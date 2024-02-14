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田方澤

田方澤：車公籤文直白 仁政自得民心

【明報文章】新正頭，先祝各位身體健康、平安順心。今年鄉議局照慣例拜車公為香港求籤。近年朋友們常說車公靈籤確切反映民間聲音，今年獲第15籤，談「斧斤持以入山林」，語出《孟子．梁惠王上》，並勸大家耐心「留住待春臨」。不少朋友已有各種分析，在此不贅。

《孟子．梁惠王上》的重點是，勸戒朝廷減少干擾民間、省免刑罰、減少稅賦，勿打算以強硬手段擴張疆土，否則如緣木求魚；君主應施行仁政，自然獲民心所向。對當下「大有為」且姿態強硬的香港政府，猶如當頭棒喝。

姿態強硬 如緣木求魚

談到最近政府姿態強硬，難免想起早前美職球會國際邁阿密來港，關於球王美斯沒有落場的爭議。美斯沒有落場，自不免令市民和遊客失望。然而球會表演賽是一個商業活動，雖獲政府資助，但出動到政府屢發新聞稿批評；文體旅局楊潤雄局長直白說，若美斯在日本落場，他會感到不開心；以至行會召集人葉劉淑儀提出禁止美斯訪港、議員連環發聲批評，不免規格過高。

強硬姿態對事件有幫助嗎？正逢農曆新年，主辦單位也宣布退款一半，事情逐漸降溫。然而對於大型商業活動的失誤，竟引來高官、議員連環發炮，甚至網傳公司負責人被召到政府總部談話，不禁令朋友反問：以後誰還肯來香港？

其他關於香港的國際形象，政府近年回應西方國家批評時，常談及「抹黑」、「無理」。一方面固然勇於反駁，然而對改善本港國際形象以至吸引投資方面，有何幫助？如孟子所講，還是回歸自身。

孟子常呼籲古代君主反思自身，談及勤政雖好，卻需得其法。孟子原文批評君主不施行仁政，富貴人家養的豬狗食人食而不去制止，路有餓死屍體而不開倉濟民；有人死了，辯駁因荒年之故不因管治失效，無異於殺人而狡辯「兵器殺人，不是我殺」。

勿怪外圍環境 應先反思自身

香港經濟環境差，固然有外圍因素，不過對內能否提高國際投資者和市民的信心？最近網傳照片顯示於黃大仙下邨平台，房屋署為了在過年期間避免無牌熟食小販聚集，而設置了圍欄陣，不免予人趕盡殺絕之感，認為政府希望「日夜都繽紛」，卻新年流流以強硬方式禁止民間活力。

另一邊廂，最近文藝界諸多事情，如藝發局取消對劇協頒獎活動的資助、教育局在劇團演出前兩星期指示學校停止借場給劇團演出、演藝學院畢業生籌備一年的公演被取消。儘管政府稱屬學校決定，或按國家安全指引辦事，卻使民間沮喪，認為劇目長期籌備，卻因不清晰的準則而在公演前臨時煞停。劇作家莊梅岩總結得好：美斯不落場，權貴不高興；小市民「搭晒台排晒隊入晒觀眾先冇戲上」，又有誰發聲？

政府積極有為，卻政策失效，小市民沒有感受到支持，反而感到壓抑。當權者須反思自身是否急市民所急，而非自滿於勤奮施政，反如環保署長怪責市民不願配合。《孟子．梁惠王上》提及的幾名國君，梁惠王治下魏國由盛轉衰、齊宣王治下燕人叛亂。當今香港特區社會穩定、國家安全、由治及興，當然不會落入同樣結果，但仍須警惕。

車公說「斧斤持以入山林」，一句概括：政府唔好搞咁多嘢，與民生息、施行仁政，國家就會好。孟子曰：「王無罪歲，斯天下之民至焉。」只要政府不狡辯諉過於人，自然能搶到人才，「王亦曰仁義而已矣，何必曰利」。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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