明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳志豪

陳志豪：23條開啟香港新局面

【明報文章】最近幾天筆者跟朋友見面吃飯，被問得最多的，就是社區居民對《基本法》第23條立法的反應。作為社區工作者，我的觀察是普羅大眾對23條立法並不十分關注；我更曾經打趣道，市民對垃圾徵費和「禁塑」的討論度，可能是23條立法的100倍。

維護國安 有何反對理由

公眾對23條立法無太大迴響，完全是可以預期和理解。一來香港回歸祖國已差不多27年，基本法23條立法是一早列明的既定憲制責任，社會討論經年；李家超特首去年在施政報告亦預告會在今年完成有關立法，市民早已有心理準備，即使有意見也早已發表了。所以當啟動公眾諮詢，大眾是不感意外，也沒有太多人真正認為諮詢期太短。

其次，完成23條立法是本港憲制責任；公民有責任和義務維護國家安全，也是國家憲法與《港區國安法》的要求。23條的宗旨就是要維護國安，無論是從法理依據或立法原意上看，推動23條立法又有什麼反對理由呢？

再說，23條針對性及指向性其實是非常聚焦，主要針對叛國、竊取國家機密、防範境外政治勢力干預危害國安等罪行，與國安法比較，23條對大眾日常生活其實更加無影響。

隨着「黎智英國安案」披露大量證供，及2021年我國外交部公布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，香港市民對境外政治勢力干預、介入、危害特區的國安事務，已有一定了解，並且坐實了外國干預香港事務的鐵證。嚴厲防範境外政治勢力干預介入本地事務，是國際普遍認同的維護國安原則。香港確實存在外國介入、干預、危害國安的證據，怎會沒有就23條立法的現實需要和迫切性？其他人又憑什麼反對？

憲制安全屬凌駕性原則 怎可能向西方讓步

有人說23條會衝擊經濟，甚至導致外國撤資。但過去幾年，即使23條仍未立法，以我所知及據媒體報道，以美資為首的西方資本，不也一直減少在港投資嗎？美國政府不是一直施壓，勸阻美國資本投資內地和香港嗎？過去幾年大家清楚看到，資本是有政治性的。在美國、西方加劇圍堵中國之下，在華投資的西方資本無可避免會減少，跟23條有何關係？何况，維護國家主權安全及憲制安全是凌駕性的原則，怎可能向西方資本讓步？要是有人以經濟威脅來阻礙23條立法，豈不更證明國安遭受危害，更有完善維護國安體制的迫切性？

最後，想說一下23條立法的公眾諮詢文件，我認為是近年最好的一份政府諮詢文件，內容非常嚴謹、富理論性及邏輯性，詳述重要的國安原則、23條立法原意與香港特區的國安背景，參考大量外國的國安法律條文，使市民更清楚立法的法理依據及現實需要，並且讓公眾對國安有更深刻認識，是上佳的國安教育材料。

2022年習近平主席在港說過：一國原則愈堅固，兩制優勢愈彰顯。完成23條立法，履行本港憲制責任，象徵一國兩制及基本法的全面準確實踐，國安城牆更堅厚，由亂轉治的局面更穩固，未來將可更集中精力振興經濟，奔赴由治及興的新局面。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、西貢區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳志豪]

上 / 下一篇新聞