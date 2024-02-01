陳帆川：廿載冤案 媒體追查14年 由4集電視劇平反

英國郵局於1999年引入由富士通（Fujitsu）開發的會計系統後，不少分行經理匯報系統出錯，使帳目出現缺口，但遭英國郵局無視，令經理不得不自掏腰包填數。郵局並在翌年起控告經理詐騙，多年來逾700人遭起訴。有人身陷囹圄，有人身敗名裂，甚至自尋短見。英揆辛偉誠形容事件是該國史上最大的司法錯誤之一，須為受害人取回公道及賠償。

事件在2009年首次見報，並非出自大媒體之手，而是由一本叫Computer Weekly、網站如今仍簡陋得像上世紀90年代產物的科技雜誌操刀。它14年來刊登約350篇報道，鍥而不捨的是記者Karl Flinders。

他接受英媒Press Gazette訪問，回顧10多年來的努力時慨嘆：「一切都比不上獨立電視台（ITV）和紀錄片的戲劇化……真是太瘋狂了……需要一部電視劇才能讓人意識到如此糟糕的事，真可怕。」他直言主流媒體對事件反應過慢：「一來有風險，二來他們或認為這有點悶——電腦加郵局。」

最早揭發事件的記者Rebecca Thomson接受《泰晤士報》訪問時憶述，她當年花費整年調查，但報道出街後「陷入了一片寂靜。我起初雄心勃勃，但對報道的冷淡反應感到失望和困惑，因為我仍然覺得它非常紮實」。

在2021年將醜聞輯錄成書的記者Nick Wallis認為，事件一直無人過問，是因為情節複雜，加上英國郵局致電新聞編輯指正報道錯誤，降低了媒體興趣。BBC（英國廣播公司）證實在2015年播放相關報道前，英國郵局向該台高層投訴、向編輯提供不實信息，並去信威脅受訪專家。

法庭新聞「眨眼就漏掉」

影視娛樂能代伸正義嗎

由該事件改編的英劇錄得920萬人觀看，成為開年熱話。Wallis說相關法庭案件早在2021年被廣泛報道，但那是讀者「眨個眼就漏掉了」的新聞；直至戲劇將受害人的苦難呈現出來，才得到公眾同情。

Flinders說：「做記者就是想報道這種故事，我無法想像我可以報更大的故事了。但你不能慶祝，因為當你聽到受害人自殺、患精神病，相當令人痛苦，絕對可怕。然而我很高興，人們終於意識到發生了什麼。」

在法庭新聞「眨個眼就漏掉了」的時代，影視娛樂能否代為伸張正義？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]