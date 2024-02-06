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阮穎嫻

阮穎嫻：垃圾政策鑿市民一筆 環保效益成疑

【明報文章】近來關於垃圾徵費的討論「㷫烚烚」，有市民陸續提出垃圾徵費的漏洞，數數吓都講到幾十個，還有立法會議員提出垃圾徵費30問。查看紀錄，原來我第一次寫垃圾徵費是2013年；2018年再寫。最早在2000年，時任政務司長陳方安生已提出「實施廢物處置收費制度」，2005年時任環境運輸及工務局長廖秀冬推出《都市固體廢物管理政策大綱》，到現在2024年終於推行。

有趣的地方是，看看以前關於垃圾徵費的民意調查，市民傾向支持垃圾徵費：2013年中大香港亞太研究所曾做民調，當時五成半市民原則上贊成引入「廢物按量收費」；56.4%受訪市民贊成以「預繳式專用垃圾袋」徵費。但真正要做的時候，個個喊驚。無他，因為支持垃圾徵費自我感覺良好，覺得自己有公民意識；惟真正要付出成本，大家就想「縮沙」。

垃圾按量徵費，是以經濟方法促使市民減少產生廢物，但徵費的同時，應該令垃圾回收更方便。市民減少產生廢物的方法，不外乎小學已經開始學的3R——reduce（減廢）、reuse（重用）、recycle（回收）。在3R之中，減少製造廢物和重用的一個後果，就是市民減少購物和消費。這與一路以來用消費券鼓勵市民消費購物、振興經濟的政策，背道而馳。3R中只有回收一項，可能對消費的影響較小；不過垃圾徵費這一項政策本身，並沒有令回收比減廢和重用相對吸引。

重徵費輕回收 乃東施效顰

其他發達地區推行垃圾徵費時，積極提倡回收，配套做得非常好，香港則多年無寸進。我在2018年已寫過，香港在回收方面好落後，而到2024年依然無變，主要在回收的實際情况上。台灣、韓國、北歐等在平時倒垃圾的地方，已經一併有回收設施，住戶可以將垃圾分類後一次過丟棄；而收費只是收無辦法分類回收的物品。

即使港人在垃圾徵費後如政府所願，700萬人認真分類回收，本港回收容量卻根本不足以應付。例如去年聖誕長假，「綠在區區」回收爆滿，堆滿一地，環保署的反應是發警告信。即使是平日，我相信很多港人都試過把回收物資拿到按樽機、廚餘機，才發現按樽機和廚餘機都是滿的，無奈要丟進垃圾桶的情况。由2021法案通過後，政府有3年時間增強回收能力，但市民所見，無甚安排。在落地層面，因為回收配套根本未做好，令原來有意回收的人望而卻步。

我以前是有認真做回收的人，會將膠樽、鋁罐、廢紙、舊衣服分類，儲一堆就放到附近的回收箱。之後有傳媒發現，原來部分回收物資只會重新撈在一起，送去堆填區。這就浪費了把東西洗乾淨排整齊、希望資源得到重生的善心，還浪費了家裏堆放待回收物品的空間。正常人被騙過一次，都不願再回收了。

以香港高樓大廈的狀况，回收箱要每一層都有，才能配合垃圾徵費。但香港空間狹小，人都不夠住，還要堆放回收物，其處理成本比其他國家高，未必適合做此類政策，這在很多年前已經廣泛討論過。至於家用廚餘機，外國廚房大若香港一間屋，當然有空間裝。香港很多家庭都無法用此方法減少廚餘。公共屋邨最近才裝廚餘機，為什麼不在2021至2023年較早時安裝，讓市民適應？廚餘機又是否應付到幾百戶夜晚丟廚餘的需求？2021至2023年環境局除了為不可降解膠袋招標及設計細孔公共垃圾桶之外，究竟有何準備？

做好回收 減廢才有出路

不久之前有紙盒回收廠事件：全港唯一私營紙包盒回收廠「喵坊Mil Mill」，科技園不予其廠房用地續約，大概理由是產業非高科技，不符發展取向。全港唯一商業營運紙盒回收廠無處容身，還有新加坡招手的新聞。環保署其後以公營介入方式招標紙盒回收承辦商，喵坊也有入標；到後者覓得廠房，環保署才撤標，繼續讓其私人營運。私人營運都做到回收業，值得鼓勵，但因為創新科技及工業局政策不協調，導致回收業差點流失。做好回收業，是垃圾徵費重要一環。無回收業，就無需求；無需求，即是送去堆填。浪費時間事小，欺騙良心事大。

環境局除了垃圾徵費，也要做好統籌和監督廢物回收的工作，同時提高回收能力及市民的環保意識，與垃圾徵費雙管齊下，一方面減少廢物，另一方面由於有回收一條出路，減少對市民消費意欲的打擊。反之，環境局現在沒有提供替代方法，基本上只是「鑿市民一筆」，大家只是付錢，然後更麻煩地倒垃圾，所以引起民怨。雖官員強調徵費為環保不為稅收，惟實行的結果就是稅收多了。不計成本，267萬個家庭，每月30元，每年差不多收到10億元，以後還可能加價。這些費用，是否可用來推動回收？

近來環保部門官員面對傳媒，一再強調違規處罰，甚至為了堵塞「漏洞」，竟然減少公共垃圾桶數量，並縮小洞口。環境局是否應該將精力放在加強推廣減廢方法，及解決回收渠道，而不是着重罰則？市民去到「投降點」，幾乎寧願政府直接收錢了事，不要製造膠袋，妨礙他們生活。這是重罰則、輕教育的結果。

規劃不周只顧懲罰

損商戶水泥廠營商

垃圾徵費令商戶百上加斤。有做中小企的老闆，非常擔心同事拿垃圾回公司丟掉。幾十個同事加起來，可以有幾多垃圾？公司垃圾亦要找人分類清理或回收，成為商業成本。本身香港零售食肆已無競爭力，垃圾徵費即商戶要加價，部分成本將轉嫁消費者。

事實上，環保署並不是第一次無考慮實際情况、只顧懲罰，市民擔心並不是無的放矢。如果大家記得，長實在油塘有個樓盤，賣到1.5萬元一呎，成為逆市奇葩「一Q清」；但賣處是有水泥廠在附近，因此只可以賣到萬五蚊一呎。惟原來水泥廠一直都在那區運作多年，只是政府把工業區重新規劃做其他用途，於是才有住宅旁的水泥廠。水泥廠由環保署發牌，環保署在其經營幾十年後決定不再續牌。

正如垃圾徵費，要搞環保事業，必須給別人出路，例如一早規劃好水泥廠搬遷方案，讓別人繼續營業，做到改善住宅環境及保障營商雙贏局面。不給別人出路，貿然拒絕續牌，可見各部門協調與長遠規劃不足。紙包飲品回收廠如是，水泥廠也如是。每天仗着法令法規，監控市民丟垃圾，懲罰商家，哪來有社會向心力和贏得市民信任？

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]

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