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周曉嵐

周曉嵐：損了良材失卻力 獻君留住待春臨

【明報文章】新年伊始，新界鄉議局主席按照慣例，到沙田車公廟為香港來年運程求籤，並求得第15籤中籤。籤文其中兩句「損了良材失卻力，獻君留住待春臨」，引起不少市民討論。雖說籤文的解讀眾說紛紜，但我們可從籤文典故理解到，籤文奉勸在上位者理應珍惜良材，不應因為不合時宜的政策措施費時費力，失去寶貴資源。

「不可抗力」因素 令年輕人心血付東流

觀乎香港情况，人力資源無疑是社會得以持續繁榮穩定的基石。既然要追求社會的持續發展，便需要透過不同層面培養各行各業人才，以發掘新一代人才維持社會競爭力。然而，從近期多宗事件看，我們不難發現社會不單止沒有重視培養新一代人才，更因為「不可抗力」的因素，剝奪新一代接受培訓及實踐所學的機會。

劇團「小伙子理想空間」被教育局指收到投訴，有團隊成員於2019年發表不當言論，因此要求提供演出場地的學校即時中止有關租賃協議，令原定在2月上演的兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》被迫臨時取消，20多名參與製作的年輕人的心血付諸流水。而有關劇團於事件後，亦宣布暫停製作一切藝術項目。

其後，香港演藝學院突然叫停應屆畢業班學生的畢業劇目《一個無政府主義者的意外死亡》的公演，稱校方經審視演出的題材，認為一旦公演會對師生構成「法律風險」，因此決定叫停有關製作。惟校方的聲明，卻沒有進一步解釋劇目什麼內容構成實質「法律風險」。

事實上，該劇目是經典的文學作品，於世界各地改編成不同的版本公演，有本地劇團於2012年改編該劇目公開演出，亦有內地導演多次執導此劇，於北京、上海等地巡迴演出，在2023年亦有在北京重演。該劇目曾於多個地方上演多年，鮮有聽聞危害社會及國家安全，惟演藝學院卻表示若劇目公開演出，會對老師及學生構成「法律風險」。校方未詳細交代具體理據，外間實在難以評論其決定本身是否公允。

然而，上述兩宗事件的客觀效果，便是眾多年輕劇場工作者的心血、汗水及時間，因為「不可抗力」因素而全然付諸東流，失去了透過公開演出來實踐所學的機會。

事件中的決策者，肆意剝奪年輕劇場工作者的公開演出機會，難免令人覺得年輕人的努力與心血是毫不重要。我們還能夠說服年輕一輩，相信香港文化創作空間仍然是高度自由、開放與包容嗎？

倘社會紅線處處 如何留住文藝人才

特區政府銳意發展香港文化產業，並多次引述國家「十四五」規劃，強調要把香港發展成為「中外文化藝術交流中心」，希望透過香港中西文化薈萃的優勢，吸引中外的頂尖優秀文化藝術人才，促進中外文化交流。國家亦希望香港匯聚現代藝術，並將中華藝術帶向世界，使香港成為中華文化藝術面向世界的中心，從而發揮中華文化的軟實力。特區政府也制訂《文藝創意產業發展藍圖》，積極推動文化藝術及創意業界的產業化發展，亦強調增加對演藝學院或大專修讀文藝課程的學生的支持，為文化藝術業界培養多元人才。

觀乎世界各地的文化藝術中心，除了擁有一流的文化基建設施，及優秀的人才培訓學府之外，更重要的是，社會文化是否高度自由、開放與包容，容讓不同背景、文化和想法的文化工作者，能夠在自由的空間裏創作。只有在開放、自由的土壤上，才能夠真正使不同文化薈萃，並透過磨合與衝擊而激盪成為新的思潮。

假若社會風氣因循守舊、紅線處處，對敏感的事物未經過謹慎查明，便立即採取避之則吉的處理手法，試問文化工作者又如何安心地創作能夠觸動人心的作品呢？世界上最頂尖的文化藝術人才，又如何留在香港社會繼續發展呢？

車公籤文 醍醐灌頂

香港過去得以持續發展，在於社會高度自由與開放，容讓不同背景及文化的人才得以在港發展。自由而高度開放的社會，亦造就本港多元而包容的文化，不會因為意識形態、背景及文化的差異而產生歧見，讓不同背景的人，憑藉個人實力發揮所長。這樣我們的城市才能夠真正吸引到多元化的人才，為香港文化作出貢獻。

新的一年，車公籤文猶如醍醐灌頂，提醒在上位者應該在合適的時間做正確的事；任何背道而馳的決策與措施，只會令這個城市的良材盡失，不單止得不到預期效果，更會使這裏失去獨特優勢，結果只會令香港進一步孤島化。

作者是民主黨民政事務政策發言人、前沙田區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周曉嵐]

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