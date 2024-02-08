李立峯：不清楚的是什麼？ 談垃圾徵費的社會討論

但垃圾徵費不是一個新議題，相關討論在香港社會有超過10年歷史，立法也是2021年的事。到底有什麼是一直解釋得不清楚，但多4個月則會可以解釋得更清楚的呢？

垃圾徵費政策的原意和框架，本身不是那麼難以理解的事。對一般市民而言，總之就是扔掉家中的垃圾要用指定垃圾袋；若是因體積問題而垃圾袋放不下的，則要貼上11元的標籤。徵費的目標不是金錢本身，而是建立金錢上的誘因推動市民改變生活習慣，少製造垃圾和多點參與回收。所以，政府的口號也是「多回收、揼少啲、慳多啲」。

「不清楚」只是籠統說法

一個影響市民日常生活的政策出爐，媒體也自然會製作各種各樣「懶人包」，或以「一文睇清」作為標題的文章。那麼，為什麼市民好像還是搞得不清楚，以致官員在壓力下說出「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚」這種言論？

其實，「不清楚」只是一個籠統的說法。在之前幾個星期裏，社會提出的各種疑問很多都並不是建基於不了解。相反，如果市民完全不了解垃圾徵費方式的框架，有些問題是問不出來的，「地拖掍」就是其中一個很好例子。

一個市民要問得出如何處理地拖掍，他首先要了解徵費方式分為通過買垃圾袋來處理的一般垃圾，及以貼標籤來處理的大型垃圾兩種。在這個基礎上，市民才會想到在日常生活中，往往要處理一些因形狀或其他問題而放不進垃圾袋，卻又在常識中不能算「大型」的廢物。以「地拖棍」為例子，只是把問題具體化、形象化和生活化，更容易引起市民共鳴。相關部門和官員在政策制訂過程中，有沒有想過這個問題？如果沒有，那就是所謂的「離地」，即思考過程完全沒有想過日常生活中會出現的各種處境；如果有，就應該要有比「用鋸鋸斷」更好的答案吧。

市民聽過解釋 或會提出更準確問題

進一步說，就算一些市民在開始時真的不太了解垃圾徵費原意及框架，也不能預期他們在聽了政府或媒體解釋之後，就會完全明白。也有可能的情况是，市民聽過解釋之後，會提出更準確和切中核心的問題。

在這一輪討論中，最明顯的就是關於各種「配套」的問題。在較早時候，可能有市民質疑政府為錢行事；到政府澄清政策原意是源頭減廢、是引導市民少製造垃圾及將廢物分類處理，市民會想到「下一步」的問題，就是市面上有沒有足夠的垃圾回收地點和設施？要處理廚餘，市面上有沒有足夠機器？

筆者每個月會客串做一晚電台聽眾節目，上次是1月26日，政府公布押後推行垃圾徵費約一個星期之後。像垃圾徵費這種影響日常生活的事情，往往會吸引不少聽眾打電話到節目發表意見，該晚亦然。而好幾名發表意見的聽眾，都沒有質疑垃圾徵費本身，而是不約而同談到配套問題，其中可見輿論的走向。

配套不止設施 也包括政策

其實，社會就着徵費討論到這個階段，實際指向的就是各種各樣「配套」。所謂配套，不止包括像廚餘機這種物質性的設施，也包括其他相關政策。例如有市民擔心垃圾收費會使基層長者在家中堆積垃圾；這可能只是個假設狀况，但背後指向的是如何減輕基層長者的經濟壓力。又例如有市民指，商店和餐廳使用的包裝和餐具等可能不必要地多；這背後指向的是生產者自付的問題。

在各種各樣的配套問題上，有些是政府現時已有準備的，有些則的確是準備不足的。涉及後者時，那就不止是解釋得清楚不清楚的問題了。環境局長謝展寰說，政府不能等到有百分百的配套才執行政策。但到8月1日，配套的建立也一定要到達一個合理水平吧。那麼政府眼中的合理水平是什麼？之後的配套工作會如何繼續？那大概是當下不少市民心裏感到不清楚的地方。

社會討論和媒體批評，有時候不一定可以即時把所有問題搞清楚；但至少應該可以做到的，是搞清楚「不清楚的地方」在哪裏：有時候缺乏的是解釋，有時候是政策本身或推動政策的工作有不足之處。

市民和媒體的注意力集中度（attention span），都是有限的。兩三個星期過去，大家的關注點已經轉向《基本法》第23條立法；然後，近日再變為因國際足球友誼賽而產生的爭議。但在垃圾徵費正式實施前，媒體和市民的關注度還是會回來的。問題是到了下一次垃圾徵費成為焦點的時候，政策準備和配套工作做得有多充分。

輿論「太友善」 官員或更易偏離民情常識

最後，還是想回到官員們的失言——不是要執著幾句說得不恰當的話，而是想指出香港的輿論場現狀。在那些年的媒體世界中，官員要面對尖銳的記者，媒體有一針見血的評論員（胡說八道的固然也有），大氣電波裏和網絡上有吵鬧的民意，議事廳裏有毫不客氣的反對派；官員的失言，往往是面對這些壓力時一時失控而出現的。

今時今日，記者的提問不會太尖銳，媒體評論員都客客氣氣的，反對派消失了。今次環保署長的失言，來自一次建制媒體刊登的專訪中。而從「包底」變「執手尾」，「鋸斷地拖」，再到「不想弄清楚所以不清楚」，是幾天之內的事。印象中，一個官員講錯話不算罕見；但幾名官員就着同一政策在幾天之內輪流講錯，則是罕見的。

輿論環境「太友善」，是不是到頭來會令公眾人物和官員更容易說錯話？在一個輿論批判力量隨時整裝待發的環境中，官員一旦失言，受到的指摘會強烈很多；但也因此，官員可能更加小心翼翼，也較可能會意識到民情走向。惟當輿論場變得非常友善時，官員的想法和說話可能更容易偏離民情及常識。到頭來，民眾對政府的信任度也難以得到改善。

作者是中大新聞與傳播學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李立峯]