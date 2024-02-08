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羅健熙

羅健熙：為何普羅市民不關心23條立法

【明報文章】政府開展《基本法》第23條立法工作，諮詢期一個月，本月底屆滿。諮詢期間橫跨農曆新年，市民都在密鑼緊鼓預備慶祝佳節，相信也不會有雅興討論這些政治話題。財政預算案也在本月底公布，連續5年赤字，過去一年經濟表現疲弱，市民對政府有何救市大計的關心，相信也遠多於23條立法諮詢。

當然，這年頭討論23條立法，無論如何，市民都是興趣缺缺。若有人擔心這次會引起像2003年七一大遊行那種反應，只能說是跟民情嚴重脫節。

殺騰騰的氣場

市民無興趣的原因，其實也不複雜。支持的就不用多說；不支持或有所疑慮的，則很多也覺得《港區國安法》實施已逾3年半，再多一個23條，其實也沒有多少分別。同時，也有一些人有意見想表達的，惟礙於過去不時有人只是表達一些與政府不同的意見而被強烈駁斥，故此要考慮清楚和觀察一下才決定。

立法會議員謝偉俊早前在特首答問大會上的發言，也被特首指是「挑撥矛盾、迂腐、危險」，令他聯想到「軟對抗」和「反動力量」的用詞，而且要立即「打擊、制止，不要助長」等，那股殺騰騰的氣場，市民隔着電視機都感受得到。「連謝偉俊講吓抄牌都要回應得咁狠」，就成了市民的印象。

最近我在媒體上就23條立法諮詢提出一些回應，有些市民無法理解為何我們還在跟政府咬文嚼字，要求釐清這、要求關注那。他們的潛台詞，其實就是對執法、檢控和司法等制度失去信心；法律條文如何寫，對他們而言幾已變得無關痛癢。這是今次立法與2003年立法的另一大差異之處。而我是很深切地認為，這種情緒積壓着而政府無正視和嘗試疏導，長遠對香港社會發展也沒好處。

應設「重大公眾利益」免責條款

諮詢期已展開一個多星期，比較受關注的是「國家秘密」部分。諮詢文件列出7項「國家秘密」定義，其中「經濟和社會發展的秘密」，字面上牽涉的範疇極廣，我想不到有什麼東西是跟經濟和社會發展沒有關係。雖說政府一再強調是「在沒有合法權限下披露，便相當可能會危害國家安全」才會違法，但事實是，什麼才是「相當可能危害國家安全」，也沒有清晰界定。若最後只是政府說了算，將削弱市民對社會不同範疇都可能出現的、涉及重大公眾利益的監察和揭露。我認同應該設立「重大公眾利益」免責條款，讓為了維護重大公眾利益而披露一些敏感資料或政府流弊時（不論是吹哨者或新聞工作者）得到保障。

諮詢文件也建議新增「境外干預」罪，針對配合境外勢力使用不當手段，而帶來對中央或香港政府事務（包括政策制訂與執行、選舉、立法會與法院職能等）的一些影響。惟相關部分的行文，亦有頗寬闊的定義。例如「配合境外勢力」可涵蓋「參與某項由境外勢力策劃或以其他方式主導的活動」、「代境外勢力作出行為」等；而「使用不當手段」則可涵蓋「明知而作出關鍵失實陳述」、「使任何人或威脅使任何人的名譽受損」、「使任何人精神受創傷或過分受壓」等。

怎樣才會被視為「參與」某項境外勢力的活動？怎樣在沒有與境外勢力合作，又無受其控制、監督、指使、資助，而會被視為「代境外勢力作出行為」？對政府的批評、與政府相左的意見，或對社會的觀察，又如何避免被執法機構認為是「關鍵失實陳述」？

另外，政府亦提出考慮引入措施，在涉及國安案件中延長警方拘捕疑犯後最長48小時的羈留期限，並加入阻止其諮詢某律師及延遲他諮詢任何律師的權力。這些措施對被捕人的基本權利均有不少影響，除了令其在未被定罪之下已失去人身自由，亦影響到其受基本法保障的法律權利，不應輕率引入。而事實上，法庭對國安相關案件的保釋門檻已比其他案件為高，不少被告還押逾年候審，政府反而應研究如何避免此類情况發生。

冀減灰色地帶 免加劇官民不信任

上文概述我對23條立法諮詢文件的部分看法，民主黨稍後將提交正式意見書。政府這次諮詢，羅列世界各地（特別是歐美地區）的國安法條文作參考；建制派亦多番強調，23條比外國而言算是十分溫和。那些地區的政體獲得人民授權也不多說，但正如上文提及，國安法實施3年半後，市民不單看條文，也可具體見到政府應用國安法的執法行動，並產生了一些觀感和判斷。

社會發展不是單靠法典規章；市民與政府之間的信任，跟政府管治、施政都有重要關係。市民雖然未必會很踴躍就23條立法諮詢抒發己見，惟我仍希望政府能夠吸納不同意見，更清晰地將相關犯罪行為界定和收窄，減少灰色地帶，並加入保障市民權利的條款，以免市民擔心會誤墮法網，加劇政府與民間的不信任，造成不利影響。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]

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