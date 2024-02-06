歐陽五：菲越日澳 構築對華「海上長城」？

時移世易 海上長城難阻中國

所謂「海上長城」的觀點並不新鮮。早在冷戰初期，美國時任國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）就提出圍堵蘇聯、中國等國的「島鏈戰略」（Island Chain Strategy），涵蓋西太平洋上的3條新月形島鏈；其中「第一島鏈」北起千島群島，經日本列島、琉球群島和台灣，菲律賓呂宋島、巴拉望島，南至巽他群島，被稱為「永不沉沒的航空母艦」。

然而時移世易，冷戰結束，蘇聯解體，以中國與世界各國聯繫之密、在全球化供應鏈嵌入之深，或以中國的經濟實力和海軍力量來論，「島鏈」或「海上長城」已很難阻擋中國走出去。

在與中國領海爭議中，當前聲量最高的當數菲律賓，總統小馬可斯還在賴清德當選後罕見發文祝賀，引中國大陸強烈不滿。其實，小馬可斯對華政策的強硬，不是簡單地對前任總統杜特爾特政策的反覆，更多是出於菲律賓對當前國際局勢的研判。

顯然，在菲律賓看來，於中美博弈的形勢下，菲律賓有可能坐收漁翁之利；如果成真，這對菲律賓當然是最好的結果。但作為謀局者，落子之前同時也應考慮最糟糕的後果，即中菲一旦在南海擦槍走火，美國是否真會出兵。况且，菲律賓是否具有「漁翁」的實力呢？菲律賓到底是執棋者還是棋子，甚至棄子呢？

透過仍在繼續的俄烏戰事、以哈衝突，明眼人都能看出，美國霸權地位仍在，惟疲態盡顯。最新例證是駐約旦美軍遭襲，美軍的報復行動5天後才開始。須知以往美軍在中東的類似報復行動，最快一個小時之內，最慢不超過12個小時就會展開。在台灣問題這個事涉中國核心利益中的核心上，就連台灣都有約五成民眾不相信美國會派兵「協防」。

美國對北約、中東等盟友皆不過如此，菲律賓又憑什麼認為自己會是特殊存在呢？

菲律賓與越南近日簽署協議，稱加強海岸警衛隊合作，以防在南海發生不測。姑且不談菲越在南海聲索有重合衝突之處，當前這兩國都試圖在中美博弈裏尋找平衡，但河內與馬尼拉在對北京的態度上，素來有所不同。即便越南在處理與中國的南海爭端上跟菲律賓有共同利益，惟南海爭端並非越南對華戰略的首要選項，也不太可能與菲律賓形成「統一戰線」。

當然，在美國的推手下，相關國家的軍事合作關係愈加密切，如日韓、日菲、日澳等；而且美國對這些國家和地區的軍售也愈來愈多、愈來愈先進，對地區和平形成更大威脅。但這些盟伴與美國之間，以及相互之間的信任赤字，使他們在軍事合作的同時仍會留有餘地，以便爭取更多的戰略主動。這將在底層結構上，削弱所謂的「三海聯動」、「海上長城」。

對圍堵之勢 要善於鬥爭

在對盟伴重申安全承諾時，美國常用「堅若磐石」來形容；但能當幾分真，就如人飲水，冷暖自知了。「海上長城」亦如是。美國確實是在經濟、科技等領域與中國展開全方位競爭，惟目前恐不至於在歐洲、中東以外再開闢新戰場，否則美國也不會急於與中國恢復軍事交流。

因此對中國而言，儘管面臨所謂圍堵之勢要敢於鬥爭，但也要善於鬥爭，尤其不能使外部鬥爭影響到內部發展，否則就正中美國下懷。相信中國會保持戰略定力。

作者是時事評論員

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[歐陽五]