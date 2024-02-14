劉銳紹：龍尋香氣安居處 鳳舞港心樂業窩——對內地和香港的期許與現實的掙扎

不過，期許與現實之間常有落差。在香港，喜慶氣氛濃厚，但只能說「由治及慶」，未算「由治及興」。在內地，常說危機與機遇並存。沒錯，但哪一個機會大？如何把危機轉為機遇，再轉為實績？才是關鍵。觀察近期國內外形勢，不妨在喜慶之餘，多作一些「興」的反思。

（1）由「Dragon」到「Loong」的思考

——內地把「The Year of Dragon」改為「The Year of Loong」，歸納理由為「中國龍代表友好、和善、尊貴、正面；西方龍主要是魔怪形象，兩者顯然不同」。中國可以有自己說法，也可以主導一些用詞用語。例如Beijing（北京）、Guangzhou（廣州），現在外國已不多用Peking、Canton；國際的例子：韓國把首都漢城改名首爾，中國也跟隨。

——但也有不同用法，例如國際仍叫Hong Kong（香港）而不叫「Xianggang」；北京大學校徽仍是Peking University。中國對英國已故首相Margaret Thatcher，沒有按英國官方譯名（戴卓爾夫人），而叫撒切爾夫人；但對前港督彭定康，則用英國官方譯名。

——可見，譯名的使用一般有3個原則（或叫習慣）：約定俗成原則（按大多數慣用方式）、實力帶動原則（用政治或經濟實力推動自己的使用方法）、彼此尊重原則。這3種原則可能在不同時候和環境出現，中國按需要使用。但外界觀察點是，使用是要顯示什麼姿態？關鍵是，實際效果和各方反應如何？

觀乎中國這次把Dragon改為Loong，或多或少有點爭奪話語權的味道，並藉此提高文化自信。沒問題，可以這樣盤算，假以時日也許會積累一些效果。可是，文化自信是否這樣就可以培養和強化呢？看來不是，頂多只是其中一種方法而已。更值得思考的是，倘用這類「文化自信」來淡化甚至掩蓋其他實質問題，尤其是自身弊病，豈不是用玩具刀來動大手術？對於內地出現的「小粉紅狂熱」，表面的「文化自信」也許只是為表演皮影戲而發出的燈光而已。

（2）「美斯事件」 須有理有利有節

——「球王」美斯在港無出場表演，行徑也十分冷淡，引起很多人不滿；即使主辦方答應退款一半，但相信餘波未了。內地的杯葛行動（包括取消賽事和廣告）已接踵而來，看來還會延續一段時間。從總體角度看，港府難以解決問題，惟順應了不少人（尤其是購票入場的球迷）的要求，發聲和追責，也算亡羊補牢。內地針對同樣重利的外商，使用市場實力也是常用而有效之法，可以保持追究和談判優勢。估計一段時間後，背後的修補工作將會出現。

——可惜在來龍去脈還未弄清之前，內地輿論已露出有傾向性的引導：「事件與國際鬥爭有關」。《環球時報》「不排除事件有政治動機」，香港要成為盛事之都，但「外部勢力故意要藉此讓香港難堪」。另有普遍輿論引導，美斯「似乎得到某種指示」才有此冷漠表現。也許有關方面平時難以找到「實例」，如今出現「美斯事件」，正好配合官方「外敵亡我之心不死」之說，「連體育運動也是意識形態鬥爭的表現形式之一」。

其實事件背後還有很多細節未知；美斯表現冷漠會否與主辦方的承諾或報酬有關？正如官方「人民網評」也說，首先要弄清楚他們的合約內容。可是，上述有傾向性的輿論引導已適得其反，給人無限上綱和「鬥爭上腦」的感覺。毛澤東說鬥爭也要「有理有利有節」，如今毫無節制，反而削弱了官方已開動的市場力量，令官方在推動策略時卻形象失分。無論是由上而下的「飄忽球」，還是由下而上的「自動波」，這種機械式的思想教育只會更引起反感。

（3）「由治及『慶』」 勿忘內外形勢

——龍年伊始，內地不斷營造好景氣氛，希望有利因素貫穿整個龍年。例如全球經濟都不景，中國面對外來壓力時也有合縱連橫的本錢；今年是多國的大選年（包括美國），其精力多集中在本國事務，對華壓力相對減輕；國際的對華政策，政商分途和歐美分歧趨勢比以前更明顯。

——不過，絕對不能因此而忽略中國自身問題。經濟方面，「國家隊」出手救市愈來愈頻密，否則內地股市跌勢不止，但這樣能長此下去嗎？國家統計局數字顯示，消費者價格指數繼續下降，中國已連續4個月處於通縮，通脹率也連續12年低於官方年度指標。雖然世界銀行和國際貨幣基金組織仍引用中國2023年的經濟增長數字（5.2%），但這數字受到國際質疑，正掀起一場經濟輿論戰……其他房地產、外貿和外資離境等數據，更不用多提了。

——政治方面，中共二十大三中全會至今尚無召開消息；二中全會在去年2月26至28日召開，如三中全會在本月26日還未召開，外界將有很多猜測，包括黨章有關中央全體會議「每年至少舉行一次」是否仍然有效？如失效，何解？

此外，今年是「六四」35周年、「西藏事件」（達賴出走）65周年、「五四運動」105周年、「新疆事件」（約200人死亡）15周年……這些都是敏感日子。雖然官方已有應付的準備，但同時也會引發國民記憶和思考。還有內地正增加對台壓力，並爭奪台灣的「邦交國」，不僅涉及兩岸關係，還在在需財，也會增加內部經濟壓力。

觀察上述3點，不能偏廢，對後兩點更必須關注。

（4）如何實事求是應對困局

內地一舉一動也影響香港，港府未能扮演主動角色，惟至少必須努力做到3點：

——努力向中央遊說和爭取，讓香港重新扮演「高度潤滑劑」角色（此刻更需要「加倍潤滑劑」）。如今不少西方國家政府感到「香港（政治）已死」，但外國商界對港仍有一點希望，認為「仍存在有利可圖的剩餘價值」。若政治收緊令這些僅有生機也蕩然無存，那就無語問蒼天了。

——美國在2018年開始的「中國行動計劃」（限制包括民間交流等科技項目）雖然已在兩年前結束，但其延後效應依然存在。這好像無聲無息的「餘波」，惟外界預料今年又會風浪再起（尤其在「中大事件」之後），港府不能掉以輕心；適宜加強與內地溝通，力爭適當放鬆壓力，以免政治收緊的態勢繼續授之以柄，殺死僅有的良機。

——對來自內地的合作和競爭，必須分清正面或負面效果孰多孰少。本港稅收和儲備該如何使用？更要審慎管理。在此難以詳述，總之好自為之。否則，「龍尋香氣安居處，鳳舞港心樂業窩」只能是騙了大家的祝願吧。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]