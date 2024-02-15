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張仁良

張仁良：放眼長遠發展 以開放態度規劃稅制改革

【明報文章】新一份財政預算案即將公布。先前，財政司長已稱本年度財政赤字遠超預期；也提前「打底」，下一年度仍不能轉虧為盈。就如何解決財赤困境，政府的思路一貫是「開源節流」，稅制改革是當中不能迴避的議題。筆者認為政府至少應持開放態度，並需要準備作中期和長期的考慮。

香港奉行簡單稅制，低稅率有利營商；然而稅基狹窄的弊端也十分明顯，納入稅網的企業和工作人口比例不高，且高度依賴高盈利企業和高薪收入者。兼之稅收佔政府收入的「大頭」，導致財政穩定性極其容易受經濟周期影響。

以數據為例：2022/23年度，稅收供給政府一般收入超過六成；其中，企業利得稅和個人薪俸稅合共佔稅收總額的七成。2021/22年度，薪俸稅網涵蓋全港工作人口約五成，其中1.5%（約2.7萬人）劃入15%的標準稅率，納稅額佔薪俸稅總額35.6%。過去10年中，須繳納利得稅的註冊公司維持在總數9%；2019/20年度，其中納稅最多的5%註冊公司貢獻利得稅總額90%。

在這種稅制下，當經濟進入蕭條期，企業盈利空間和市場薪資水平下降，政府由稅收而來的財政收入，就會隨之大幅縮減。

勞動人口下降 影響稅收

以往每當出現預算赤字，政府就會將擴寬稅基、增加稅項等稅改方案拿出來議一議。一旦經濟形勢轉好、稅收充裕、財政收支平衡或錄得盈餘，又會重回審慎理財的主張，將這個議題擱置一旁。

過去，政府或許尚可「居安不思危」，等待經濟復蘇來填補赤字，預算平衡一年年清就足夠安然度日。但香港經濟在過去幾年經歷社會騷亂和疫情影響，公共財政入不敷支，如今環球經濟環境脆弱、地緣局勢依然緊張，香港經濟前景並不明朗。

去年股市和樓市表現不如人意，直接影響政府的印花稅和賣地收益，預算赤字估計是未來幾年的常態，短期內政府難單靠維持現狀回歸平衡收支。加之本港人口老齡化狀况加劇，稅基萎縮會對公共財政帶來更大風險。由此看來，稅改的重要性不言而喻。

政府應減不必要支出

當然，筆者並不贊成政府在經濟低迷時期實行稅改，這不但會加重納稅人的應繳稅款，考慮到現行稅率維持的營商環境和稅項政策的潛在信號效應，也會降低外資來港投資的積極性。稅改應與政府保持財政狀况長期穩健、刺激經濟增長的目標相一致，只能通過長時間的探討和協商來尋求解決方案。現階段，政府須持開放態度，展開規劃。

近年公共財政開支有增無減，遠超量入為出的原則。除教育、醫療、社福等經常開支外，政府應削減其餘不必要支出，善用公帑，尤其是發展大型基建計劃所需資金龐大。政府先前透過發債以募集基建工程發展資金，但從融資角度看，債券收益切不可以等同一般收入，因為有借就有還。

宜全面評估財務可持續性

筆者希望政府能夠全面評估項目的財務可行性和實際經濟效益，符合可持續發展目標，適當制訂發展時間表，從而擇優而投，避免為未來預算提前加上赤字。

以往香港一直享有豐厚的公共財政儲備，這是作為支持長遠經濟發展，包括聯繫匯率的一個重要基石。近年香港經濟受到一些負面影響，政府儲備已不大如前，短期不會造成很大衝擊，惟政府要做好中期和長期規劃，讓市場做好心理準備。

作者是香港教育大學前校長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張仁良]

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