明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：龍尋香氣安居處 鳳舞港心樂業窩——對內地和香港的期許與現實的掙扎

【明報文章】過去拙文多引前人之句為題，但今天標題則是我的應節隨俗之作，趁龍年開筆之際，送給內地、香港和所有中國人。竊以為這對春聯差強人意，聊算合格，祝願龍鳳飛翔，無論天南地北，都能敬業、樂業、創業；安居、安全、安心！

不過，期許與現實之間常有落差。在香港，喜慶氣氛濃厚，但只能說「由治及慶」，未算「由治及興」。在內地，常說危機與機遇並存。沒錯，但哪一個機會大？如何把危機轉為機遇，再轉為實績？才是關鍵。觀察近期國內外形勢，不妨在喜慶之餘，多作一些「興」的反思。

（1）由「Dragon」到「Loong」的思考

——內地把「The Year of Dragon」改為「The Year of Loong」，歸納理由為「中國龍代表友好、和善、尊貴、正面；西方龍主要是魔怪形象，兩者顯然不同」。中國可以有自己說法，也可以主導一些用詞用語。例如Beijing（北京）、Guangzhou（廣州），現在外國已不多用Peking、Canton；國際的例子：韓國把首都漢城改名首爾，中國也跟隨。

——但也有不同用法，例如國際仍叫Hong Kong（香港）而不叫「Xianggang」；北京大學校徽仍是Peking University。中國對英國已故首相Margaret Thatcher，沒有按英國官方譯名（戴卓爾夫人），而叫撒切爾夫人；但對前港督彭定康，則用英國官方譯名。

——可見，譯名的使用一般有3個原則（或叫習慣）：約定俗成原則（按大多數慣用方式）、實力帶動原則（用政治或經濟實力推動自己的使用方法）、彼此尊重原則。這3種原則可能在不同時候和環境出現，中國按需要使用。但外界觀察點是，使用是要顯示什麼姿態？關鍵是，實際效果和各方反應如何？

觀乎中國這次把Dragon改為Loong，或多或少有點爭奪話語權的味道，並藉此提高文化自信。沒問題，可以這樣盤算，假以時日也許會積累一些效果。可是，文化自信是否這樣就可以培養和強化呢？看來不是，頂多只是其中一種方法而已。更值得思考的是，倘用這類「文化自信」來淡化甚至掩蓋其他實質問題，尤其是自身弊病，豈不是用玩具刀來動大手術？對於內地出現的「小粉紅狂熱」，表面的「文化自信」也許只是為表演皮影戲而發出的燈光而已。

（2）「美斯事件」 須有理有利有節

——「球王」美斯在港無出場表演，行徑也十分冷淡，引起很多人不滿；即使主辦方答應退款一半，但相信餘波未了。內地的杯葛行動（包括取消賽事和廣告）已接踵而來，看來還會延續一段時間。從總體角度看，港府難以解決問題，惟順應了不少人（尤其是購票入場的球迷）的要求，發聲和追責，也算亡羊補牢。內地針對同樣重利的外商，使用市場實力也是常用而有效之法，可以保持追究和談判優勢。估計一段時間後，背後的修補工作將會出現。

——可惜在來龍去脈還未弄清之前，內地輿論已露出有傾向性的引導：「事件與國際鬥爭有關」。《環球時報》「不排除事件有政治動機」，香港要成為盛事之都，但「外部勢力故意要藉此讓香港難堪」。另有普遍輿論引導，美斯「似乎得到某種指示」才有此冷漠表現。也許有關方面平時難以找到「實例」，如今出現「美斯事件」，正好配合官方「外敵亡我之心不死」之說，「連體育運動也是意識形態鬥爭的表現形式之一」。

其實事件背後還有很多細節未知；美斯表現冷漠會否與主辦方的承諾或報酬有關？正如官方「人民網評」也說，首先要弄清楚他們的合約內容。可是，上述有傾向性的輿論引導已適得其反，給人無限上綱和「鬥爭上腦」的感覺。毛澤東說鬥爭也要「有理有利有節」，如今毫無節制，反而削弱了官方已開動的市場力量，令官方在推動策略時卻形象失分。無論是由上而下的「飄忽球」，還是由下而上的「自動波」，這種機械式的思想教育只會更引起反感。

（3）「由治及『慶』」 勿忘內外形勢

——龍年伊始，內地不斷營造好景氣氛，希望有利因素貫穿整個龍年。例如全球經濟都不景，中國面對外來壓力時也有合縱連橫的本錢；今年是多國的大選年（包括美國），其精力多集中在本國事務，對華壓力相對減輕；國際的對華政策，政商分途和歐美分歧趨勢比以前更明顯。

——不過，絕對不能因此而忽略中國自身問題。經濟方面，「國家隊」出手救市愈來愈頻密，否則內地股市跌勢不止，但這樣能長此下去嗎？國家統計局數字顯示，消費者價格指數繼續下降，中國已連續4個月處於通縮，通脹率也連續12年低於官方年度指標。雖然世界銀行和國際貨幣基金組織仍引用中國2023年的經濟增長數字（5.2%），但這數字受到國際質疑，正掀起一場經濟輿論戰……其他房地產、外貿和外資離境等數據，更不用多提了。

——政治方面，中共二十大三中全會至今尚無召開消息；二中全會在去年2月26至28日召開，如三中全會在本月26日還未召開，外界將有很多猜測，包括黨章有關中央全體會議「每年至少舉行一次」是否仍然有效？如失效，何解？

此外，今年是「六四」35周年、「西藏事件」（達賴出走）65周年、「五四運動」105周年、「新疆事件」（約200人死亡）15周年……這些都是敏感日子。雖然官方已有應付的準備，但同時也會引發國民記憶和思考。還有內地正增加對台壓力，並爭奪台灣的「邦交國」，不僅涉及兩岸關係，還在在需財，也會增加內部經濟壓力。

觀察上述3點，不能偏廢，對後兩點更必須關注。

（4）如何實事求是應對困局

內地一舉一動也影響香港，港府未能扮演主動角色，惟至少必須努力做到3點：

——努力向中央遊說和爭取，讓香港重新扮演「高度潤滑劑」角色（此刻更需要「加倍潤滑劑」）。如今不少西方國家政府感到「香港（政治）已死」，但外國商界對港仍有一點希望，認為「仍存在有利可圖的剩餘價值」。若政治收緊令這些僅有生機也蕩然無存，那就無語問蒼天了。

——美國在2018年開始的「中國行動計劃」（限制包括民間交流等科技項目）雖然已在兩年前結束，但其延後效應依然存在。這好像無聲無息的「餘波」，惟外界預料今年又會風浪再起（尤其在「中大事件」之後），港府不能掉以輕心；適宜加強與內地溝通，力爭適當放鬆壓力，以免政治收緊的態勢繼續授之以柄，殺死僅有的良機。

——對來自內地的合作和競爭，必須分清正面或負面效果孰多孰少。本港稅收和儲備該如何使用？更要審慎管理。在此難以詳述，總之好自為之。否則，「龍尋香氣安居處，鳳舞港心樂業窩」只能是騙了大家的祝願吧。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

上 / 下一篇新聞