江玉歡：做好盛事經濟 政府第一要求是「敢」

缺乏產業，自然難以形成可持續的經濟效應。如今，政府鄭重提出「盛事經濟」，核心側重點更應是「經濟」——盛事是一個開端；打造系統性、產業化的經濟形態，應是最終落腳點。

論及盛事經濟發展成功的要素，最核心的即是為活動舉辦方所在地帶來長遠的經濟和社會效應。經濟效應不言而喻：刺激香港不同行業發展活力，帶來收入增長。社會效應則是更長遠影響：成功的盛事，能夠有效提升香港國際形象、宣傳本地文化，更能夠促進國家軟實力的提升，向世界說好中國和香港故事。

與此同時，為了舉辦盛事，通常需要加強和擴建相關基礎設施，比如會場、酒店、交通等。這些基建的提升，不僅對盛事本身提供了支持，同時也為城市的長遠發展奠定基礎。通過舉辦盛事活動，能夠倒逼香港加快本地城市建設更新速度、改善公共交通系統、美化城市景觀，並加強對遊客和居民的服務設施。這樣的城市更新，有助提高城市形象，為城市帶來新活力。

倘再用舊方法 只會平平無奇

環顧亞洲其他國家，近幾年，許多國際大型體育賽事在中亞國家舉辦，諸如2022年卡塔爾足球世界盃、卡塔爾一級方程式賽車（F1）大獎賽，以及沙特阿拉伯首都利雅得去年底獲選為2030年世界博覽會（世博）主辦城市；與此同時，還有國際足協（FIFA）宣布沙特是2034年男子足球世界盃唯一申辦國，預料將主辦該屆賽事。

幾次大型國際賽事活動，令中東國家在世界宣揚了當地的軟實力、阿拉伯文化，提高了國際知名度。3年疫情之後，他們不僅都沒有甘於沉寂，而是努力求變求新、創造機遇，吸引全世界目光。

更不必說鄰近地區新加坡，儘管經歷疫情，他們仍在2022年舉辦了F1大獎賽。資料顯示，賽事創造的經濟效益高達7.65億港元（1.3億新加坡元），吸引逾30萬觀眾入場，其中國際觀眾佔近50%，全球觀眾更多達8600萬人。

上述例子，值得香港深思——若再用老思路、舊方法等來做「盛事經濟」，則會繼續走老路，平平無奇如雞肋一般。

樹立盛事之都品牌 需要明白社會

當前，香港若想在國際上樹立自己的「盛事之都」品牌，不僅自身要有實力、政府要有規劃，更需在激烈的國際競爭中擊敗對手，令自身優勢突顯出來。舉辦一個成功的盛事，並非易事。一個成功的盛事不僅僅是一個活動，更是一個能夠改善社會和市民生活願景的體現。

然而，要實現這樣的願景，需要先明白社會，並制訂優次，確保相關的願景能夠得到社會認同和支持。這樣一來，盛事所帶來的影響，將更加深遠且持久。

其次，在策劃和執行過程中，應該考慮到活動對環境的潛在影響，並採取相應措施來減少負面影響，例如減少能源消耗、產生廢物等。尤其，交通阻塞問題一直是本港舉辦大型活動時必然面臨的問題；減低盛事活動對本地居民造成的出行壓力，亦是盛事成功的一大特徵。

此外，盛事的目標應該是可以量化的，特別是在經濟效益方面。這將有助確定盛事的成效，並為未來的活動提供參考。所有持份者都應該能夠投入和參與盛事，包括組織者、參與者、志願者及當地社區等。只有當所有持份者都能夠投入和參與，一個盛事才能夠真正取得成功。

敢於突破 敢於競爭

香港此次能否有真正的突破，政府的眼光和魄力是關鍵催化劑。香港作為一個國際化城市，擁有豐富的文化底蘊和先進的基礎設施，具備發展盛事經濟的潛力。香港曾成功舉辦多個國際性的盛事，例如香港國際七人欖球賽、香港藝術節等。這些活動不僅吸引了大量國際參與者和觀眾，也為本地經濟帶來積極影響。

通過進一步的規劃和投資，香港有望繼續發展盛事經濟，吸引更多國際盛事和活動，推動經濟增長及文化交流。正如上文提及其他地區的例子，一屆世界盃，令卡塔爾在中東國家裏脫穎而出；同樣，於2030年舉辦世博會的沙特，想必也會緊緊抓住這次機會，向世界宣傳自己。那麼，香港呢？香港在亞洲乃至世界，將處於什麼位置呢？

所以，活動重精不重多。一個響噹噹的盛事活動，足以樹立一個地方的品牌。若要創造新的成績、實現更顯著的進步，政府首先要做的就是「敢」——敢於自我突破，敢於競爭。在這條路上，政府應當發揮領路人的智慧，將香港引領到一個更加廣闊的方向上。

作者是立法會議員

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[江玉歡]