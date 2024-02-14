管浩鳴：23條保障安全穩定 約談有助及時糾錯

只打擊小撮危害國安者 一般市民毋須擔心

雖然港區國安法已涵蓋基本法第23條中的分裂國家及顛覆國家政權罪，但仍有5個罪類並未涵蓋，社會面對的國安風險更趨複雜。沒有針對性的法例，尤其是應對間諜行為，明顯是不足夠。故有需要盡快就第23條立法，堵塞相關國家安全漏洞，也可更有效防範未來可能發生的危害國家安全問題。

筆者認為，凡是涉及違反國家安全條例，必定是刑事起訴嚴重程度當中的首位，執法部門在舉證時要有十足把握才會提出起訴，司法機構亦會小心行事，畢竟如發生違法事件，肯定是社會上的頭等大事。在西方國家不會放棄「長期監察」下，當局絕不會貿然設下陷阱讓自己掉進去；「無緣無故冤枉」，只怕是一小撮人患有「被迫害妄想症」。筆者相信，絕大部分市民都認同「國安才能家安」的意思。故基本法第23條立法並非洪水猛獸，它是保護香港大多數市民，而且訂立目的是阻嚇及預防形式，只打擊一小撮危害國家及香港的人，故此一般市民毋須擔心。

參考內地「約談」增溝通 緩解疑問

立法並不可怕，但一般市民或許對於執法機關如何執法，還是在摸索當中。有些人覺得「政府是不是在暗算我」、「我冷嘲熱諷國家及香港會否被拉」、「我會被『送中』嗎」。說實在的是在過去日子，有大量危言聳聽的信息於社交媒體廣泛流傳，加上別有用心的政團、組織、傳媒推波助瀾，最終執政者與市民遇到的困難和矛盾，變得泥足深陷，傷害了彼此關係。

以往誤導資訊耳濡目染地不斷灌輸市民心中，目的就是令普羅大眾覺得容易誤中副車，擔心游走在灰色地帶都會極容易違反基本法第23條的嚴重罪行。故此，要令市民信任執法機關的公正公平及查案能力，或許加強「溝通」，能夠有助緩解心中疑問。筆者認為「溝通」的良方，可考慮參考內地的「約談」做法。

筆者近期留意到內地互聯網有個熱詞——「請喝茶」。事源在1月30日國家安全部微信公眾號刊文〈聽勸，別讓國家安全機關請你喝這「十杯茶」〉，內容提到「請喝茶」意思是「因涉嫌違法犯罪被約談或接受調查」；而在10種主要情形下，會被國安機關「請去喝茶」，分別是涉嫌危害國家安全犯罪、實施間諜行為或幫助行為、未落實反間諜安全防範主體責任等。

向涉事者解釋「踩界」地方 督促糾正

筆者認為，本港專責國安的執法部門可借鑑國家安全部做法，在可能情况下，通過「約談」溝通，向當事人有「踩界」的地方加以解釋，督促其遵紀守法；主要目的是發出警告，對出現的問題予以糾正，盡量避免違法問題發生或擴大，提供機會給予改善。這乃是更合乎人性化的執法，亦可有效維護公共利益。

由於基本法第23條關乎國家安全，屬於嚴重的刑事罪行，同樣要有齊行為及意圖的高門檻標準，才算犯法。再者，是次本地立法目的是要有效防範、制止和懲治危害國安的違法行為及活動，立法針對的是極少數嚴重危害國安的人，並非市民大眾，目的是要保護廣大香港市民的生命、財產、自由和權利，奉公守法的人不會誤墮法網。

筆者相信，大眾要持續充分地認識國家安全的重要意義、了解相關知識、增加安全意識，懂得依法防範危害國安的違法犯罪活動，在每日正常生活中就能夠「知法理、懂國安」，在有良好執法機制下運行，市民就能安心，民心亦能相通。

筆者深信，特區政府啟動基本法第23條立法，經過深思熟慮，有充分的憲制和法律基礎，亦有堅實的社會實踐經驗支撐。而廣大市民不僅是國家安全的享有者，更是國安的維護者。國家安全關乎每一個市民的切身利益，讓我們攜手共築維護國家安全的堅實屏障。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]