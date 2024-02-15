劉浩典：香港要重新思考「超級聯繫人」策略（下）

超級聯繫人縮小了政策空間 降低國際性

相比國家安全法更甚的是，「清零」政策對香港作為國際城市的聲譽，造成相當大的傷害；這也顯示了香港政府已變得多麼沒有適應能力（maladaptive）。隨着病毒演變得更具傳播性，但致命性減低，以及世界其他地區適應了與病毒共存，惟香港仍堅持嚴厲的「清零」限制（即使是在2022年初新冠病毒在港變成地方性的疾病後）。這向世界各地顯示，香港的政策制訂已變得不那麼務實和基於證據。

「清零」也對香港造成了災難性的後果：它既沒有拯救更多生命，也沒有保住經濟（見表）。跟東亞其他司法管轄區相比，即使香港不必要地推遲了經濟復蘇步伐，但其在疫情期間卻有更多的額外死亡（excess deaths）。

「清零」對香港經濟造成的創傷，比國安法更大。2022年初，在「清零」政策最瘋狂的時期，數以萬計的商業和金融界別專業人士離開了香港，當中許多人前往新加坡。就如最近我在新加坡的一些內地朋友告訴我：英國人花了150年把香港變成國際金融中心，中國則僅花了兩年（2022和2023年）就令星洲成為國際金融中心。

而這種創傷可能會繼續反覆出現，尤其是因為港府尚未就其處理疫情的手法開展獨立調查。沒有如此調查，當局就無機會從錯誤中學習；商界就會固執於其看法，認為政策制訂的質素已經惡化；居民亦仍然會對政府抱持懷疑和犬儒態度——這些都會加深香港的生存危機（existential crisis）。相對而言就SARS的處理，香港當局當年做了3個獨立調查。

避免停滯、惰性和盲目樂觀

在港府許多公開聲明和信息中，都有一個將香港的問題歸咎於外部因素的傾向——美國的高利率、地緣政治緊張局勢、西方試圖遏制中國，同時忽視或淡化本地因素（例如中國內地經濟放緩、港元掛鈎美元、新冠「清零」）。儘管從政治傳訊角度來看，這些說法或許可以理解，但長遠而言它們可能會對香港造成更大傷害。

首先，這類敘述對香港民眾和香港經濟無任何好處。它們給人的印象是，「所有香港的問題都是由外人或海外敵人造成」。這不僅會損害香港作為國際城市的聲譽，也無助港人理解在一個全球化退潮、兩極化加劇的世界中，這座城市所面對的複雜挑戰。這些敘述創造了簡單的、二元化和終歸屬虛假的故事，即香港陷入了「東西方、善與惡之間的鬥爭」。如此做法，導致社會更加兩極化。

其次，這些敘述可能會給予當局一個依靠或藉口，不再就着香港需要做些什麼來保持與時俱進（stay relevant），做更深入的自我批判反思——若我們可以輕易地將西方或其他國家視為香港問題的代罪羔羊，那為什麼還要費力改變呢？

抓住當前機會 研究怎重塑經濟

第三，這些敘事往往是建基於對中國崛起和西方衰落的盲目樂觀預測。縱使這當然是有可能的，但無論香港精英們多麼真誠或強烈抱持這些信念，它都絕非必然會發生。這些敘述，常常將期望的事物跟可能的事物混為一談（conflate what is desirable with what is probable）；也促使我們在面對問題和弱點時過度樂觀。雖然樂觀通常是一種好的心理特徵，惟我們應努力避免如作家魯迅在《阿Q正傳》所描述之盲目、幻想的樂觀。

相反，香港的政策制訂者應抓住當前經濟不景氣所提供的機會，就應該如何調整甚至重塑香港經濟去面對未來，開展廣泛研究。這樣做的話，不僅會向世界顯示香港決意繼續作為全球經濟的必要節點，也會讓港人有（更多）理由對香港的未來抱持信心。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面。本文是作者根據其於1月27日「Hong Kong in a Polarized World: Still a Super-connector and East-West Intermediary?」政策對話中的演講整理寫成。上篇於2月8日(周四)刊出，可參閱網址shorturl.at/joqwU）

作者是香港科技大學公共政策實務教授及高級講師

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[劉浩典]