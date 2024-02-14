卜約翰：23條立法——論國家機密和公眾利益

當局確定了5種國安罪行，而它們有時會過於廣泛，在與人權的平衡中會傾向維護安全。由於該建議是嵌入於中央當局的全方位國安概念裏，故我們考慮特區政府的提案時，也應留意內地的國安政策和實踐。其中一個計劃新增的罪行——竊取國家秘密——使這些問題更為突出。

內地定義國家秘密 既寬又窄

首先，內地對國家秘密的定義，所用字詞是本港現行《官方機密條例》裏沒有的，其範圍比23條建議的定義既寬又窄。2023年內地的《保守國家秘密法（修訂草案）》第2條訂明：「國家秘密是關係國家安全和利益，依照法定程序確定，在一定時間內只限一定範圍的人員知悉的事項。」這一措辭似乎將國家秘密等同國家安全。

不過在香港，當局建議在《官方機密條例》中所稱的「受保護資料」，只有在「沒有合法權限下披露，便相當可能會危害國家安全」，就會成為「國家秘密」。而在此條件下可能成為「國家秘密」的受保護資料（或秘密），包括幾個非常廣闊的類別，主要是跟隨中央當局的做法，即關乎（1）國家或香港特區事務的重大決策；（2）國防建設或武裝力量；（3）外交或外事活動；（4）國家或香港特區經濟和社會發展；（5）國家或香港特區科技發展或科學技術；（6）維護國安或香港特區安全或偵查罪行的活動。

本地政府沒有照搬內地的第七類秘密，即「經國家保密行政管理部門確定的其他秘密事項」，那似乎對幾乎所有事情都開啟閘門；我們的官員也沒有加入「政黨的秘密事項中符合前款規定的，屬於國家秘密」的附加條款。

反而，官員在23條建議中提出的第七類秘密是「中央與香港特區之間的關係」。「中央」大概是對中國共產黨和中央人民政府的委婉說法。

奇怪的是，官員在一份充滿各種合理化理由的文件裏（例如提到2019年「社會亂象」和引用海外法律），卻沒有就上述的納入提供理由。在這方面，政府似乎複製了2002年23條提案的措辭。2002年文件提到，於1997年後繼續以「國際關係」名義去保護有關香港與內地之間關係的資料，並不恰當。

確實如此。惟今次當局在沒有提供任何理由下，建議一個「新的受保護資料類別」：「中央與香港特區之間的關係」，以保護這些資料免在「沒有合法權限下披露」。鑑於「秘密」的廣泛範圍，為何有必要制訂這條款呢？內地的國家秘密法沒有包含此類中央與地方的特殊規定。鑑於上述「秘密」近乎無所不包的性質，這是否必需？

另一方面，內地相關法律範圍也是較狹窄的，因為「國家秘密」受時間限制：「在一定時間內……的事項。」內地條款暗示着秘密會被存檔管理，並有一個期滿日子。

缺檔案法或令官員避責 不符良好管治

香港仍然無檔案法，以法律形式規定所有公共機構要保存檔案，並制訂有關管理，包括保密期限的規則，以令秘密最終能夠公開。問責制度需要這樣的法律。不包括此類規定，會容許官員逃避對其行為的責任。這種做法，並不符合良好管治。

其次，儘管當局承諾會恰當地平衡安全與人權，但其提案往往偏向安全一側。以披露國家秘密的罪行為例，內地的經驗有啟發性。

過往直至2003年，內地官員將流行病的爆發列為國家秘密，判定披露有關流行病的資訊會損害國家安全。隨後，SARS來襲。直到一名吹哨人（whistleblower）向媒體披露SARS信息，當局才警示公眾這一危險。毫無疑問，該吹哨人（一名解放軍少將及醫生）沒有意圖去損害國安；反之，他尋求警示公眾注意迫在眉睫的危險。就如本港23條提案所述，意圖（intention）是重要的。內地當局隨後承認（recognize）吹哨人，並向其給予正式保護。

設公眾利益豁免 保護合法吹哨行為

港府沒有訂立吹哨人政策；當局似乎也不認為，公務員確實有可能看到涉及重大公眾利益的疏忽或濫權行為，或可能對大眾構成迫在眉睫的威脅。相反，據2009年版本《公務員守則》，若公務員目睹涉嫌疏忽、行政失當、違反政府規例等情况，當局建議有關人員向其上司匯報，傾向循內部處理。

透過提供公眾利益豁免，香港當局可以承認及嘗試保護合法的吹哨行為。不過就如內地其他案例所顯示，官方保護並非總是有效的——看看2020年新冠吹哨人在武漢的待遇。然而，官方的保護確實是認可了（acknowledge）吹哨行為有時候能夠挽救生命和改善管治。

政府機構傾向厭惡風險，而23條提案強調保密和安全，或會加強當局過度保密資訊（over classify information）的傾向。這就為「國家安全」範圍的進一步擴充，開闢了道路。正如我們在內地看到的情况，「過度保密」或會造成災難性的後果。

23條提案希望爭取公眾信任當局，政府會恰當地平衡安全和人權。官員設法令市民安心，「正當的意見發表」不會受影響（「就政府施政作出基於客觀事實、合理和正當批評、指出問題、提出改善意見等」）。

而對於國家秘密，官員表示有關措施「應只保護為維護國家安全而必須予以保密的資料類別，及明確界定保護方法，就保護國家秘密和保障言論和發表自由的權利之間取得適當平衡」。

這些原則值得歡迎。至於在信任度低的環境裏，官員會如何實踐這些原則，我們拭目以待。

實施規則比一般條款更重要

經驗告訴我們，無論《維護國家安全條例》的內容為何（我們仍不知道有關建議罰則），更重要的是維護國安體制的實施規則。23條提案所勾劃的維護國安體制，向官員賦予重大酌情權（discretion）；而實施規則（implementing rules）在某程度上會約束酌情權。也就是說，實施官方保密體制的規則，比起23條的一般條款更重要，尤其是如果後者是在政府往往被保密文化所滲透的情况下制訂。這些事項可否公開討論和辯論呢？

香港特區的23條提案，應該伴隨着在法律上承認和保護吹哨人（修訂後的《官方機密條例》裏的公眾利益豁免）；制訂檔案法，使公共機構要保存、集中和標準化地管理檔案，成為一項法律要求；以及設立資訊透明法，規範包括國家秘密在內之保密資料的解密程序，借鏡內地做法，所以這些資料都應該有期限。

上述是對一個負責任（accountable）政府的最起碼要求。當局曾在一份一般通告（General Circular）中向我們保證，政府力求「盡可能公開、透明，並對公眾負責」。我們都會歡迎官員重申及實踐這個承諾。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；標題為本報編輯所擬，原題為「Article 23 Proposals」）

作者卜約翰（John P. Burns）是港大榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[卜約翰]