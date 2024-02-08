明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李立峯

李立峯：不清楚的是什麼？ 談垃圾徵費的社會討論

【明報文章】垃圾徵費政策本來於今年4月1日實施，但上月19日，特區政府突然押後政策的實施日期至8月1日，提出的理由是爭取時間向公眾做更多解說、宣傳和教育工作。

但垃圾徵費不是一個新議題，相關討論在香港社會有超過10年歷史，立法也是2021年的事。到底有什麼是一直解釋得不清楚，但多4個月則會可以解釋得更清楚的呢？

垃圾徵費政策的原意和框架，本身不是那麼難以理解的事。對一般市民而言，總之就是扔掉家中的垃圾要用指定垃圾袋；若是因體積問題而垃圾袋放不下的，則要貼上11元的標籤。徵費的目標不是金錢本身，而是建立金錢上的誘因推動市民改變生活習慣，少製造垃圾和多點參與回收。所以，政府的口號也是「多回收、揼少啲、慳多啲」。

「不清楚」只是籠統說法

一個影響市民日常生活的政策出爐，媒體也自然會製作各種各樣「懶人包」，或以「一文睇清」作為標題的文章。那麼，為什麼市民好像還是搞得不清楚，以致官員在壓力下說出「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚」這種言論？

其實，「不清楚」只是一個籠統的說法。在之前幾個星期裏，社會提出的各種疑問很多都並不是建基於不了解。相反，如果市民完全不了解垃圾徵費方式的框架，有些問題是問不出來的，「地拖掍」就是其中一個很好例子。

一個市民要問得出如何處理地拖掍，他首先要了解徵費方式分為通過買垃圾袋來處理的一般垃圾，及以貼標籤來處理的大型垃圾兩種。在這個基礎上，市民才會想到在日常生活中，往往要處理一些因形狀或其他問題而放不進垃圾袋，卻又在常識中不能算「大型」的廢物。以「地拖棍」為例子，只是把問題具體化、形象化和生活化，更容易引起市民共鳴。相關部門和官員在政策制訂過程中，有沒有想過這個問題？如果沒有，那就是所謂的「離地」，即思考過程完全沒有想過日常生活中會出現的各種處境；如果有，就應該要有比「用鋸鋸斷」更好的答案吧。

市民聽過解釋 或會提出更準確問題

進一步說，就算一些市民在開始時真的不太了解垃圾徵費原意及框架，也不能預期他們在聽了政府或媒體解釋之後，就會完全明白。也有可能的情况是，市民聽過解釋之後，會提出更準確和切中核心的問題。

在這一輪討論中，最明顯的就是關於各種「配套」的問題。在較早時候，可能有市民質疑政府為錢行事；到政府澄清政策原意是源頭減廢、是引導市民少製造垃圾及將廢物分類處理，市民會想到「下一步」的問題，就是市面上有沒有足夠的垃圾回收地點和設施？要處理廚餘，市面上有沒有足夠機器？

筆者每個月會客串做一晚電台聽眾節目，上次是1月26日，政府公布押後推行垃圾徵費約一個星期之後。像垃圾徵費這種影響日常生活的事情，往往會吸引不少聽眾打電話到節目發表意見，該晚亦然。而好幾名發表意見的聽眾，都沒有質疑垃圾徵費本身，而是不約而同談到配套問題，其中可見輿論的走向。

配套不止設施 也包括政策

其實，社會就着徵費討論到這個階段，實際指向的就是各種各樣「配套」。所謂配套，不止包括像廚餘機這種物質性的設施，也包括其他相關政策。例如有市民擔心垃圾收費會使基層長者在家中堆積垃圾；這可能只是個假設狀况，但背後指向的是如何減輕基層長者的經濟壓力。又例如有市民指，商店和餐廳使用的包裝和餐具等可能不必要地多；這背後指向的是生產者自付的問題。

在各種各樣的配套問題上，有些是政府現時已有準備的，有些則的確是準備不足的。涉及後者時，那就不止是解釋得清楚不清楚的問題了。環境局長謝展寰說，政府不能等到有百分百的配套才執行政策。但到8月1日，配套的建立也一定要到達一個合理水平吧。那麼政府眼中的合理水平是什麼？之後的配套工作會如何繼續？那大概是當下不少市民心裏感到不清楚的地方。

社會討論和媒體批評，有時候不一定可以即時把所有問題搞清楚；但至少應該可以做到的，是搞清楚「不清楚的地方」在哪裏：有時候缺乏的是解釋，有時候是政策本身或推動政策的工作有不足之處。

市民和媒體的注意力集中度（attention span），都是有限的。兩三個星期過去，大家的關注點已經轉向《基本法》第23條立法；然後，近日再變為因國際足球友誼賽而產生的爭議。但在垃圾徵費正式實施前，媒體和市民的關注度還是會回來的。問題是到了下一次垃圾徵費成為焦點的時候，政策準備和配套工作做得有多充分。

輿論「太友善」 官員或更易偏離民情常識

最後，還是想回到官員們的失言——不是要執著幾句說得不恰當的話，而是想指出香港的輿論場現狀。在那些年的媒體世界中，官員要面對尖銳的記者，媒體有一針見血的評論員（胡說八道的固然也有），大氣電波裏和網絡上有吵鬧的民意，議事廳裏有毫不客氣的反對派；官員的失言，往往是面對這些壓力時一時失控而出現的。

今時今日，記者的提問不會太尖銳，媒體評論員都客客氣氣的，反對派消失了。今次環保署長的失言，來自一次建制媒體刊登的專訪中。而從「包底」變「執手尾」，「鋸斷地拖」，再到「不想弄清楚所以不清楚」，是幾天之內的事。印象中，一個官員講錯話不算罕見；但幾名官員就着同一政策在幾天之內輪流講錯，則是罕見的。

輿論環境「太友善」，是不是到頭來會令公眾人物和官員更容易說錯話？在一個輿論批判力量隨時整裝待發的環境中，官員一旦失言，受到的指摘會強烈很多；但也因此，官員可能更加小心翼翼，也較可能會意識到民情走向。惟當輿論場變得非常友善時，官員的想法和說話可能更容易偏離民情及常識。到頭來，民眾對政府的信任度也難以得到改善。

作者是中大新聞與傳播學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李立峯]

相關字詞﹕垃圾徵費

上 / 下一篇新聞