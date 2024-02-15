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陳帆川

陳帆川：我們會否邁向零廣告的新聞時代

【明報文章】早前Alphabet和Meta股價因廣告收入回升而猛漲；與此同時，廣告收入每况愈下的新聞媒體，正逐步撤離廣告市場，靠付費訂閱重拾升軌。我們會否最終邁向一個看新聞不用再被廣告煩擾的時代？

由梅鐸（Rupert Murdoch）持有的新聞集團及美國《紐約時報》最近公布季績，盈利持續增長，並雙雙歸功於成功的訂閱制。旗下品牌包括《華爾街日報》、《泰晤士報》和道瓊斯通訊社的新聞集團（News Corp），訂戶總數逾700萬，當中近500萬來自財經媒體，訂戶人數較新冠疫情前翻了一倍。

集團行政總裁Robert Thomson說，數碼盈利已佔集團總盈利超過五成，形容那「不僅是一場數碼進化，而是一場數碼革命」。他說集團在過去3年錄得最高盈利，勢頭似乎仍能持續，並歸功於過去10年從波動的廣告收入轉向訂閱收入的策略。該集團在10年前接近一半的收入來自廣告，如今降至16%。

他表示，產品綑綁的設計有效地增加讀者參與度，減少長期流失率，令子公司道瓊斯旗下的財經媒體增長強勁，訂戶忠誠度極高，平均續訂率超過九成。所謂產品綑綁，即是推出套餐，讓讀者付一個月費飽覽各個新聞產品和頻道。他們還計劃將英國老品牌《泰晤士報》打到美國，推出美國數碼版。

至於《紐約時報》，去年數碼訂閱收入也首度超過10億美元；旗下現有約1030萬印刷和數碼訂戶，當中970萬戶只訂數碼產品。《紐時》跟道瓊斯一樣強調產品綑綁的重要，目前四成訂戶正付費使用多個產品。他們稱綑綁訂戶比起單一產品訂戶的參與度和續訂率更高，而且隨着訂閱時間愈久，愈願意在他們的產品上花錢。

「新聞去廣告」革命 香港或冇份

全球廣告市場被科技巨企搶佔，新聞媒體分到的餅愈來愈小，而且幾乎沒有話事權。例如facebook和Google去年微調演算法，全球媒體流量立即暴跌，導致靠流量賺取的廣告收入非常波動。

相反，訂閱制完全由媒體自己經營，可控程度甚至比起傳統報攤發行更高。國際媒體近年重視產品開發，造出用戶體驗不比facebook和Google差的產品，吸引讀者直接登入、直接付錢，現在終於踏入收成期。另一項較少人談及的優點是，訂閱制能夠令新聞機構脫離商業掣肘，不用顧忌文章可能得罪廣告客戶，因為最大的客戶就是讀者。

不過，香港付錢看新聞的熱潮似乎一去不返。這場「新聞去廣告」的革命，香港可能冇份。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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