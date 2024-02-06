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楊森

楊森：切勿將香港「孤島化」

【明報文章】內地政治學者鄭永年早前在一個粵港澳大灣區研討會上，警示香港正「快速孤島化」。他認為在國際局勢上，西方國家已將香港視為「大陸城市」。鑑於現時香港情况，鄭先生能夠公開指出香港正「快速孤島化」是相當重要及很有警惕性的。

試看，香港多年來都是全世界最自由的經濟體系，但近年已被新加坡取代；加上外資流失、經濟下滑，大量移民下更流失大量人才。鄭先生指出，人才特別是法律和金融人才的流失，對香港發展有相當影響，亦非外來人士所能代替。事實上，上月底《經濟學人》亦指香港已不再是一個國際城市。

據上述資料顯示，鄭先生對香港形勢的分析，的確是言之有物。我想在本文就鄭先生對香港情况的評論，作些回應。

香港「資產」 與一國兩制密切相關

首先，無論本港或外地不少評論都稱，香港現已走向「一國一制」，而一國兩制「已被取代」，香港特區高度自治「已不存在」。我想指出，一國兩制對香港和內地社會的發展都是非常重要。事實上自回歸以來的20多年，香港社會無論在政治、經濟、文化、生活水平和社會的穩定發展，都是有目共睹的。

縱使近年香港發生急促改變，令不少港人和外國投資者失去信心，繼而對香港發展情景不樂觀，但我們留在香港、願意為香港前景努力的，仍是認為一國兩制——不論對香港或中國大陸的發展——具有特殊意義和重要性，是不應因幾年前社會出現的修例風波——縱使其牽連甚廣——而輕易改弦易轍，甚至隨便將其取代。

其實鄭先生亦建議，內地為了社會和經濟發展，也應用好香港兩種資產，即香港制度和金融中心。在中國面對現今的地緣政治形勢裏，他認為這些香港資產對香港和中國大陸的發展更具重要性。究其實，上述香港兩種資產均與香港特區奉行一國兩制有密切關係。

我想指出，鄭先生所指的香港制度，是與香港作為國際金融中心分割不開的。可以說，若沒有香港制度，相信香港也難發展成為國際金融中心。據英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院的最新全球金融中心指數報告（2023年9月），紐約、倫敦、新加坡仍維持全球金融中心的第一至第三位，香港已是自2022年9月報告以來第三度落後於新加坡，居第四位。然而縱使近年本港社會急劇變化，香港仍站於全球金融中心的第四位。

另一方面，根據聯合國人類發展指數報告（Human Development Report 2021/22），香港的人類發展指數是0.952（指數由0至1，其中包括人的壽命、教育程度和人均收入總值），於191個國家／地區排名第四位。

香港制度規章 建基於自由開放多元文化

概括上述兩份報告，我認為香港在戰後經過幾代人的血汗和努力，終於建立起香港的制度；而這種制度無論在學術文化、新聞資訊、公民意識、法治等方面，在在都影響着香港金融、專業操守，甚至是社會的穩定發展。

究其實，香港的制度、規則、專業操守，均建基於本港一向以來的自由、開放和多元社會文化。無錯，香港回歸前仍未充分發展民主政治制度，惟在對外開放的中西文化交融和影響下，市民基本上享有自由，包括言論、出版、新聞資訊、宗教和學術自由；再配上專業操守、自由經濟體系、較受市民接受的公務員體系和法治保障，令香港作為國際金融中心在聯合國人類發展指數中排名前列，是有其社會文化基礎的。

無錯，香港社會近年發生遽變。在農曆龍年將至的時候，展望香港前景，又會如何呢？無論如何，香港是我成長的地方、是我熱愛的家園。面對前景，我仍是想緊守崗位，望能繼續為香港自由、多元和開放的社會制度和文化而努力；亦仍相信在一國兩制框架下，能做得幾多就幾多，縱使已有較大限制。

在此再回應上文鄭先生的講話。他提到香港的「二次回歸」，但這幾年仍沒有「人心回歸」，這一點是值得深思的。如上文所指，我仍相信在一國兩制架構下，維持香港作為一個自由、多元、開放的社會制度和文化，對本港和中國大陸的發展均有裨益。

一國兩制下持守人文價值關懷

早前港澳辦主任夏寶龍提到，希望區議會能夠做到「上情下達、下情上報」的功能。其實議會——包括區議會和立法會——能夠發揮此種功能，是很重要的：一來可以反映民意；二來可對政府施政有所提醒，及令當局能推出較有效措施回應市民需求，當然前提是政府當局能夠聽取和考慮不同意見；三來更可以加強市民對政府的信任和民心，從而達至社會穩定發展。

最後，從歷史角度看，政治發展有起有伏，但在一國兩制框架下，持守香港社會人文價值和關懷、對香港社會前景懷着盼望和付出，是對香港和中國大陸發展均有好處的。

筆者在此謹祝大家龍年好景、生活如意。

作者是香港大學前榮譽助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[楊森]

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