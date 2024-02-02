明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
黃壽康、蕭文浩

黃壽康、蕭文浩：香港稅例新發展 挑戰與機遇並存

【明報文章】過去數年，全球經濟面對通脹危機，加上地緣政治的緊張局勢，這促使環球經濟增長持續放緩，對香港的投資環境產生衝擊，導致本港經濟復蘇表現未如理想。

新一屆政府上任後採取一系列措施，致力重振經濟，包括修改現行稅例和推出各項稅務優惠政策，藉以刺激投資氛圍、增強海外和內地企業對香港營商環境的信心，並穩固其作為國際金融中心的地位。

去年，香港政府修訂並推出多項稅務寬減政策，其中包括針對家族辦公室所制定的全新稅務優惠措施，單一家族辦公室如滿足相應條件，其在香港管理的合資格家族投資控權工具，可豁免繳納利得稅。

另外，香港政府也接納業界建議，將證券印花稅率下調，由買賣交易徵收0.13%降至0.1%，回到2021年8月稅率調高之前的水平。這一系列措施，旨在給予投資者更大信心，吸引更多家族辦公室和投資者來港設戶，並投入本港金融市場。

優化稅務政策 予投資者更大透明度

在眾多稅務政策中，值得提及的是政府就處置股權權益的本地收益的稅務明確性，提出優化計劃。香港一直奉行簡單稅制，離岸收入和資本收益均毋須繳納利得稅。然而在優化計劃實施前，稅務局一直採用「營業標記」方法，來判定處置股權權益的收益是否屬於資本性質。該方法的考慮因素，包括股權權益的持有期、購入或出售股權權益的原因、交易頻率等。

由於每個案例的相關事實和情况不同，因此在判定相關收益是否屬於資本性質，以至相應的稅收安排，經常存在不確定性。

有見及此，優化計劃提出在符合特定準則的情况下，例如股權權益持有期超過24個月，及持股比例達到15%等門檻，相關處置所產生的本地收益將直接被視為資本性質，毋須繳納利得稅。

這優化措施，向投資者和企業提供了更大的透明度和穩定性，在制訂投資計劃和業務擴展或重組策略時，可以清晰地評估涉及的稅務安排，有效地規劃和管理投資組合，這有助吸引更多海外投資者在港設立投資平台。

同時，考慮到近年全球稅務法規的改革，投資者和企業亦應考慮如「支柱二」（全球最低稅負制）及預計於2025年實施的香港最低補足稅，對整體稅務的影響。

冀政府解釋資本增值稅研究方向

另一方面，政府即將公布新一份財政預算案。面對全球利率高企及賣地收入不理想，財政司長陳茂波預視2023/24年度政府將會錄得較高赤字。

最近，被問到如何增加政府收入時，司長表示在社會充分討論之前，不會輕易引入新稅種，但不排除資本增值稅也在研究範圍之內。資本增值稅無疑與前述的優化計劃所期望效果相違背，亦會對物業和投資市場造成衝擊。

筆者樂見政府致力改善經濟的決心，同時希望當局能夠盡早解釋資本增值稅的研究方向，消除公眾疑慮，避免降低其他措施對香港經濟所帶來的正面影響。

作者黃壽康是德勤中國稅務總監，蕭文浩是德勤中國稅務經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃壽康、蕭文浩]

上 / 下一篇新聞