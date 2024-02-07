陳志豪：23條開啟香港新局面

維護國安 有何反對理由

公眾對23條立法無太大迴響，完全是可以預期和理解。一來香港回歸祖國已差不多27年，基本法23條立法是一早列明的既定憲制責任，社會討論經年；李家超特首去年在施政報告亦預告會在今年完成有關立法，市民早已有心理準備，即使有意見也早已發表了。所以當啟動公眾諮詢，大眾是不感意外，也沒有太多人真正認為諮詢期太短。

其次，完成23條立法是本港憲制責任；公民有責任和義務維護國家安全，也是國家憲法與《港區國安法》的要求。23條的宗旨就是要維護國安，無論是從法理依據或立法原意上看，推動23條立法又有什麼反對理由呢？

再說，23條針對性及指向性其實是非常聚焦，主要針對叛國、竊取國家機密、防範境外政治勢力干預危害國安等罪行，與國安法比較，23條對大眾日常生活其實更加無影響。

隨着「黎智英國安案」披露大量證供，及2021年我國外交部公布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，香港市民對境外政治勢力干預、介入、危害特區的國安事務，已有一定了解，並且坐實了外國干預香港事務的鐵證。嚴厲防範境外政治勢力干預介入本地事務，是國際普遍認同的維護國安原則。香港確實存在外國介入、干預、危害國安的證據，怎會沒有就23條立法的現實需要和迫切性？其他人又憑什麼反對？

憲制安全屬凌駕性原則 怎可能向西方讓步

有人說23條會衝擊經濟，甚至導致外國撤資。但過去幾年，即使23條仍未立法，以我所知及據媒體報道，以美資為首的西方資本，不也一直減少在港投資嗎？美國政府不是一直施壓，勸阻美國資本投資內地和香港嗎？過去幾年大家清楚看到，資本是有政治性的。在美國、西方加劇圍堵中國之下，在華投資的西方資本無可避免會減少，跟23條有何關係？何况，維護國家主權安全及憲制安全是凌駕性的原則，怎可能向西方資本讓步？要是有人以經濟威脅來阻礙23條立法，豈不更證明國安遭受危害，更有完善維護國安體制的迫切性？

最後，想說一下23條立法的公眾諮詢文件，我認為是近年最好的一份政府諮詢文件，內容非常嚴謹、富理論性及邏輯性，詳述重要的國安原則、23條立法原意與香港特區的國安背景，參考大量外國的國安法律條文，使市民更清楚立法的法理依據及現實需要，並且讓公眾對國安有更深刻認識，是上佳的國安教育材料。

2022年習近平主席在港說過：一國原則愈堅固，兩制優勢愈彰顯。完成23條立法，履行本港憲制責任，象徵一國兩制及基本法的全面準確實踐，國安城牆更堅厚，由亂轉治的局面更穩固，未來將可更集中精力振興經濟，奔赴由治及興的新局面。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、西貢區議員

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[陳志豪]