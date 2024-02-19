馬逢國：催谷經濟難靠日夜繽紛 應吸引國際遊客 發揮聯通中外功能

筆者認為，拉動經濟還需引入外來動力。特區政府和旅遊推廣機構應着眼國際高消費客群，旅遊業設計相應的旅遊方案配合推廣，致力吸引國際遊客來港，為本港經濟注入動力之餘，也有助香港發揮聯通中外的功能。

過去數月，訪港的內地和亞洲遊客確實有所增加；惟西方面孔遊客，明顯是較過往少了！有意見認為與「外國人不來中國了」有關，因作為東西文化交匯點的香港，往往是西方遊客的「東方行」其中一站，不去中國內地，就少有專程來香港旅遊的！

但北京為吸引更多西方商旅，去年12月起向法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙及馬來西亞6國，試行免簽證12個月。特區政府和旅遊業應策劃更多吸引國際遊客的旅遊方案，以攫取國家放寬入境免簽證帶來的商機。

旅遊方案 不能單一

吸引國際遊客，筆者認為過去「一套方案，全球風行」的宣傳策劃不再適用，旅遊業和推廣機構有需要調整市場策略，針對不同市場、不同目標群開展宣傳；二是與業界共同策劃制訂不同風格和檔次的旅遊方案，為高消費群組提供度身訂造服務；三是提升面向遊客的行業服務水平，加強再培訓或專項培訓是必須的；四是推出優惠，如筆者在提交給財政司長的預算案建議中，建議向機場入境旅客發放消費券。

旅遊方案之所以重要，皆因不同族群有不同興趣，例如西方遊客多喜東方風土人情；中東伊斯蘭遊客則喜歡購物；亞洲文化差異廣闊，內地遊客的喜好多元多變，旅遊方案自然不能單一。

其次是香港是否有足夠和全面的接待能力，服務不同國家的遊客。以語言為例，近期「風眼」主角美斯（Lionel Messi），說的是西班牙語。國家最近給予免簽證的6國，當中5國及「一帶一路」上大部分國家，也不是英語系。香港服務業能否應付發展帶來的新需求，都是新的挑戰。

提振經濟 非單靠政府可做到

筆者回應預算案諮詢時，因應香港當前的短板，提出了數項建議，包括由政府與商界攜手設立「傳統產業競爭力培訓配對基金」，以津貼形式鼓勵在職培訓，提升從業員的服務態度與水平、語言能力、AI（人工智能）和電子支付等新科技知識與應用，也好配合香港今年加強舉辦盛事活動，以及2025年香港擔任國家全運會分場將會帶來的需求。

另一項建議是設立「注目巡禮基金」，支持「吸引眼球」的活動來港舉行，例如國際巨星來港演出等。惟經歷球王美斯來港不落場的事件後，政府負責審批撥款及支援的部門和官員，就需要同時加強監督項目的工作。

三是建議政府與商界合作設立「國際旅客消費券配對基金」，向持護照從機場入境的旅客發放消費券，展現香港的好客之道，鼓勵遊客在港消費。隨着二維碼普及，發放消費券的成本降低，參與的商戶都毋須投入大量資金，使用上也便捷。

要提振香港經濟，並不單單是政府及官員的責任和能力就能夠做到，而是需要各個經濟層面甚至每名市民攜手合作去造就。只有全面提升接待服務水平、營造友善好客的氣氛、制訂多元吸引的旅遊專案、舉辦更多注目盛事，才能吸引更多國際遊客來港、帶動經濟持續發展、重塑香港「好客之都」地位，也讓香港更好地發揮聯通中外、中外文化藝術交流中心和旅遊中心的角色。

作者是立法會議員（選舉委員會界別）

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[馬逢國]