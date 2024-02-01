明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
朱岳峰、周基利

朱岳峰、周基利：動態貧困數據：制訂長遠和精準扶貧政策的指南針

【明報文章】於經濟運行前景不明的情况下，政府庫房在扶貧方面的預算須謹慎。在此情况下，長期的貧困動態資訊對政府編製預算至關重要。

「貧困動態」是指家庭貧困隨時間經歷的複雜演變過程，這包括家庭短期進入和脫離貧困，以及是否在較長時期內保持貧困狀態（即慢性貧困）。貧困動態資訊是政府制訂公共財政長遠規劃的重要依據，長遠扶貧規劃應考慮應對突如其來的宏觀經濟變化，並建立更具彈性和適應性的社會福利系統。

過去幾十年發生的顯著經濟衝擊，包括1998年亞洲金融危機、2008年環球金融危機，及2019年新冠病毒疫症，都有能力撼動長期貧困動態趨勢，並產生預期外的扶貧支出，香港政府和社會系統都須未雨綢繆。更重要的是，貧困動態數據潛藏了精準扶貧的重要資訊，例如「哪些人群更容易脫離貧困或陷入貧困」。政府可根據這些信息優化資源配置，將援助和支援更有針對性地提供給最有需要的人群。

雖然貧困動態資訊對公共財政非常重要，但取得面板數據（panel data）以生成這些信息是困難的。面板數據過於昂貴，且技術上難以取得。世界銀行高級經濟學家Hai-Anh H. Dang的團隊，提出了一種有效的替代方法。該方法利用橫截面數據中時間不變的家庭特徵來構建面板數據，並估計在不同時間點上家庭「進入貧困」、「脫離貧困」，及長期處於慢性貧困的可能性；此方法還可估計出這些比率的上下限。合成面板數據的出現，使在許多國家探索貧困動態成為可能。

香港政府統計處持續進行的《綜合住戶統計調查》（GHS），從中隨機選擇家庭參與訪談，統計處每年4季提供有關勞動人口數目和結構，就業、失業與就業不足的人口和社會經濟特徵等詳細資料。我們團隊採用1991至2022年間第四季度的31個橫截面數據波次開展詳細分析。有了這些橫截面數據，我們得以使用合成面板數據方法，估計香港居民在過去32年間的貧困動態。

1998年金融危機後 慢性貧困率大增

我們使用相對法和絕對法定義家庭收入貧困線：相對法的官方貧困線，為經過家庭人數調整後的家庭收入中位數；絕對法則直接採用綜合社會保障援助計劃（綜援）設定的低收入線。在相對法定義下，慢性貧困率在1991至2022年間，於12.8%至19.5%區間變動；最高位19.5%出現在1998年亞洲金融危機後，且慢性貧困率在之後的10年間一直處於高位。若我們分析慢性貧困率在單一時間點的上下限，則可發現其在1998年亞洲金融危機之後，有明顯大幅增加。

現在讓我們把視角轉向擺脫貧窮的家庭動態。「擺脫貧窮率」於過去32年間，在8.6%與13%之間浮動；其峰值13%出現在1992年，之後呈持續下降趨勢，再也無法回到1992年的峰值水平。儘管在亞洲金融危機後，擺脫貧窮率似乎保持穩定，但可喜的下降趨勢也自此停止了。

最後，我們來關心「陷入貧窮率」的家庭比率，其在過去32年間處於非常穩定狀態，於9%至13.6%區間內變化。但是，陷入貧窮率同時受到1998年亞洲金融危機和2008年環球金融危機衝擊，具體表現為兩次危機後的明顯小高峰；1998年亞洲金融危機帶來的峰值，顯著高於2008年環球金融危機。

值得注意的是，兩次金融危機的影響似乎是短暫的，因為陷入貧窮率在危機後不久，就回到危機前的水平。需注意的是，當我們使用絕對貧困線（綜援定義的低收入線）來定義收入貧困時，得出的長期貧困率、貧困進入率和貧困退出率，均有降低。這是因為綜援的進入門檻較高，因而根據綜援線定義的貧困率自然較低。

唯有強大的資本市場 可撼動貧困趨勢

相比2008年環球金融危機和2019年疫情帶來的經濟封鎖，1998年亞洲金融危機似乎是更深度影響本港的3個動態貧困指標。這一發現，可以對本港扶貧策略提供有價值的線索。1998年亞洲金融危機，本質上是港元幣值危機。亞洲金融危機與本港貧困動態的密切聯繫，反映出港元與美元聯繫匯率制度事關本港經濟命脈。

從長期角度看，扶貧的本質並不僅僅是動用多少公帑來幫助經濟能力脆弱的家庭，更重要的是捍衛本港經濟基石和財富產生的基本邏輯。作為亞洲金融服務中心，本港財富的底層邏輯，是國際社會的信任和流動資本的支持。因此本港需要穩定的資產定價體系，及捍衛港元幣值的能力和決心。唯有本港強大的資本市場，可以最終撼動貧困動態趨勢，並降低長期貧困人口比例。

在上述資料的基礎上，我們繼續分析影響持續貧窮、擺脫貧窮和陷入貧窮的因素。導致持續貧窮的因素包括：（1）戶內有更多兒童和長者；（2）戶內有較少工作人口；（3）戶主是女性或教育水平較低；（4）家庭居住在公共房屋或資助出售房屋。上述因素亦可導致一個家庭更容易陷入短期貧困；而上述因素的反面，則可促進一個家庭擺脫貧困。

為應對長期貧窮問題，並減輕其對不同家庭成員的影響，我們提出以下政策建議——

首先，我們需要改善經濟支援措施，特別針對貧困家庭中的兒童和長者。這包括改善長者醫療服務、提高福利金額，確保他們有足夠資源滿足基本需求。此外，我們還應該提供特定的經濟援助計劃，如現金補助和食物券，以確保他們能夠得到足夠營養和生活必需品。

其次，我們應該關注貧窮對家庭成員身心健康帶來的不良影響。這意味着提供心理健康支援服務，特別是對於那些在貧窮狀態下成長的兒童和青少年。同時，提供營養食品、教育和培訓機會，以幫助他們擁有更好的發展機會。

應對長期貧窮 需官民合作協調

對於有工作人口的家庭，我們應該推行家庭友善政策，以幫助他們平衡工作和家庭生活。這包括提供育嬰假、託兒服務和彈性工作時間等措施。這樣的政策可以減輕工作人口負擔，讓他們有更多時間照顧家庭成員，並追求自己的職業發展。

此外，我們應該提供技能培訓和職業發展機會，特別是針對長期貧窮的工作人口。這可以通過「第二次機會」計劃來實現，例如提供學徒或實習計劃、發展採用新技術的終身教育計劃，並提供多元化的大學教育途徑。這些措施可以提高他們的技能水平、增加就業機會，從而減輕貧窮壓力。

最後，為有效應對長期貧窮問題，需要政府、非政府組織、社區和私營界別之間的合作及協調。這可以通過建立協調機制來實現，以促進資訊共用、合作和資源整合。只有通過共同努力，我們才能綜合解決長期貧窮問題，實現社會的公平和共享繁榮。

（作者按：本文數據源自由特首政策組公共政策研究資助計劃資助的項目「香港貧窮的轉變：合成的縱向數據」(項目編號：2022.A5.113.22C)）

作者朱岳峰是教大社會科學與政策研究學系助理教授，周基利是教大社會科學與政策研究學系講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[朱岳峰、周基利]

上 / 下一篇新聞