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周忠菲

周忠菲：不放棄打「台灣牌」的拜登 一張「獨皮」剝幾層？

【明報文章】近日，中美兩國高層在泰國會晤，並談及台灣問題。眾所周知，台灣問題是中國核心利益中的核心。台灣「大選」，賴清德勝選，拜登政府也緊接打了一串「台灣牌」，利用其為美國利益服務。在台灣問題上，美方打着所謂「維持海峽和平穩定」旗號，繼續對事實「台獨」釋放「保駕護航」的信號。

筆者認為，美國在保持美中戰略溝通的同時，在台灣問題上施以戰略挑釁，這有可能成為拜登政府對台政策愈來愈突出的特徵。美國繼續打「台灣牌」，一張「獨皮」，究竟剝了幾層，要扒開來看一看。

美稱維護「台海和平穩定」乃藉口

首先，近期中美戰略溝通達成的共識是國際社會關注重點。日前中美舉行高層會晤，相關報道言簡意賅，雙方對會晤內容和接下來的進程皆着墨不多。這與當前國際形勢的高度複雜和敏感相關，其中包括美方顧及今年底國內大選結果的「翻雲覆雨」，及其將造成的一連串地緣政治影響。這次中美會晤釋放出中美關係繼續止跌回穩、保持戰略溝通的重要信號，其在地緣政治和經濟方面的影響，將在未來中美互動裏循序展開。中美雙方就此表現出的相向而行，是雙方從正視國際局勢變化的角度，對中美戰略溝通達成的共識。

其次，仍需明白，美方強調維護「台灣海峽和平穩定的重要」是藉口。美國以此為旗號，實則為「台獨」勢力爭取「國際」空間。事實上，美國愈是需要中國大陸，在台灣問題上，美國就愈是囂張。這已經為美國對台政策歷年的表現所證實。

近期的中美會晤，中方再次提醒美國必須言行一致。美國的立場卻仍故意模糊，強調所謂維護台海和平穩定的重要。然而，當美國在強調「中美兩國都需要防止競爭演變成衝突或對抗」的同時，對「台獨」勢力在台灣當政、推行事實「台獨」政策、實質地改變海峽現狀，卻故意裝聾作啞。

拜登加劇「以獨制華」趨勢

美國對賴清德當選的態度，實際上保持了模糊。拜登政府當前的對台政策，就是規避管制「台獨」問題，明裏暗裏讓「台獨」勢力衝擊地區安全關係，給中國大陸和周邊地區與國家造成壓力。美國則藉機在兩岸關係中「呼風喚雨」，化解所謂「中國威脅」。拜登政府的算盤，與當年小布殊政府將陳水扁定位為「麻煩製造者」、主張中美共同管制「台獨」勢力，明顯不同。

最後，對美國打「台灣牌」，須扒幾層皮來看。美國在台灣問題上，扶持和挑唆「台獨」勢力，不斷對中國大陸施以戰略挑釁，是為了實現美國利益的最大化。雖然兩岸關係的發展、中國的統一事業不由美國主導，但也要看到國際風雲變化、海峽局勢危機感增加，帶來美國對台政策連續性的中斷。這體現於自特朗普政府開始，美國對台政策從以台制華，向以「獨」制華的方向發展。拜登政府則加劇了這一趨勢。

華府三大戰略利益

從戰略層次看，拜登政府有三大利益：其一，美國通過加強對台灣「大選」的介入，加強與民進黨的關係，進而擴大其對包括「台獨」選項在內的台灣前途的話語權；其二，與民進黨「雙獨模式」配合，強化美台勾連在台海地區形成的「挑釁-反應」模式，以減少疑美論、擴大「中國威脅」，騙取台灣民眾的信任；其三，打着支持台灣民主自由的旗號，挑唆民進黨「以武謀獨」，將中國大陸描述為地區安全的威脅。美國亞太戰略之目的，就是擴張美國的軍事霸權、提升美國的軍事存在。「台獨」的本質是製造地區動盪，這符合美國的戰略需求。雙方互有需求，一拍即合。

從這次中美會晤來看，目前在台灣問題上最尖銳的問題之一，就是未來美國對「台獨」的縱容、打「台灣牌」的程度，以及一張支持「台獨」的皮，究竟要剝出幾層的「貪婪」。這也決定了美國自身仍然有可能就是不穩定性的製造者。就美國對台政策的此種傾向，必須高度警惕，尤其是在民進黨「台獨」勢力執政台灣的情况下，中美關係的不穩定乃至中美衝突，是當今世界上大多數國家不希望看到的。

作者是上海台灣研究會研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周忠菲]

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