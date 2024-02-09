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陳月明

陳月明：推動地區發展 區議會可發揮更大作用

【明報文章】隨着去年底區選順利完成，各區區議會立即行動起來，不僅馬上開始全面討論過往較罕見的「提振地區經濟」議題，更實行嚴格的履職監察制度，確保區議員盡忠職守、為民服務。筆者認為，目前政府正不斷探索區議會「提升地區居民福祉」這項主要職能的範疇，賦予新一屆區議會更大發揮空間，並適當提高地區發展的自主性，相信能進一步提升地區治理效能。

以區議會激發地區發展創新力

以往而言，特區政府在司、局、署／處的行政架構裏，更注重功能的層級劃分而非地區級別，導致政府自上而下的治理決策往往較難調動起地區的資源與力量。因此，激發地區在發展上的創新作為區議會工作的新方向之一，是政府破解社會深層次矛盾的新嘗試。

然而，社會也有聲音表示擔憂18區全面展開提振經濟活動後，將造成區域間的競爭和資源重疊。去年10月筆者到深圳市下轄的羅湖、福田、龍崗區考察，3區各自的政府部門都充分發揮自身的主觀能動性，積極謀劃地區各種發展事務，因而多區之間呈現良性競爭互補關係，促進深圳蓬勃的多元化發展。

香港雖與內地實行不同制度，但值得參考的是如何以管理調動地區的行政、諮詢部門，來不斷激發提升其對參與地區發展事務的主動性與積極性。可以看出，政府希望各區議會能貢獻更多自下而上的地區創新力，通過舉辦各種富特色的地區活動來助力消費旅遊業復常、提振全港經濟。

當然，這些對活動的實際表現與收益產生憂慮的聲音，是可以理解，但相對應的是，我們應給予社會革新一定的實踐及檢驗空間，重要的是政府可以通過不斷檢討，摸着石頭過河，為地區治理在政策、法例上拆牆鬆綁，讓更多創新意見、提案得以實踐，最終為社會發展創造更多可能性。

當然區議員 可助力城鄉共同發展

此外，隨着特區政府推動北部都會區作為香港發展的新引擎，當局終要正視新界大片鄉郊地區的定位與作用；為化解城鄉間的不平衡發展，政府逐步吸納了「城鄉共融」的思維。

事實上，鄉郊作為香港較為特別的地區，一方面因人口少、分佈廣、密度低，一直以來並非政府的重點發展地區；另一方面，很多人也不太了解鄉郊實際情况。因而在鄉郊地區發展過程中，逐漸建構起鄉議局、鄉事委員會、村公所3層緊扣的諮詢組織架構，在鄉郊事務中發揮重要作用。可以說，政府在鄉郊發展上仍重視鄉事機構的協助，故此在完善地區治理方案中，當局仍保留了27名鄉事委員會主席的當然區議員席位。

而來自鄉郊的當然區議員，如今自然更多地承擔起串聯城鄉共同發展的重要使命。筆者作為新一屆少數身兼區議會和立法會職務的議員，亦深感責任重大。過去兩年在議會外，筆者誠邀政府各部門官員、立法會議員及社會各界團體考察北都裏的打鼓嶺區，就是希望讓更多人認識、了解鄉郊地區的實際發展情况和發展潛力，及盼政府能善用鄉村力量，讓鄉村參與並助力北都的宏大、艱巨發展征程。

筆者相信，在當下由治及興引領的社會新發展趨勢下，來自不同界別、由多個遴選方式組成的新一屆區議會可發揮更大作用。而在其中，「守正創新」則是區議員開展工作的關鍵。堅定履行職責，堅持推動創新，如此方能做好上情下達、下情上報，以市民為中心的橋樑紐帶作用，更好地展現地區治理新氣象。

作者是立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳月明]

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