部門三管齊下，在兩岸關係上「發聲」的現象。

美國圖開藥方 已被大陸看破

遵循相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，是中美正確相處之道。拜登政府在台灣問題上的一連串算計，尤其是加大對台灣干涉立場的行徑，並不符合兩國元首達成的共識。美國還試圖利用民進黨以「事實台獨」身分在台灣「高坐危樓」，可以隨時拿揑、「操控」台灣安全，並妄圖促進「民進黨與大陸對話」，扮演影響兩岸關係的中間人；再以兩岸關係為籌碼，實現美國利益的最大化。美國「一中政策」仍然在強調「與台灣關係法」、「六項保證」的「始終如一，繼續向前」。美國理想的藥方是：美國出面促成民進黨與大陸對話，進而成為兩岸對話中間人，再出面維護兩岸和平與穩定。這真是虛偽到家了。

實際上，美國把目標轉向兩岸，妄圖進一步在台海地區安全上翻雲覆雨，通過「認可」民進黨執政，增強美國的影響。這一行為已被大陸看破。若美國繼續試圖給兩岸關係開藥方，就是徹底高估了自己、看錯了形勢。

作者是上海台灣研究會研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周忠菲]

上 / 下一篇新聞