黃壽康、蕭文浩：香港稅例新發展 挑戰與機遇並存

新一屆政府上任後採取一系列措施，致力重振經濟，包括修改現行稅例和推出各項稅務優惠政策，藉以刺激投資氛圍、增強海外和內地企業對香港營商環境的信心，並穩固其作為國際金融中心的地位。

去年，香港政府修訂並推出多項稅務寬減政策，其中包括針對家族辦公室所制定的全新稅務優惠措施，單一家族辦公室如滿足相應條件，其在香港管理的合資格家族投資控權工具，可豁免繳納利得稅。

另外，香港政府也接納業界建議，將證券印花稅率下調，由買賣交易徵收0.13%降至0.1%，回到2021年8月稅率調高之前的水平。這一系列措施，旨在給予投資者更大信心，吸引更多家族辦公室和投資者來港設戶，並投入本港金融市場。

優化稅務政策 予投資者更大透明度

在眾多稅務政策中，值得提及的是政府就處置股權權益的本地收益的稅務明確性，提出優化計劃。香港一直奉行簡單稅制，離岸收入和資本收益均毋須繳納利得稅。然而在優化計劃實施前，稅務局一直採用「營業標記」方法，來判定處置股權權益的收益是否屬於資本性質。該方法的考慮因素，包括股權權益的持有期、購入或出售股權權益的原因、交易頻率等。

由於每個案例的相關事實和情况不同，因此在判定相關收益是否屬於資本性質，以至相應的稅收安排，經常存在不確定性。

有見及此，優化計劃提出在符合特定準則的情况下，例如股權權益持有期超過24個月，及持股比例達到15%等門檻，相關處置所產生的本地收益將直接被視為資本性質，毋須繳納利得稅。

這優化措施，向投資者和企業提供了更大的透明度和穩定性，在制訂投資計劃和業務擴展或重組策略時，可以清晰地評估涉及的稅務安排，有效地規劃和管理投資組合，這有助吸引更多海外投資者在港設立投資平台。

同時，考慮到近年全球稅務法規的改革，投資者和企業亦應考慮如「支柱二」（全球最低稅負制）及預計於2025年實施的香港最低補足稅，對整體稅務的影響。

冀政府解釋資本增值稅研究方向

另一方面，政府即將公布新一份財政預算案。面對全球利率高企及賣地收入不理想，財政司長陳茂波預視2023/24年度政府將會錄得較高赤字。

最近，被問到如何增加政府收入時，司長表示在社會充分討論之前，不會輕易引入新稅種，但不排除資本增值稅也在研究範圍之內。資本增值稅無疑與前述的優化計劃所期望效果相違背，亦會對物業和投資市場造成衝擊。

筆者樂見政府致力改善經濟的決心，同時希望當局能夠盡早解釋資本增值稅的研究方向，消除公眾疑慮，避免降低其他措施對香港經濟所帶來的正面影響。

作者黃壽康是德勤中國稅務總監，蕭文浩是德勤中國稅務經理

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[黃壽康、蕭文浩]